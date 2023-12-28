"А какой у нас выбор?" — полковник ВСУ высказался о мобилизации и последствиях капитуляции перед РФ

Военный эксперт считает, что в Украине реально мобилизовать 500 тысяч человек.

Военный аналитик полковник Петр Черник считает, что мобилизации в Украине не избежать. Если украинцы согласятся на капитуляцию – Россия начнет новый геноцид.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Общество должно понимать, что мы находимся в состоянии экзистенциальной войны, которая предусматривает одно - противник хочет полностью нас уничтожить. Если мы капитулируем и если кто-то думает, что они не устроят нам следующий геноцид, то надо изучить историю и вспомнить 20 век. Тогда в качестве наказания, что мы посмели бороться за независимость, Россия устроила Голодомор. По-другому не будет и в следующий раз. И здесь вопрос, а какой у нас выбор?", - сказал он.

Черник считает, что в Украине реально мобилизовать до 500 тысяч человек.

"Для нас 400-500 тысяч человек, учитывая то, что это будет растянуто во времени, будет подъемной и понятной. Потребности нужно пополнять. Никто, кроме нас за нас воевать не будет", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что Украина 30 лет не занималась мобилизационным процессом, а потому сейчас все происходит очень сложно.

Петр Черник добавил, что Украина способна вооружить и оснастить 400-500 тысяч мобилизованных.

Напомним, законопроект о мобилизации доработают, но мужчинам нужно прийти в ТЦК.

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