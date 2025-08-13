"А мій в "Азові": авторы промо-роликов рассказали о съемках, кем были актеры и обвинения в соцсетях

Скриншот из промо-ролика / © ТСН

Новые рекрутинговые промо-ролики от 12 бригады специального назначения растрогали многих украинцев. В видео снялись не актеры, а настоящие родственники и близкие люди военных, которые говорят: «А мой в Азове».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Бытовые разговоры на почте, на рынке, в парикмахерской или на СТО, где одни жалуются — родственники вынуждены скрываться от службы в армии. А другие выслушивают и как бы между прочим сообщают: «А мой в „Азове“.

Эту социальную рекламу активно обсуждают в соцсетях — от полного восторга и комплиментов за креатив до возмущения и обвинений в расколе общества.

Авторы роликов — Оксана и Валентин объясняют — реклама рассчитана не столько на потенциальных рекрутов, сколько на родственников тех, кто уже в силах обороны.

«Мы увидели, что существует огромное количество десятки, сотни тысяч людей, с которыми никто не коммуницирует в контексте службы в армии, а это, собственно говоря, родные военнослужащих», — говорят они.

Настаивают, такая реклама не об унижении других, а гордость за тех, кто в Силах обороны. Сценарии роликов согласовали с командованием, те поставили одно условие: «Это была идея, вообще, нашего командира о том, что роли, собственно, родственников должны выполнять родственники, что это не должны быть актеры, что это должны быть настоящие родственники наших военнослужащих», — говорят они.

4 видео сняли за два дня: первый — это эпизод на базаре. Первый ролик — это мама военнослужащего «Пако». Это парень, который прошел оборону Мариуполя, попал в плен и находился три года в плену.

«Пако», после тяжелых ранений, до сих пор на реабилитации. У его мамы Людмилы четверо детей, и об одном из них она с гордостью говорит: «А мой в „Азове“.

В эпизоде в парикмахерской снималась Юлия. Саму Юлю уже узнают на улицах.

«Мы шли вдвоем с Геной, и нам знакомый кричит через улицу, а я знаю, где ваш», — говорит она.

Но в комментариях упрекали — не слишком ли она счастлива, учитывая все риски, с которыми сталкиваются военнослужащие?



«Он прошел ад, объективно. плен, ранения, потери.

Но он остался настолько добрым и с такой какой-то невероятной верой, что все равно все будет хорошо, и что все нормально», — говорит женщина.



Юля объясняет: да, тревога за родного человека в Силах обороны — это так нелегко, но уважение к выбору человека важно: «Это постоянная тревога, постоянное переживание за своих родных и постоянное ожидание звонка и вот эти сложные эмоции. Но они должны во всем этом получать поддержку от общества, а не в любом случае не бояться кому-то сказать, что их родственники служат в армии».

После первых двух эпизодов азовцев упрекали — разве в армии только парни? Третьим появилось видео отца, который гордится дочкой в униформе. В четвертом видео бабушки на почте отправляют посылки внукам — одна в Варшаву, другая — на Восток.

Но больше всего в дискуссии удивило — зрители хотят продолжения.

