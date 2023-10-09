"А ноги и руки будут пришивать?": адвокат о реформе Минздрава о ликвидации статуса инвалидности

Целью Министерства здравоохранения Украины является введение оценки потери функциональности вместо инвалидности. То есть люди, которые раньше имели пожизненную группу инвалидности, могут избавиться от этого статуса, ведь скорее всего повторные обследования придется пройти всем украинцам без исключения.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец.

“Эта реформа приведет к тому, что у десятков тысяч человек уберут социальные гарантии, заставив заново пройти обследование. Десяткам тысяч, а может и сотням тысяч людей уменьшат социальную гарантию и фактически со стороны Ляшко и тех людей, которые за этим стоят, это, так сказать, двойная, а может и тройная победа”, — сказал адвокат.

Во-первых, это перераспределение денежных потоков. Во-вторых, это фактически значительное уменьшение количества людей с инвалидностью, то есть уменьшение нагрузки на бюджет”, — отметил он.

Третье, что сейчас очень важно, это, конечно, мобилизация, потому что лиц, имеющих инвалидность, не могут мобилизовать и лица, имеющие родственников и близких с инвалидностью, они также фактически имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе и увольнение с военной службы”, — отметил Кравец.

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Минздрав хочет отказаться от инвалидности: что известно

Целью Министерства здравоохранения Украины является введение оценки потери функциональности вместо инвалидности. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, министерство должно презентовать законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

Ляшко говорит, что проблема заключается в том, что инвалидность, которая предоставляет льготы и компенсации, не возвращает человека в "экономическое состояние".

Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», – сообщил министр.

Он добавил, что в ближайшее время презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

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