"А обычные дети – не люди?": жители центра Киева возмутились из-за молчания о предполагаемом ракетном ударе

В парламенте не исключают нанесения ракетного удара по зданию Верховной Рады. У разведки – другие данные.

На фоне запуска Россией новой баллистической ракеты, которую Путин назвал "Орешником", за последние сутки в информпространстве Украины появился ряд сообщений о возможном ракетном ударе путинской армии по зданию Верховной Рады.

О вероятности такой атаки в одном из телевизионных эфиров сообщил украинский народный депутат Тарас Батенко.

"Нас информируют о получении информации об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5 (официальный адрес Верховной Рады Украины – Ред.). Будем смотреть, произойдет это или нет, но я вижу, что Путин максимально поднял ставки", – сказал народный избранник.

В комментарии для ТСН.ua Тарас Батенко подтвердил свою цитату и сообщил другие подробности: "Мы получили по своей служебной линии информацию о том, что есть угроза удара ракетами по зданию Верховной Рады на Грушевского, 5. Поэтому вчера согласительный совет оперативно, экстренно собрался и мы проголосовали за то, чтобы отменить сегодняшнее заседание. Планировалось провести час правительства, планировали заслушать министра иностранных дел касательно текущих вопросов. Кроме того, предупредили всех своих помощников, советников, секретариат фракций и групп, уже по другой линии Аппарат сообщил другим работникам, чтобы ограничить присутствие в радиусе правительственного квартала. Это информация на ближайшие дни".

К этому он добавил, что вовсе не исключается и отсутствие такого удара.

По данным парламентариев, оповещением местных жителей занимаются соответствующие органы.

В то же время, например, жители Крещатика, чьи дома находятся вблизи Майдана Независимости, рассказали ТСН.ua, что до сих пор никакого официального уведомления или рекомендации не находиться в правительственном квартале им не поступало.

"Вероятно, такая рекомендация есть только для депутатов и их семей. А кто мы для них? Лично у меня нет даже возмущения, есть пофигизм по отношению к политикам", – выразил нам свое мнение житель столичного Крещатика Андрей.

В частной больнице, которая работает в нескольких сотнях метров от Верховной Рады, на улице Шелковичной, нам также сообщили, что работают сегодня в обычном режиме и ведут запись на прием к врачам.

"Никаких предупреждений об угрозе удара мы не получали, а во время очередной воздушной тревоги направляемся в укрытие", – сообщила администратор медицинского учреждения.

Об отсутствии предупреждения об угрозе нам рассказали и работники одного из культурных заведений, расположенного в пешей доступности от Верховной Рады.

"И на сегодня, и на завтра запланированы выступления актеров. Почти все билеты на спектакли распроданы, отмены не было. Предупреждения или рекомендации не проводить спектакли тоже не было", – сообщили нам в кассе этого заведения.

Тем временем в соцсетях тема предполагаемого удара по правительственному кварталу стала одной из топовых. Одни пользователи высказывают возмущение из-за того, что "семьи депутатов" предупреждены, а другие жители – нет.

Женщина возмущается, что депутатов предупредили, а остальное население – нет / Скриншот комментария из соцсетей

"Зная, что враг может нанести удар по Верховной Раде, они отменяют и не выходят на работу, а обычные дети –не люди?" – пишет один из пользователей по имени Дмитрий.

Еще один пользователь, тоже по имени Дмитрий, с возмущением добавил: "Конечно, это же голубая кровь. А другие украинцы пусть продолжают работать в такие дни".

Еще один из комментаторов высказал свое мнение по поводу оповещения депутатов / Скришот из соцсетей

Еще один из пользователей по имени Василий задался таким вопросом: "Интересно, а кроме депутатов, в этой стране людей не существует? В правительственном квартале может быть кто-угодно, а предупредили только депутатов и их семьи".

Пользователи соцсетей также оставили гневные комментарии, что украинцев не предупредили ни о полномасштабном вторжении России в 2022 году, ни накануне 21 ноября, когда на Днепр летела новая баллистическая ракета.

В свою очередь в спецслужбах Украины ТСН.ua ответили, что по состоянию на момент выхода этой публикации не владеют информацией о возможном ударе по правительственному кварталу Киева.

"Слухи об ударе в определенной степени можно расценивать как панические", – говорит источник в украинской разведке.

В то же время пропагандистские российские СМИ распространили информацию, что Россия "заботится" о судьбе Украины. Со ссылкой на спикера Путина Дмитрия Пескова паблики сообщили, что "Россия разрабатывает механизмы оповещения гражданского населения Украины" на случай новых ударов новыми ракетами.

Удар ракетой Орешник по Днепру - Украина и НАТО собираются на экстренное заседание

Ранее сообщалось о том, по какому городу Украины РФ может запустить межконтинентальную ракету и собьет ли ее Patriot.

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