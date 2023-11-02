"А Путин знает, что имеет соперника": Сеть взорвалась мемами на заявление Арестовича идти в президенты Украины

Украинцев заявление Арестовича идти в президенты рассмешило.
Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович в среду, 1 ноября, заявил о своих амбициях выдвигаться в президенты. Украинцы бурно отреагировали на заявление и создали ряд мемей на эту тему.
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Украинский активист и волонтер высмеял предвыборную программу, обнародованную Арестовичем, для выдвижения в президенты. Он написал: "Беглец из страны Арестович представил свою предвыборную программу (да, у него уже выборы):
- Чтобы было хорошо
- Чтоб не было плохо
- Цоя всем
- русский язык второй государственный
- запретите экономике падать".
Украинцы спросят у скандального политика, продвигающего российские нарративы, от какой страны он планирует баллотироваться:
- "Арестович официально признался, что будет баллотироваться на пост Президента Украины: вопрос новоиспеченному кандидату: от какой партии или страны?"
- Арестович создаст движение "Партия раздосадованных малороссов".
- Изя, а ты слышал Арестович таки идет в президенты…. А Путина куда они денут?",
- А Путин знает, что у него есть соперник".
Напомним, 1 ноября прошлый советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет выдвигаться на президентских выборах, и даже написал предвыборную программу.
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