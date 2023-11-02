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"А Путин знает, что имеет соперника": Сеть взорвалась мемами на заявление Арестовича идти в президенты Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"А Путин знает, что имеет соперника": Сеть взорвалась мемами на заявление Арестовича идти в президенты Украины

Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники

Украинцев заявление Арестовича идти в президенты рассмешило.

Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович в среду, 1 ноября, заявил о своих амбициях выдвигаться в президенты. Украинцы бурно отреагировали на заявление и создали ряд мемей на эту тему.

ТСН.ua собрал самые яркие фотолягушки, созданные народным "творчеством".

Украинский активист и волонтер высмеял предвыборную программу, обнародованную Арестовичем, для выдвижения в президенты. Он написал: "Беглец из страны Арестович представил свою предвыборную программу (да, у него уже выборы):

  • Чтобы было хорошо
  • Чтоб не было плохо
  • Цоя всем
  • русский язык второй государственный
  • запретите экономике падать".
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники / ©
Реакция соцсетей на заявление Арестовича идти в президенты. ФОТО: открытые источники

Украинцы спросят у скандального политика, продвигающего российские нарративы, от какой страны он планирует баллотироваться:

  • "Арестович официально признался, что будет баллотироваться на пост Президента Украины: вопрос новоиспеченному кандидату: от какой партии или страны?"
  • Арестович создаст движение "Партия раздосадованных малороссов".
  • Изя, а ты слышал Арестович таки идет в президенты…. А Путина куда они денут?",
  • А Путин знает, что у него есть соперник".

Напомним, 1 ноября прошлый советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет выдвигаться на президентских выборах, и даже написал предвыборную программу.

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Дата публикации
Просмотры
6318
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