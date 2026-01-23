"А разве мы виноваты?": коммунальщики в Киеве шокировали, как их оскорбляют во время ремонта сетей

Коммунальщики ликвидируют последствия российских ударов / © ТСН

Реклама

Они работают круглосуточно, в лютые морозы, часто без перерыва на обед. Пока в соцсетях не утихает волна недовольства из-за отсутствия отопления или воды, эти люди по колено в грязи и паре латают истерзанные сети. Кто они — те, кто ежедневно выходит на смену, чтобы вернуть комфорт в наши дома, и о чем они мечтают в короткие минуты отдыха?

Корреспондент ТСН Елена Лоскун провела день с аварийными бригадами столицы.

Энергетики: «Приехали на восемь, а уехали — когда отремонтировали»

По обе стороны дороги тяжелая техника вгрызается в мерзлую землю. Мастер ДТЭК Сергей Поляков, который в профессии уже 25 лет, руководит процессом. Его задача — добраться до перегоревшего кабеля. Причина банальна и трагична одновременно: из-за отсутствия отопления люди массово включают обогреватели, и сеть просто не выдерживает.

Реклама

Сергей Поляков, мастер ДТЭК «Киевские электросети»: «Приехали на восемь утра, а поехали ненормированно. Есть повреждения — ремонтируем. Часто звонят ночью, вызывают — снова едем на линию. Бывает всякое, и под обстрелы попадаем, но это наша работа».

Сергей признается: знакомые часто обрывают телефон с вопросом «Когда дадут свет?». Он только отшучивается, потому что и сам сидит в холодной квартире по 12 часов без электричества — линии для всех одни. Больше всего энергетика расстраивает, когда люди подходят и ругаются, не понимая сложности ремонта.

Водоканал: работа как спасение от мыслей о пленении

Петра Васильевича, слесаря «Киевводоканала» с 40-летним стажем, тоже огорчает человеческая неблагодарность. Он привык, что прохожие часто ругаются на бригаду, которая разрыла дорогу.

«Обижаются люди. Проходят и ругаются! А разве мы виноваты? Делаем свою работу!», — говорит он.

Реклама

Но мало кто знает, что скрывается за его усталым взглядом. Когда речь заходит о семье, мужчина едва сдерживает слезы — его сын уже год находится в плену.

Петр Самсонюк, слесарь «Киевводоканала»: «Уже год… Ничего о нем не знаем, абсолютно ничего. Работа для меня — это возможность хоть немного отвлечься от этих мыслей».

Катастрофическая нехватка кадров

В пресс-службе «Киевводоканала» бьют тревогу: вместо положенных 7-8 человек в бригаде работают двое-трое. На весь Киев — всего 13 аварийных бригад, и все они недоукомплектованы.

Нехватка профессий: остро нужны сварщики, слесари и водители.

Причина: низкие зарплаты, заложенные в тарифы еще 2021 года, которые не покрывают потребностей специалистов.

Возраст: средний возраст работников — 50 лет, молодежь идти на такой тяжелый труд за копейки не хочет.

Теплоэнергетики: «Люди кричат нецензурщиной»

В «Киевтеплоэнерго» ситуация не легче — 38 бригад работают в суточном режиме. Кроме порывов сетей из-за ветхости труб, добавились повреждения объектов от ракетных атак. Гидроудары после остановок ТЭЦ во время обстрелов буквально рвут металл.

Реклама

Валерий Гардеман, электросварщик: «Бывает, что и обзывают, говорят нецензурные слова: „Чего вы стоите, ничего не делаете?“. А мы же в этой паре, в этой стуже стараемся все сварить, чтобы у людей тепло было».

Сейчас на помощь киевским коммунальщикам едут коллеги из других регионов. Каждый из них — от сварщика до водителя аварийки — работает на пределе возможностей. Поэтому в следующий раз, проходя мимо разрытой траншеи, вместо ругани просто скажите им «спасибо». Им это сейчас очень нужно.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 23 января. Переговоры в ОАЭ! Критическое состояние энергетики!