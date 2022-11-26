"А у нас пока есть только вывеска": как работают "Пункти незламності" в столице

Пункты, где киевляне могут согреться и зарядить телефоны, открылись далеко не всюду.

В Украине и непосредственно — в столице начинают свою работу "Пункти незламності". По словам местных властей, речь идет о локациях, созданных для того, чтобы каждый желающий мог там согреться, выпить воды или чая, воспользоваться интернетом и зарядить гаджеты.

Как сообщили власти, в стране уже работает около 4 тысяч таких пунктов помощи. По данным столичных чиновников, в Киеве заработают около 500 таких локаций.

Журналист ТСН.ua на собственном опыте выяснил, как работает и почему в некоторых районах столицы пока не функционирует такое нововведение.

К примеру, на столичном Подоле, где также большинство жителей по состоянию на вечер 25 ноября были без электроэнергии, будущие работники одного из "Пунктів незламності" пока шутят, что у них есть только бумажная вывеска.

"У нас есть пока вывеска, что это "Пункт несокрушимости". Ни генераторов, ни тепловой пушки пока не привезли, хотя ждем со дня на день. Есть паспорт объекта, где прописано, что мы будем готовы оказать помощь нескольким сотням людей одновременно "Даже тем, кто придет к нам с небольшими домашними животными. Предусмотрена комната для матери и ребенка, есть емкости для топлива, благодаря которому будут работать генераторы", — говорит директор учебного заведения, которое должно выполнять функцию пункта помощи.

Еще один из "Пунктів незламності" должен заработать в средней общеобразовательной школе №10.

"У нас сейчас проводятся подготовительные работы. Подготовлены емкости для дизтоплива, ждем его доставки и генераторов, заготовлены чай и кофе", — говорит директор школы Светлана Вакуленко.

По ее словам, в "Пункті незламності" смогут одновременно получить необходимую помощь тоже несколько сотен человек. "Также предусмотрена комната матери и ребенка, комната для людей с домашними животными", — говорит Светлана.

Один из "Пунктів незламності", указанный на сайте nezlamnist.gov.ua, на бумаге существует по адресу ул. Хорива, 27 А в отделении одного из крупных банков. Но по этому адресу "Пункту незламності" не оказалось. Более того, в учреждении намекают, что им самим сложно в эти времена.

"Мы тоже слышали, что у нас, вроде бы, есть "Пункт незламності". Но это как-то странно. Здесь – отделение банка, работаем с помощью генератора, такой локации у нас нет", — сообщили нам сразу несколько работниц отделения.

В то же время, совсем другая ситуация – в "Пункті незламності", организованном силами столичных спасателей. Мы побывали в одном из таких – на улице Рыбальской, рядом с Печерским райуправлением столичного главка ГСЧС.

Мобильный пункт спасателей – это большая палатка, в которой смогут одновременно разместиться на стульях около 20 человек. Кроме того, здесь есть уголок с двумя кроватями и столиком с детскими игрушками – как для мальчиков, так и для девочек. В палатке работает тепловая пушка, на полках стоит упаковка с чаем и бутылками воды, на столе есть электрочайник и электроудлинители, где могут одновременно заряжаться 19 гаджетов.

"Скоро должен заработать Wi-Fi", – рассказывает один из спасателей.

Впоследствии палатку посетили двое полицейских.

"Как ситуация? Порядок?", – спросил один из правоохранителей у спасателя. Последний ответил, что все в порядке и полицейские пошли дальше.

Тем временем к палатке стало приходить все больше и больше людей. За одним столиком разместилась девушка с ноутбуком, за другим – еще две девушки, которые заряжали телефоны и два небольших фонарика, ближе к тепловой пушки разместилась бабушка с внуком и, опережая внука, спросила: Есть ли здесь этот, как его, Wi-Fi ?" Когда выяснила, что пока нет – улыбнулась, обращаясь к внуку: "Ничего страшного".

Ранее сообщалось о том, что такие пункты работают круглосуточно и бесплатно.

Ближайший "Пункт незламності" можно найти на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Для удобства создано поле для поиска таких пунктов по конкретному адресу.

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