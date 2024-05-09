А вместо ПВО – джакузи: эксперт рассказал, какие "чудеса" можно увидеть на крышах Киева

Киевляне обсуждают в социальных сетях наличие на крышах жилых многоэтажек в Киеве джакузи. Люди шутят, мол, во время войны, "бассейн с пузырьками" заменяет кое-кому системы ПВО.

Несмотря на войну, люди с деньгами продолжают жить мирной жизнью и наслаждаться СПА и джакузи на крышах елитных домов.

Джакузи только "для своих"

На верхнем этаже 32-этажного дома премиум класса на бульваре Леси Украинки, например, есть хаммам, СПА-зона и джакузи.

Но как заверил нас охранник здания, пользоваться всем этим могут только владельцы помещений и их гости. Мужчина добавляет, что война тому не помеха – все на верхних этажах исправно и работает.

Интересно, чтобы стать владельцем трехкомнатной квартиры в таком доме нужно иметь 470 тысяч долларов – столько просят за такое жилье с дизайнерским ремонтом. На сайте по продаже жилья подчеркивают, что крыша дома имеет два уровня, где находятся бассейн, мини-парк, СПА и ресторан.

Такие есть по всему городу

Эксперты говорят, что домов с джакузи на крыше в Киеве достаточно много.

"Прежде всего, это многоэтажки, где на последних этажах есть двухуровневые квартиры. Такие есть, например, на Печерске, Оболони и даже на Троещине. Наличие бассейна на крыше иногда предусмотрено проектом, но немало случаев, когда владельцы жилья занимаются самозахватом крыши — делают там террасы, а уже на них создают, что кому заблагорассудится – зоны барбекю, зоны отдыха, устанавливают джакузи и бассейны", — рассказывает ТСН.ua Сергей Кугранов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Кстати, на верхнем этаже многоэтажки на Оболони местный житель построил настоящий двухэтажный храм с куполом и крестом. Говорят, что бизнесмен возвел "домовую церковь" над своей двухуровневой квартирой в память об умерших родственниках. Строительство длилось с 2010 года и неизвестно, имел ли владелец на это соответствующие разрешения. Поэтому неудивительно, что такие пристройки становятся причиной для скандалов с соседями по многоквартирному дому.

От самозахваченных до законных террас

Сергей Курганов добавляет, что на захваченных террасах люди устанавливают телевизоры или вешают проекторы и устраивают мини-кинозалы.

"Впервые такой самозахват террасы многоэтажки я увидел еще где-то в начале 2000 годов на столичной Оболони на проспекте Ивасюка. Тогда клиент хотел исключительно двухуровневую квартиру на последнем этаже. Дело в том, что к квартире подведены все необходимые коммуникации и вывести их на террасу можно без особых проблем. Вот люди и пользуются этим, захватывая свободную площадь на крыше. Обустраивают там бассейны и жарят шашлыки", - рассказывает Сергей Курганов.

Сколько стоит джакузи на крыше

Эксперт говорит, что подобное продолжается и сейчас во время войны. Почему-то люди не могут спокойно смотреть, что терраса в 40-50 квадратных метров стоит пустой, вот и берутся за ее обустройство.

"Если у владельца есть все документы на террасу, то обустроить джакузи на крыше можно. Сама емкость стоит 1,5-2 тысячи долларов, а подвести все коммуникации и обустроить зону отдыха будет стоить примерно столько же. Кстати, двухуровневые квартиры есть на многоэтажках в Днепровском и Дарницком районах, даже на Троещине есть клубные дома, где жильцы устраивают себе все, что им вздумается", – добавляет Сергей Курганов.

Сауна в санузле

По словам риелтора, в обычных больших квартирах, где есть по два санузла, жильцы даже обустраивают сауны в "лишнем" санузле.

"С наступлением жары люди ставят на крышах многоэтажек бескаркасные бассейны, качели, шезлонги с зонтиками и все остальное, на что у них хватает фантазии и денег", — заключает специалист.

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