"А вы знаете, как противно свистит КАБ": один день из жизни защитников Украины на передовой

Поселок Липцы Харьковской области. 13 км до вражеских позиций. Кругом руины, грохот взрывов. 10 апреля авиабомба здесь убила 14-летнюю девушку и двух женщин. Пошла принудительная эвакуация местного населения. Сегодня там пустота. На защите территории остались украинские воины.

Койоты – божества войны и любви

Бойцы 125-Обр ТрО, сформированной во Львове, это именно те добровольцы, которые стояли в очереди в военкоматы в феврале 2022 года, без боевого опыта и даже срочной службы в армии. В теории, эта бригада создавалась для защиты стратегических объектов на Львовщине в условиях военного положения. На практике они более 700 дней на фронте, освобождали Донецкую область, теперь защищают Харьковскую область.

Липцы

"Когда началась война, мы с семьей были во Львове, собирались на отдых в Карпаты. Как услышал, что делается, сразу пошел в военкомат. Боялся, что не возьмут, я же сам из города Прилуки Черниговской области. Но все получилось. Записался добровольцем. По сей день здесь", - рассказывает боец с позывным "Оса".

"Оса"

И таких историй множество. По словам комбата с позывным "Мартен": "Когда мы формировали батальон, долго думали над названием. На складе было только два вида тканей для пошива формы — синтетическая "пиксель" и "койот", более натуральная. Конечно, мы выбрали экологический вариант .И мне вспомнилось, что за верованиями индейцев, это божество войны и любви, так хитрое существо. что ни одна нечисть их не испугает".

К этим ребятам уже в 12-й раз посетили украинские таможенники и подготовили материал для ТСН.ua с передового фронта.

Каждый приезд гражданских – это мощная психологическая разрядка, говорят военные, круглосуточно стоящие на защите нашей страны.

Военный порядок

Подъем около 4 утра. Пока солнце не взошло. Завтрак классический - кофе, яичница, вариации на тему тушенка-макароны. В вопросах быта - вода в колодце. Выключили электричество - спасаются генераторами и зарядными станциями.

"Каждый имеет свой участок работы. Если в коллективе здоровая обстановка, то обязанности делятся сами собой. Один умеет ремонтировать, другой - готовить. В противном случае работает армейский принцип - есть приказ, автоматическое распределение задач, и они выполняются. У нас коллектив дружный и не надо никого принуждать к работе", - говорит "Мартен".

"Мартен"

После завтрака каждый берется за дело. Кто-то едет на позиции, другие работают в радиусе населенного пункта. Передвигаться на авто можно только "по-серому". На скорости и с выключенными фарами. Потому что "птички" обстреляют.

Чтобы уцелеть и не навредить, гостей "ведет" заместитель комбата "Радник". В прошлом - профессиональный военный, командир роты спецназначения Нацгвардии, впоследствии на таможне - сотрудник управления по борьбе с контрабандой.

"Я тоже пошел добровольцем на шестой день войны. Мотивация - показать сыну-подростку пример мужества: каким должен быть мужчина и как принимать решения. Был командиром роты, воевал за Лиман, Ямполь, Торское... Но в прошлом году случилась беда. Ребенок серьезно заболел, требовалась сложная операция. Чтобы поставить сына на ноги, пришлось оставить службу. А когда все уладилось, решил вернуться в строй. Мне не зашла гражданская жизнь: ребята в окопах, а здесь праздники и свадьбы. Прихожу в военкомат, а мне говорят: "У вас "бронь" (отсрочка от призыва по мобилизации для работников органов государственной власти, местного самоуправления и т.д. - Авт.). Мы не можем вас призвать. Я очень расстроился, но мои друзья-юристы нашли в законодательстве лазейку, которая позволяла снять ту "бронь". И я тут же вернулся к своим. Заместителем командира батальона", - рассказал 51-летний "Радник".

"Советник"

Филолог-разведчик

Первая точка, которую показали военные - "объект принятия решений". Это мозг и позвоночник военного подразделения.

На стене несколько больших мониторов, на которых видно и позиции врага, и местность с высоты птичьего полета.

"Сейчас мы видим противника, пока демаскировался только один человек, очевидно у них ротация или подвоз продовольственного и вещевого обеспечения. Планируется огневое поражение для деморализации врага", - комментирует офицер с позывным "Конь".

До войны этот 37-летний мужчина занимался детскими товарами. По образованию - филолог. Пошел добровольцем, в армию стоял в очереди. Сегодня руководит разведкой, синхронно работает за компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном и в наушнике.

"Моя задача - выполнять управление средствами разведки и передавать данные командиру. Для этого экипаж с поля дает мне картинку, а экипаж, который имеет "птичку", подвязывает к ней БК. Я слежу за всем с противоположной стороны экрана. Полученную информацию аккумулирую, анализирую, даю командиру и он отдает приказы на поражение противника. Также я смотрю за нашими соседями, иногда цель может перейти из их зоны в нашу, что-то может появиться в радиоэфире и надо провести коммуникацию со своими, или наблюдать параллельно, есть ли "крылья" противника, и стоит ли нам выполнять какую-то задачу, чтобы не демаскировать себя и не быть пораженными.

Также я наблюдаю за всеми экранами и слушаю весь шум, поэтому один наушник всегда в ухе, а второе ухо ловит шум. Рабочий день длится до 24 часов. Если есть возможность на сон, то может быть. А может и не быть. Обычно я не помню, какой день недели, только знаю, сколько часов до смены. До войны ничего этого не умел. Но помогает то, что был предпринимателем и всегда работал на результат, чтобы не было жалоб. Стиль, когда ставишь себе высокую планку дает возможность держаться во всех процессах", - рассказывает "Конь".

Война на Харьковщине

Параллельно можно наблюдать, как благодаря работе этих ребят произошел "ба-бах" и загорелся продовольственный склад врага. Цель поражена.

На "вирусный" вопрос, надолго ли эта война, "Конь" отвечает: "Она точно закончится неожиданно, но какого числа, никто не знает. Главное, прекратить выпрашивать какую-то конкретную дату. Прошлое - это до войны. Будущее - после. У нас есть только настоящее время. Но надо понимать, что война - это очень дорого, и это всегда смерть и разруха. Когда-нибудь я обязательно приеду сюда с детьми, чтобы они посмотрели и запомнили, к чему не надо допускать".

По словам "Коня", именно семья - наиболее серьезный аргумент поддержки. Нельзя воевать за что-то, чего не можешь коснуться. "Если это не семья, а что-то далекое, какая-то идея... Оно не работает. Любовь конкретная. И я очень благодарен своей жене, которая в тылу "воюет" за нас двоих", - признался воин.

Когда прилетает КАБ в соседнее село – летит штукатурка

После знакомства с "мозговым центром" гости возвращаются на "базу". Обходными путями, потому что ходить по селу среди белого дня опасно. После обеда воины советуют вздремнуть. Потому что на боевые позиции выдвинуться можно только в сумерках. И вдруг как загремело. Раз. Второй. С потолка посыпалась штукатурка. Выбежали на улицу.

"Вот где-то рядом. В соседнем селе взорвалась управляемая авиабомба. Махина весом до 500 кг, которую запускают из России. Возможно, они ищут нашу артиллерию или пункт управления. Стратегически такими маневрами они ничего не получат, но разрушений могут нанести ужасных", - говорит "Мартен".

Разрушенная деревня на Харьковщине

"А вы знаете, когда летит КАБ, свистит очень противно. Ужасно бесит. Шуршит, как реактивный двигатель. Зато 152-ый снаряд "поет" очень мелодично. Как соловей. Фить - фить, а потом - гэп. Я пытался поймать, какая это нота, ля или си. Если бы была под рукой гитара, точно бы поймал тональность, на которой оно летит", - шутит воин "Аккорд". В гражданской жизни - государственный служащий с 20-летним стажем. А в душе - музыкант.

Боец с позывным "Белый" продолжает: "К нам психологи приезжали. Говорят, вам надо прогулки в лесу и секс... Я, правда, не знаю как они это представляют на "нуле".

На самом деле, по словам "Белого", для психотерапии он лично смотрит мультики. Преимущественно, аниме. Это отвлекает от реальности и военного быта.

"Помню, приехал домой, лег спать в кровать. Не могу заснуть... Час, второй кручусь. Потом встал с кровати. Уложился на полу в спальнике, и заснул, как младенец. Просыпаюсь. Возле меня в мешке скрутилась дочка. Я чуть не заплакал от радости, обнял малышку, поцеловал, так хорошо стало. Вдруг жена проснулась. Плачет: что с тобой случилось, уже спать нормально не можешь. А я счастлив, потому что дома. Но потом как-то привык к перине", - делится "Белый".

"Игра в бисер" и букет цветущей вишни

На следующий день гости отправляются с воинами на боевые позиции, цель - написать об увиденном. По дороге - остановка возле руин, где неделю назад упал КАБ. Там погибли люди. На встречу направляется собака. Какой-то местный Хатико, который до сих пор ждет хозяина. Дальше просто дорога и разбитые дома на обочинах.

Собака в разрушенном россиянами деревне

Дальше по пути - сумасшедшие пейзажи, выжженные войной, солнце садится, в воздухе пахнет весной, а чуть дальше, где зеленеет посадка - враг. Наверное, спит.

Приехали. Ребята встречают как родных. Сначала ведут по траншеям. Копали собственноручно. Оббили досками. Проложили дорожки. Почти брусчатка. "Здесь очень плохая почва, поэтому когда дожди, болото налипает, как тесто. А это уборная и умывальник. Мы же не свиньи какие-то. Даже в поле должна быть чистота", - показывает один из воинов.

Возле блиндажа - спортивная площадка. Штанги, гантели, турник и даже зеркало с умывальником. Для особой разрядки - бревно с топориком для рубки дров.

Быт на передовой

Под землю ведет деревянная лестница. Стены оббиты досками. Пахнет сосной. Отдельно кухня - не у каждой хозяйки так опрятно. Рядом спальня, двухъярусные кровати. Чистая постель. Тепленько. На стене - полочки с книгами. Бросилась в глаза высокоинтеллектуальная "Игра в бисер" Германа Гессе - произведение нобелевского лауреата, который считал этот роман ответом на фашизм и попыткой прославить духовность в "чумном, отравленном" мире. Рядом холодильник, смастеренный из ящиков из-под БК. Там продукты.

"А это кормушка для нашего Толика. Он выгнал всех мышей" - "Это крыса?" - "Нет, Крыса" - это минометчик. А Толик - это крыса, он серый, живет в поле, как и мы. Вон, в соседнем блиндаже есть такой же Рататуй".

Ребята угощают кофе. "Такой вкусный, как дома" - "Нет, он особенный, с песочком", - шутят воины.

Харьковщина

На улице гостей встречает "подразделение" боевых собак. "Это Паленый. Он приплыл к нам весь травмированный, обгоревший. Вон как отъелся. У него две подруги, Панда и Бабайка", - потешаются ребята над потрепанной черной собакой. К слову, собачки часто предупреждают ребят об опасности - за пару минут до обстрелов обязательно прячутся в блиндаж.

Собака Клава

Далее воины ведут в другой блиндаж, к бойцу с позывным "Мазаем". Мужчина из города Турка во Львовской области. Ребята называют его "султаном".

"Мазай"

"Мазай" бесконечно рад гостям. В его "норе", как он говорит, также идеальный порядок. И книги. Из любимых "Приключения бравого солдата "Швейка". Потом Султан приносит охапку цветущей вишни. До слез. Букет довезли до самого Львова.

Но если убрать лирику, то мы знаем, что от позиций до логова врага несколько километров. Время от времени он атакует. Воздушные тревоги почти без остановки.

Жизнь в окопе – это приключение

Снова дорога. Поле. Посадка. Наши. Встречает 25-летний Андрей, также с позывным "Бабай". С началом войны вернулся из Польши и ушел в ТРО. Через год демобилизовали по состоянию здоровья. Но не нашел себя в гражданской жизни. Через 5 месяцев вернулся вспять. Не отпустила скука по собратьям. Сразу стал командиром взвода.

Украинские окопы

"Теперь дежурю с ребятами на позициях. На 2 часа заступаем, потом 4 отдыхаем. В общем, жизнь в окопе - это приключение. Если есть блиндаж - ты счастливчик. А когда буржуйка и кровать - все супер, ты в тепле и безопасности, можешь отдохнуть и посушить вещи. Если новая позиция и нет "норы" - берешь лопату, кирку и роешь себе окопчик, замаскируешь ветками, сетками. И ты в безопасности. Если это лето - есть одноразовый душ, бутылка воды, миска, влажные салфетки. Зимой - снег. И пошел. Душ и ванная - только в тылу. Кухня у нас также - пять звезд. Если есть гречка и фасоль с мясом, то это просто топ. Я до войны барменом работал и могу смешать вкусный коктейль. А есть ребята, которые были поварами или просто любят готовить и показать свой талант. Поэтому в нашем меню от яичницы с беконом до плова и борща. Враг отсюда близко и ведет себя агрессивно. Часто заходят ДРГ. Но когда спокойно, мы копаем. Греемся. Обустраиваем фортификационные сооружения. Общаемся. Делимся опытом. Когда знаешь, как правильно одеться, то не замерзнешь. Если ты знаешь, что правильно съесть - не будешь голоден. Каждый воин должен быть многофункциональным - и стрелять, и копать и поддержать собрата морально. Потому что самое страшное на войне - когда погибают друзья, а ты не можешь забрать их с поля боя. Так было с моим другом Али. Несколько дней на это ушло. Они же своих бросают, но знают, что мы обязательно возвращаемся за нашими павшими и держат на прицеле. Атакуют. Но все удалось. Саша Алиев нашел вечный покой. Я тоже успокоился", - рассказывает бывший бармен.

По словам "Бабая", сегодня им очень нужно вооружение: дроны, роботизированная техника, дистанционное минирование. И нужен личный состав. Исключительно мотивированные люди. Один мотивированный человек сделает больше, чем 5 демотивированных. И нужна ротация. Люди, которые пришли с начала - истощились.

Защитник Украины

"Если эти все факторы соединить, то будет супер", - резюмирует Андрей: "А еще нам очень помогают животные. Если видим в поле кабанов или диких коз, то понимаем, что враг не подходит. Они инстинктивно чувствуют опасность. Поскольку мы на освобожденных территориях, то здесь очень много кошек и собак. Мы их кормим, и они проходят с ребятами ротацию. Вот, пес Дюк - ветеран службы". На этой животворной ноте прощаемся, потому что темнеет, и могу начаться обстрелы...

Очень жаль оставлять ребят в поле. Галичане Дед, Сыч, Даф, Толян, Мазай, Бабай старший и младший, Артист из Константиновки и Сыч из Краматорска. Понимаешь, как им трудно, а ты ничего не можешь сделать, кроме как собрать необходимое и приехать еще раз. И так до Победы.

Собака в Харьковской области

Материал подготовила Татьяна Самотый и Волонтерская команда Львовской таможни