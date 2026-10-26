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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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"А я что, великий воин?": военнослужащий ВСУ откровенно рассказал о мобилизации

Военный блогер рассказал, что понимал: рано или поздно ему придется пойти в ВСУ.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Сергей Мирошниченко

Сергей Мирошниченко / © ТСН

Военнослужащий ДШВ и блогер Сергей Мирошниченко отметил, что раньше он работал волонтером в армии, а сейчас был мобилизован. Он пояснил, что, будучи гражданским лицом, осознавал, что ему тоже придется вступить в армию.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Юлии Кириенко.

Военный рассказал, что ранее он был волонтером в ВСУ. Сергей Мирошниченко отметил, что его неоднократно останавливали военные ТЦК и доставляли в военкомат.

«Просто есть те, кто воюет на поле боя или делает что-то для армии. А есть те, кто сидит в квартире и ждёт дрона. Это всё война. Мне тоже страшно. Разве я какой-то великий воин? Когда придет время и мне скажут штурмовать, я не знаю, что буду делать», — сказал военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: блогер Сергей Мирошниченко из рубрики «10 тупых вопросов»: о мобилизации, страхе, хейте и реалиях армии

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