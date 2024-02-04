"Ааа, вы хотите, чтобы я сдохла?": соседи старейшей роженицы Украины рассказали о странном поведении 78-летней мамы

Через несколько недель в конце февраля исполнится 13 лет с тех пор, как в Украине впервые за последние годы женщина родила в 65 лет ребенка. Речь идет о черниговчанке Валентине Подвербной, которой сейчас 78 лет и ее 12-летней дочери Анне-Марии.

Как выяснил ТСН.ua, в Чернигове начнется апелляционный судебный процесс, благодаря которому Подвербная-старшая планирует вернуть себе дочь, которую у нее отобрал суд первой инстанции и которая сейчас находится в реабилитационном центре.

"Вчера отложили заседание на февраль", — сообщил нам адвокат пенсионерки Андрей Котенок.

По его словам, суд также должен заслушать мнение дочери Валентины Подвербной по поводу ситуации, которая сложилась у них в семье.

В свою очередь соседи Валентины Подвербной в комментарии для ТСН.ua рассказали, что поведение пенсионерки значительно изменилось после того, как она стала жить без дочери.

"Сейчас я очень редко вижу Валентину Григорьевну. Раньше часто встречала. Но за последнее время больше всего запомнилось то, что около 6 часов утра 29 января она, находясь у себя в квартире, начала кричать: "Аааа! Вы хотите, чтобы я сдохла? Вы хотите, чтобы я сдохла?". При этом других голосов не было слышно, поэтому можно заключить, что Валентина Григорьевна была в квартире одна. Был ли это разговор по телефону? Не было похоже на какой-то диалог. Складывалось впечатление, что она говорила сама с собой", — рассказала нам одна из соседок Подвербной.

В то же время, и адвокат Подвербной Андрей Котенок, и спикер полиции Черниговской области Наталья Слабеняк нам сообщили, что нет сведений о том, что в последнее время кто-то угрожал Валентине Подвербной.

Наши источники в правоохранительных органах не исключают, что Подвербная могла кричать о смерти потому, что у нее "возможно, было такое настроение ".

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011-го. Валентина Пидвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разгорелся громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.



После публикации постов в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября этого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Ранее сообщалось о том, что 12-летняя Анна-Мария готовит речь в суде.

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