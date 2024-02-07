Abrams и Challenger еще не видели: как воины ВСУ воюют на танке Т-64, которому больше 40 лет (фото, видео)

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки. Там враг пытался улучшить тактическое положение, отчитываются в Генштабе. Впрочем, наши армейцы сделать этого не дали.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Как танки воюют на Бахмутском направлении

ТСН пообщалась с танкистами, защищающими Украину на Бахмутском направлении. Они показывают — накануне падал снег, мокрота размыла дороги, но погода еще не самая плохая из возможных.

Когда танк Т-64 возвращается из задания, его командир выпрыгивает из брони и быстро паркует машину в полевой гараж. Капонир под накрытием и среди деревьев – нельзя дать заметить врагу.

Машины готовы к выезду всегда. Правда, сейчас работа на этом участке фронта у этих ребят в большинстве своем плановая.

"Уезжаем это затемно и возвращаемся — затемно", — говорит командир танка "Андрей".

Экипажи едут на дежурство, занимают закрытые огневые позиции и стоят так часами в ожидании целей.

Танк ВСУ

Согреваются танкисты как могут: несколько слоев одежды, волонтерские электронные стельки от павербанков. Ведь даже по приезду – работа под открытым небом и на ветрах всегда найдется.

ВСУ воюют танками, которым уже через 40 лет

42-я отдельная механизированная бригада создана в начале полномасштабного вторжения. Тогда думалось, что новые подразделения, обученные в странах Запада, получат кроме опыта еще достаточно новейшего вооружения от стран партнеров. Впрочем, эти танкисты зарубежных Abrams и Challenger вживую пока не видели. Их машины – самые распространенные среди украинских войск Т-64, которым кое-где давно за 40 лет. Экипажи этого батальона тоже не молоды. Средний возраст, как и танкам – 40 и более.

"Вы знаете, я по специальности учитель украинского языка и литературы. Я никогда не думал, что я буду в форме здесь вот. Но… жизнь так складывается. И привыкаешь. Получил повестку, пришел в военкомат и на следующий день — отправили уже. Но знаете – я ни разу не жалел", — говорит "Андрей".

Танкисты говорят у них единственное желание – чтобы закончилась война.

Танк ВСУ

Напомним, как танкисты Нацгвардии воюют на Запорожском направлении и чего просят военные.

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