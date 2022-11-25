Абсолютная глупость: дипломат указал на ошибку Запада по отношению к России

Война достигла своего пика, и ВСУ скоро могут снова совершить большой прорыв. Однако позиция Запада по поводу окончательного завершения войны в Украине до сих пор остается неопределенной.

Как тогда будет вести себя Россия и что будет делать Запад в случае новых успехов ВСУ на фронте – рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сніданку з 1+1" и ТСН.ua.

"Главный вопрос – что будет делать Запад. К сожалению, пока никакой стратегической линии Запад не выработал. Мы еще не понимаем, какое решение принято в отношении будущего России. Остаётся ли она с новыми "хорошими русскими", этой псевдопозицией, которая на самом деле ни на что не влияет. Или все же Россия превратится в картофельное поле, которым была нацистская Германия после Второй мировой войны", – отмечает эксперт.

По его мнению, основная внешнеполитическая задача Украины – объяснить западным партнерам, чтобы они не повторили ошибку после развала СССР. Тогда Запад поверил, что Россия может стать демократической.

"Это была абсолютная глупость. Было бы грустно, если бы Запад еще раз эту глупость повторил. Россия не является ни либеральной, ни демократической. Она возникла из ордынской системы управления, поэтому демократией там и не пахнет", – говорит Огрызко.

Эксперт считает, что Россия может стать демократической только в одном случае: если установить над ней контроль со стороны цивилизованных стран и на протяжении поколений готовить к этой демократии.

"Другого пути для России я не вижу", – подытожил Огрызко.

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