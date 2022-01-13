Абсолютный "рекорд": в "Охматдете" прооперировали ребенка и вытащили 32 магнитных шарика

После новогодних праздников в больнице новая волна пострадавших всех возрастов.

В "Охматдете" прооперировали малышей, на Новый год получивших магнитные конструкторы. Шарики, из которых они состоят, дети часто глотают, и уже через 6-8 часов в желудке или кишечнике образуются дыры.

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, год назад в Госпотребслужбе пообещали запретить магнитные игрушки.

Неодимовые магниты использовались в автомобильной промышленности. Впоследствии эти шарики стали позиционироваться как головоломки для детей. Еще эту игрушку называют конструктором-неокубом. Если шарики сжимают стенки кишечника, уже через несколько часов ткани отмирают.

После новогодних праздников в "Охматдете" новая волна пострадавших всех возрастов. Последний случай – 6-летний мальчик, получивший неодимовый конструктор в подарок на Новый год. Ребенка прооперировали и достали 32 магнитных шарика. Это абсолютный рекорд для больницы. После тяжелого вмешательства ребенок восстанавливается.

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Неодимовые конструкторы запрещены в ЕС и США. На украинском рынке они появились десять лет назад. Их преимущественно импортируют из Китая.

Эта игрушка искалечила сотню украинских детей – 40 малышей пришлось прооперировать, у остальных магниты доставали эндоскопическим путем, но тоже под наркозом.

В настоящее время в Госпотребслужбе отчитываются, что мониторили рынок. Признали, что игрушки опасны.

"Указанные игрушки не отвечают требованиям технического регламента. Было принято решение о запрете предоставления на рынке этой продукции – неокубы, но определенной марки и модели", – рассказал руководитель отдела рыночного надзора Госпотребслужбы Александр Жмут.

Травматический конструктор: новогодние подарки обернулись трагедией для малышей

То есть, если маркировка другая, или оттенок конструктора не такой, то запрет уже не действует. В то же время в крупных торговых сетях сейчас не найти этот конструктор, а вот в интернет-магазинах выбор не ограничен.

В Госпотребслужбе отмечают, что сейчас повлиять на продажу в Интернете проблематично.

Если государство не может повлиять на продажу этих игрушек, то врачи умоляют родителей не покупать магниты, потому что к ним на операции попадают дети от года до 18.

О том, что чаще всего глотают дети и как правильно оказать первую помощь – в нашем материале.

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