"Абсурдно": Владислав Гераскевич резко высказался о флагах РФ на Паралимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал символом стойкости на Олимпиаде-2026. История создания уникального шлема и судьбы атлетов, которые навсегда остались в строю.

Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Владислав Гераскевич стал самым обсуждаемым атлетом на Олимпийских играх в Италии. Мир называет его «чемпионом без медали», а его поступок — личной победой, которая ценнее золота.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на лед в шлеме, из которого на зрителей смотрели 22 портрета — дети, тренеры и призеры международных соревнований, чьи жизни оборвала российская агрессия.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Как создавался «Шлем памяти»

Шлем памяти родился в обычной квартире на киевской Троещине. У его автора, художницы Ирины Проць, было всего три дня, чтобы перенести на пластик лица 22 человек. Из-за российских обстрелов в доме не было отопления — температура держалась на отметке 8 градусов тепла.

Ирина Проць, художница: «Лупа, очки, кисточки. Было очень неудобно, потому что в квартире холодно, акриловые краски мгновенно высыхали. Но эмоционально было еще труднее. Когда ты работаешь, ты вникаешь в образ каждого человека и осознаешь, что его уже нет с нами. Там были и тренеры, и совсем маленькие дети».

Владислав Гераскевич пришел в студию ТСН именно тогда, когда поступила новость: Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам выступать под собственным флагом в Италии.

Владислав Гераскевич, скелетонист: «Ситуация абсурдная: российские военные будут под флагами в европейской Италии, которая якобы не поддерживает эту войну. Весь мир сейчас говорит об Украине не из-за моего поступка, а из-за тех спортсменов, которые изображены на моем шлеме. Мертвые не говорят, и мы должны быть их голосами».

Пятеро детей: оборванное будущее

Среди портретов на шлеме — пятеро юных атлетов. Самой младшей из них, дзюдоистке Виктории Ивашко, было всего 9 лет. Она погибла во время атаки на Киев 1 июня 2023 года, когда вместе с мамой бежала к закрытому укрытию.

Дмитрий Асосок, тренер Виктории Ивашко: «За три дня до гибели она выиграла свой последний турнир, стала чемпионкой. Память важнее участия в Олимпиаде. Если от войны гибнут дети-спортсмены — это недопустимо».

Также на шлеме изображены:

  • Екатерина Дяченко (11 лет) — художественная гимнастка из Мариуполя, погибла под обломками собственного дома.

  • Назар Зуй (13 лет) — боксер из Мариуполя, убит российской авиабомбой.

  • Алина Перегудова (14 лет) — тяжелоатлетка, кандидат в сборную Украины, погибла в Мариуполе.

  • Мария Лебедь (15 лет) — танцовщица из Днепра, убита ракетой в многоэтажке.

Последние коньки фигуриста Шарпара

Еще одно лицо на шлеме — фигурист из Харькова Дмитрий Шарпар. В 2016 году он входил в топ-10 на юношеской Олимпиаде. Перед тем как уйти на фронт добровольцем, Дмитрий отдал свои коньки партнерше Анастасии Побиженко. Он надеялся вернуться на лед.

Анастасия Побиженко, фигуристка: «Он был очень смелый. Я сейчас не катаюсь в паре, потому что не могу без него. Он бы катался, мы бы вместе выступали, но сейчас это невозможно».

Дмитрий погиб под Бахмутом в январе 2023-го. Ему было всего 25 лет.

Полный список имен памяти

За время полномасштабной войны Россия убила 660 украинских атлетов и тренеров. На шлеме Гераскевича, кроме детей и Дмитрия Шарпара, изображены:

  • Евгений Малышев (биатлонист)

  • Федор Епифанов (фехтовальщик)

  • Максим Галиничев (боксер)

  • Алексей Хабаров (стрелок)

  • Андрей Куценко (велосипедист)

  • Никита Козубенко (прыгун в воду)

  • Тарас Шпук (тренер «Invictus Games»)

  • Алексей Логинов (хоккеист)

  • Дарья Курдель (спортивная танцовщица)

  • Владимир Андрощук (легкоатлет)

  • Карина Бахур (кикбоксерка)

  • Екатерина Троян (легкоатлетка)

  • Андрей Яременко (борец)

  • Иван Кононенко (тяжелоатлет)

  • Павел Ищенко (чемпион по многоборью)

  • Роман Полищук (прыгун в длину)

Владислав Гераскевич не привез медаль, но он напомнил миру: Олимпиада — это о мире, а мир невозможен, пока убийцы детей пытаются вернуть себе флаги.

