"Абсурдно": Владислав Гераскевич резко высказался о флагах РФ на Паралимпиаде

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Владислав Гераскевич стал самым обсуждаемым атлетом на Олимпийских играх в Италии. Мир называет его «чемпионом без медали», а его поступок — личной победой, которая ценнее золота.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на лед в шлеме, из которого на зрителей смотрели 22 портрета — дети, тренеры и призеры международных соревнований, чьи жизни оборвала российская агрессия.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Как создавался «Шлем памяти»

Шлем памяти родился в обычной квартире на киевской Троещине. У его автора, художницы Ирины Проць, было всего три дня, чтобы перенести на пластик лица 22 человек. Из-за российских обстрелов в доме не было отопления — температура держалась на отметке 8 градусов тепла.

Ирина Проць, художница: «Лупа, очки, кисточки. Было очень неудобно, потому что в квартире холодно, акриловые краски мгновенно высыхали. Но эмоционально было еще труднее. Когда ты работаешь, ты вникаешь в образ каждого человека и осознаешь, что его уже нет с нами. Там были и тренеры, и совсем маленькие дети».

Владислав Гераскевич пришел в студию ТСН именно тогда, когда поступила новость: Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам выступать под собственным флагом в Италии.

Владислав Гераскевич, скелетонист: «Ситуация абсурдная: российские военные будут под флагами в европейской Италии, которая якобы не поддерживает эту войну. Весь мир сейчас говорит об Украине не из-за моего поступка, а из-за тех спортсменов, которые изображены на моем шлеме. Мертвые не говорят, и мы должны быть их голосами».

Пятеро детей: оборванное будущее

Среди портретов на шлеме — пятеро юных атлетов. Самой младшей из них, дзюдоистке Виктории Ивашко, было всего 9 лет. Она погибла во время атаки на Киев 1 июня 2023 года, когда вместе с мамой бежала к закрытому укрытию.

Дмитрий Асосок, тренер Виктории Ивашко: «За три дня до гибели она выиграла свой последний турнир, стала чемпионкой. Память важнее участия в Олимпиаде. Если от войны гибнут дети-спортсмены — это недопустимо».

Также на шлеме изображены:

Екатерина Дяченко (11 лет) — художественная гимнастка из Мариуполя, погибла под обломками собственного дома.

Назар Зуй (13 лет) — боксер из Мариуполя, убит российской авиабомбой.

Алина Перегудова (14 лет) — тяжелоатлетка, кандидат в сборную Украины, погибла в Мариуполе.

Мария Лебедь (15 лет) — танцовщица из Днепра, убита ракетой в многоэтажке.

Последние коньки фигуриста Шарпара

Еще одно лицо на шлеме — фигурист из Харькова Дмитрий Шарпар. В 2016 году он входил в топ-10 на юношеской Олимпиаде. Перед тем как уйти на фронт добровольцем, Дмитрий отдал свои коньки партнерше Анастасии Побиженко. Он надеялся вернуться на лед.

Анастасия Побиженко, фигуристка: «Он был очень смелый. Я сейчас не катаюсь в паре, потому что не могу без него. Он бы катался, мы бы вместе выступали, но сейчас это невозможно».

Дмитрий погиб под Бахмутом в январе 2023-го. Ему было всего 25 лет.

Полный список имен памяти

За время полномасштабной войны Россия убила 660 украинских атлетов и тренеров. На шлеме Гераскевича, кроме детей и Дмитрия Шарпара, изображены:

Евгений Малышев (биатлонист)

Федор Епифанов (фехтовальщик)

Максим Галиничев (боксер)

Алексей Хабаров (стрелок)

Андрей Куценко (велосипедист)

Никита Козубенко (прыгун в воду)

Тарас Шпук (тренер «Invictus Games»)

Алексей Логинов (хоккеист)

Дарья Курдель (спортивная танцовщица)

Владимир Андрощук (легкоатлет)

Карина Бахур (кикбоксерка)

Екатерина Троян (легкоатлетка)

Андрей Яременко (борец)

Иван Кононенко (тяжелоатлет)

Павел Ищенко (чемпион по многоборью)

Роман Полищук (прыгун в длину)

Владислав Гераскевич не привез медаль, но он напомнил миру: Олимпиада — это о мире, а мир невозможен, пока убийцы детей пытаются вернуть себе флаги.

