"Ад" на Покровском направлении: все о боях, продвижении врага, эвакуации и угрозах для Украины

Покровск – критический логистический центр. Если город падет, это поставит под угрозу украинскую оборону и приблизит РФ к полному захвату Донетчины.

Российские войска быстро продвигаются в Донецкой области и захватывают все новые населенные пункты: самая тяжелая для ВСУ ситуация – на Покровском направлении. Враг уже близко подошел к самому Покровску, так что из громады эвакуируют гражданских. Некоторые аналитики оценивают ситуацию на Донбассе как катастрофическую.

Все о боях на Покровском направлении, почему там такая тяжелая ситуация и чем Украине грозит потеря города, читайте на ТСН.ua.

Ситуация на Покровском направлении

Российские войска подошли почти вплотную к Покровску. По данным аналитика немецкого издания BILD Юлиана Репке на 21 августа, вражеские силы находятся уже в 7-8 км от города. В начале года это было 38 км.

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Репке назвал ситуацию в Донецкой области катастрофической.

На свежей карте от аналитиков Deep State видно, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Покровска. Враг захватил еще три населенных пункта – Камышевку, Заветное и Новожеланное. Захватчики продвинулись и у Николаевки.

По сообщению Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки украинские войска на Покровском направлении отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора.

Враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное на Донетчине/Карта: Deep State

Карта Deep State с продвижением врага на Покровском направлении

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении вице-премьер Ирина Верещук 18 августа призвала эвакуироваться жителей Покровска, Мирнограда и Селидово:

"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это Покровск, Мирноград, Селидово. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы".

В Мирнограде – "никаких фортификационных сооружений"

К этому же призвала народная депутат Марьяна Безуглая. Она также раскритиковала власти Мирнограда за якобы бездействие по стоительству фортификационных сооружений.

"А между тем, как местные власти Мирнограда готовятся к обороне города: заказали заградительные пирамиды более чем на 32 миллиона гривен с доставкой до 31 декабря 2024 года! Это можете проверить на сайте Prozorro", – заявила нардеп.

По ее данным на 16 августа, в Мирнограде оставалось около 30 тыс. жителей, а внутри города нет "никаких фортификационных сооружений".

"Так его подготовили высшие военные штабы вместе с администрациями и Минобороны за 2,5 года полномасштабного вторжения и на 11 год войны. Также на направлении Сырского была проведена очередная ротация по типу Торецкой. Возможно, это какой-то хитрый план, не знаю. Сейчас бои уже в 5 км от Мирнограда! Не лучшая ситуация в Покровске, уже меньше 10 км”, – написала Безуглая.

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В то же время начальник Покровской ГВА Сергей Добряк сообщил, что в каждом городе Донетчины закреплены военные бригады и есть планы обороны. По его словам, бойцы вместе с областной администрацией и инженерными войсками работают над строительством фортификационных сооружений. Он отметил, что численность врага значительно превышает силы украинских войск, поэтому иногда защитники вынуждены отступать.

Как сообщил 18 августа пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Николай Коваль, украинские войска пытаются сдерживать россиян на подходах к своим позициям, но это требует значительных усилий.

"Продолжаются круглосуточные бои. Это почти постоянно прямые столкновения. Стрелковые бои происходят в лесистой местности и между домами в селах. Противник несет большие потери, но накопил значительное количество личного состава", – рассказал Коваль.

Взрывы артиллерии уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют

Эвакуация из Покровска и громады

19 августа начальник Покровской ГВА сообщил, что российская армия активно продвигается в город, и что у местных жителей остается только неделя-две для эвакуации. По данным Добряка, до начала войны в Покровске проживало 13 700 человек, а на 19 августа там оставалось около 4 800 человек – то есть треть населения.

Глава ОВА призвал жителей выезжать уже, пока это возможно сделать без спешки. Вскоре в Покровске придется прекратить работу всех основных сервисов – вода, электричество, газ, коммунальный транспорт, магазины, банки, суды и другие учреждения.

С 20 августа из Покровской громады началась обязательная, принудительная эвакуация детей и семей с детьми. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в громаде проживают более 53 тыс. человек, в том числе почти 4 000 детей.

"Приняли решение об обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из городов Покровск и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда и Чунишино", – заявил Филашкин.

Эвакуация из Покровского района / Фото: Associated Press

В то же время власти Мирнограда Покровского района заявили, что у местных жителей есть считанные дни, чтобы эвакуироваться в более безопасные районы. В городе уже действует усиленный комендантский час, закрылись магазины, аптеки.

"Очень напряженная ситуация, и тенденция идет к ухудшению... Если у Покровска еще две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три", – заявил 19 августа в. о. Мирноградской ГВА Юрий Третьяк.

Эвакуация из Покровска / Фото: Associated Press

Бои за Покровск: что говорят военные, власть и эксперты

Покровское, Торецкое и Нью-Йоркское направления остаются особо критическими на фронте, оценил накануне майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. По его словам, украинская операция в Курской области не оказала существенного влияния на ход боев в Донецкой области.

"Я понимаю, что, наверное, планировалось так, пожалуй, хотелось услышать, что они убрали отсюда свои силы... Но это не совсем так. Россияне почти не перебрасывали отсюда их. Резервов здесь у них достаточно: и на нашем направлении, и на направлении Покровска", – заметил Жорин.

Что касается количества российских бойцов, то военный аналитик Владислав Селезнев сообщил, что враг стянул на Покровско-Торецкое направление группировку в около 201 тыс. человек.

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"Это очень много. К тому же у россиян – тотальное преимущество в артиллерийской компоненте, еще более масштабное преимущество в авиационной компоненте. Вражеские КАБы постоянно донимают наших защитников и жителей прифронтовых территорий. Проблем немало", – сообщил эксперт.

Комментируя события на Курщине, Селезнев выразил надежду, что операция "будет иметь более масштабную перспективу и заставит путинскую армию рефлексировать на те вызовы, с которыми она сталкивается".

"Генерал Буданов где-то две недели назад заявил, что возможности российской армии будут исчерпаны через месяц-полтора. С тех полутора месяцев уже две недели прошли. Вероятно, с середины следующего месяца у врага должен закончиться ресурс, так что враг будет вынужден переходить в стратегическую оборону и брать оперативную паузу", – оценил аналитик.

Отойдут ли ВСУ от Покровска и Мирнограда

По словам Жорина, возможный отход украинских сил с Покровского и Торецкого направлений или от этих городов рассматривается только как крайняя мера для сохранения жизней военных.

"Он – вероятен (сценарий отхода украинских войск – ред.). Но здесь очень важно, как этот отход будет происходить и вообще будет ли он происходить. Враг на этом участке пытается навязать нам свою динамику. Но мы должны планировать свои действия. Война всегда идет не за территорию, а за уничтожение врага. Нам нужно максимально уничтожить врага. Как только врага не будет на этих территориях – мы вернем их. У нас несоизмеримые размеры по силам. Если где-то нужно перегруппироваться – ничего страшного. Но если мы хаотично посыпемся – это, мягко говоря, не очень хорошо", – объяснил майор.

Вполне возможно, что осенью будут ожесточенные бои за сам Покровск, считает военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Покровское направление остается одним из самых кровавых – "мясные штурмы" армии РФ там продолжаются. Огромное количество людей, техники. Разные тактики и стратегии используются. Невероятное количество фугасных авиационных бомб (ФАБ). Армия РФ продолжает усиливаться на этом направлении", – рассказал эксперт.

По мнению Ступака, враг стремится разрезать украинские войска в Донецкой области на две составляющие — условный север и юг — и "доедать" их частями.

Зеленский – о Покровском направлении

В обращении к украинцам 21 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал несколько докладов главкома ВСУ Александра Сырского.

"Фронт – наши позиции, прежде всего это Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка по обеспечению снарядами. И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. По каждому пакету, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны", – подчеркнул глава государства.

Зеленский: Понимаем шаги врага и усиливаемся!

Почему ВСУ теряют территории в Донецкой области и чем грозит потеря Покровска

В свежей статье издания Associated Press со ссылкой на командиров украинских бригад сообщается, что ВСУ теряют драгоценные позиции вдоль восточного фронта, и что в этом командиры частично обвиняют плохо обученных мобилизованных, а также очевидное преимущество врага в боеприпасах и авиации.

Новобранцам не хватает даже минимального уровня подготовки, заявили командиры и солдаты четырех бригад, обороняющих район Покровска. Им приходится планировать операции с пехотой, не умеющей стрелять по мишеням и не знающей базовой топографии. Некоторые новобранцы просто уходили с подготовленных позиций, а в некоторых случаях напуганные мобилизованные сбегали с поля боя.

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По словам командиров, новобранцы способствовали серии территориальных потерь, что позволило врагу продвинуться, в том числе вблизи Покровска. Этот город – критический логистический центр, и если он падет, это поставит под угрозу украинскую оборону и приблизит Россию к полному захвату Донетчины.

Последним примером потери территории, в которой командиры обвинили новобранцев, стала потеря села Прогресс в Покровском районе.

Военный эксперт Павел Нарожный накануне сообщил, что в настоящее время ВСУ не могут переломить динамику на Покровском направлении. В частности, это потому, что у россиян преимущество за счет большого количества ударов КАБами. Эксперт отметил, что Покровск очень важен для врага, ведь там расположена сверхважная дорога Мирноград – Краматорск. По этой трассе происходит существенная часть поставок во Часов Яр.

"Если они ее обрежут, то останется дорога только через Славянск. О ней тоже нельзя сказать, что она абсолютно безопасна. Если россияне смогут порезать нашу логистику, здесь без вариантов – тогда Часов Яр обречен. Будет вопросом времени, когда от него придется отходить, потому что обеспечивать там бойцов не получится", – объяснил Нарожный.

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