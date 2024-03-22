Ад на Сумщине: как люди эвакуируются под обстрелами и почему некоторые категорически не хотят уезжать

В поселке Большая Писаревка в Сумской области, который Россия постоянно обстреливает, все еще остаются люди, которые отказываются от эвакуации.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Гущик.

Поселок Большая Писаревка всего в 7 км от российской границы. Он полностью разбит, а россияне и дальше продолжают его уничтожать. Улицы, где еще две недели назад кипела жизнь - пустые. Из пяти тысяч местных здесь осталось - еще с пять сотен.

Виктор Васильевич говорит, что не уехал, потому что ухаживает за хозяйством. У него есть куры, сад, огород и один поросенок. Мужчина говорит - ему 65 лет, всю жизнь строил свое жилье, а теперь россияне не дают ему спокойно жить.

Виктор Васильевич

Надежда живет в Писаревке всю жизнь — 70 лет. Ехать не хочет, но настаивает сын. Рядом съемочная группа ТСН замечает собаку Арчи. Его хозяева уехали с первыми взрывами авиабомб еще неделю назад. Они говорят — собирались наспех, так что Арчи просто забыли и ищут возможность его забрать к себе. ТСН решила помочь животному.

Арчи

Во время общения с местными начались обстрелы, а потому пришлось спасаться в укрытии. Здесь Наталья рассказывает – во время обстрела погиб ее знакомый, а потому решила ехать.

14-летняя Олеся, говорят координаторы эвакуации, последний ребенок, вывозимый из Писаревки. Впрочем, есть села еще ближе, в пятикилометровой пограничной полосе. Все переправы к ним россияне взорвали, так что добраться до сел невозможно. С ними нет связи, нет транспортного сообщения. И сколько людей там остается – неизвестно.

"Точной информации по людям оставил нет. Около 500 человек, которые отказываются уезжать", — говорит руководитель Охтырского отделения полиции Артур Кряж.

Большая Писаревка

Из Писаревки людей эвакуируют в Охтырку. Впоследствии съемочная группа ТСН уже во второй раз попала под обстрел. Во время этого ранило собаку Арчи. Несмотря на это, его удалось эвакуировать и вернуть хозяевам.

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Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью кафиры ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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