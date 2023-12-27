Ад на юге: все, что известно о рекордной по продолжительности атаке на Херсон

Российские кафиры продолжают терроризировать украинский Херсон. Вечером 26 декабря рашисты более 2 часов обстреливали город из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. С его перрона именно отбывал эвакуационный поезд в Киев. Есть погибший и раненый.

Последнюю информацию об ужасной террористической атаке россиян и ночной массированной атаке "Шахедами" на юг рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Вражеская атака на Херсон

18:44, 26 декабря. Центр Херсона. Враг в течение 2 часов безжалостно бомбит город.

Как пишут местные Telegram-каналы, слышны выходы РСЗО по окрестностям областного центра. Рашисты безжалостно и неизбирательно атаковали город. Вдруг появилось ужасное известие — прилет по вокзалу.

А это первые минуты после прилета по вокзалу города. Кадры, опубликованные Херсонской областной военной администрацией, ошеломляют. Здание получило значительные повреждения, не уцелела ни одно стекло, перроном разбрасывало куски. Такую пронзительную тишину на вокзале в мгновение ока прерывают новые рашистские прилеты.



Железнодорожный вокзал Херсона в первые минуты после российского удара. Здесь ожидали отправления эвакуационного поезда более сотни человек. И их коварно атаковали россияне», — написал в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Повредило и влечение. В одном из вагонов хорошо видны выбитые окна.

Рашисты убили полицейского

По данным ОВА, от удара по вокзалу погиб один человек – это полицейский из Кировоградщины. Еще несколько человек были госпитализированы с ранениями. Как отмечают в МВД, именно победа и профессионализм правоохранителей позволила спасти более сотни гражданских, которые тогда находились на вокзале.

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Враг продолжает терроризировать Херсон

Утром 27 декабря в Херсонской ОВА дали ошеломляющие детали того, как враг терроризировал Херсон. За сутки рашисты произвели 161 обстрел и выпустили 853 снаряда из минометов, "Градов", танков и артиллерии по области — 90 полетело в Херсон.

Неспокойно было и ночью, потому что на юг хлынула орда "Шахедов". В ВСУ отчитываются, что отражали массированную атаку врага в течение 7 часов. Сбили 17 дронов в разных областях, однако врагу удалось уложить по Херсону. Сейчас 70% города обесточены, говорят в Херсонской военной администрации.

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Досталось и Одессе. Над областным центром сбили все дроны, однако обломки повредили частные дома в пригороде. Вспыхнул пожар. У одного из домов выгорела кровля. Попали обломки и по новостройке – к счастью, ее еще не заселили, потому обошлось без жертв. В результате атаки получил ранение подросток.

Telegram-канал Одесса. Официально”

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В Воздушных силах отчитываются, что враг атаковал Украину 46 "Шахедами", 32 из которых удалось сбить силам ПВО. А вот уникальные кадры сбитого иранского дрона в Винницкой области. В силах обороны решили показать их, чтобы еще раз напомнить — нельзя пренебрегать сигналом воздушной тревоги. Даже после сбития нашими бойцами дрон остается опасным — он здоровен, поэтому при падении непременно повлечет за собой пожары и разрушения.

Фото: Силы обороны юга Украины

Фото: Силы обороны юга Украины

Однако есть и хорошая новость — поезд Херсон-Киев, подло атакованный рашистами, утром 27 декабря прибыл в столицу, к тому же четко по графику.

Поезда временно не будут ходить в Херсон

Но в укрзализныце предупредили, что пока поезда в Херсон временно не будут ходить, останавливаться в Николаеве. Железнодорожники вернутся в Херсон, как только это разрешат правоохранители.



Команда TSN.ua выражает соболезнования семьям и друзьям жертв. Мы уверены, что враг получит вполне за весь ужас, что он натворил в Украине. А нашим силам обороны желаем воодушевления и нравы.

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