Ад после паузы: Жданов объяснил, почему РФ массированно ударила по Днепру и какой город может стать следующим

Олег Жданов / © ТСН

Россия сделала длинную паузу и нанесла массированный удар по Украине, устроив настоящий ад в Днепре. Армия РФ за ночь выпустила более 600 беспилотников, 35 крылатых и 12 баллистических ракет по Украине — почти все по областному центру. На следующую ночь от российской атаки пострадала Одесса, куда враг направил десятки беспилотников.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, чем были особые атаки, сколько еще дронов и ракет накоплено в России, как РФ выбирает цели и какой город может стать следующим.

Это не точечные удары, а террор

По словам военного эксперта, массированные атаки России по крупным городам Украины преследуют не военную, а психологическую цель — давление на население.

«Ну это не точечно, это террор», — говорит Олег Жданов.

Он пояснил, что Россия выбирает ключевые украинские города, имеющие стратегическое значение.

«Они выбирают такие ключевые города, являющиеся опорниками. Днепр — это наш тыловой хаб, Одесса — это ворота нашей страны, торговые ворота», — говорит эксперт.

Какой город может стать следующей целью

По словам Олега Жданова, следующими под ударами могут оказаться другие стратегические города Украины. К примеру, среди потенциальных направлений он назвал Запорожье.

«Может быть Запорожье, потому что они очень сильно стремятся приломить наше Гуляйпольское направление и выйти на Запорожье», — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, интенсивность ударов по Киеву несколько уменьшилась.

«По Киеву они немного успокоились, потому что на сегодняшний день мы знаем, какие были разрушения в Киеве, мы знаем, что будет огромная проблема следующей зимой. И они ведь это тоже знают, у них тоже разведка работает», — говорит Олег Жданов.

Почему обстрелы могут стать еще жестче

Эксперт считает, что в ближайшее время атаки России могут усилиться. По его словам, главная цель таких ударов — заставить Украину согласиться на прекращение войны на условиях Кремля.

Олег Жданов также говорит, что Россия пытается максимально усилить давление на гражданское население.

«На сегодняшний день, я думаю, что все более жесткие обстрелы. Потому что Российская Федерация она понемногу начинает выдыхаться. И они понимают, что они долго так не протянут. Поэтому давить нужно гораздо сильнее», — сказал военный эксперт.

Сколько ракет и дронов имеет Россия

По словам Жданова, Россия продолжает производить значительное количество ракет и беспилотников.

«Что касается боезапаса, то до 60 ракет они в месяц могут производить. Различные типы. Так, по крайней мере, говорит наша разведка», — говорит он.

В то же время с беспилотниками ситуация еще более сложная для нас.

«Шахедов» мы знаем, что до 200 в сутки производят. Так что и шахедов, я думаю, у них достаточно на сегодняшний день, и ракет, к сожалению, у них тоже может хватать», — объяснил эксперт.

Он добавил, что у России уже есть проблемы с носителями ракет и техникой.

«Особенно ракетную компоненту они уже собирают из того, что есть, с того, что может пускать или с того, что может лететь. Поэтому такой винегрет по ракетам всегда», — отметил Олег Жданов.

Почему атаки продолжаются, даже несмотря на проблемы с техникой

По словам эксперта, даже ограниченные ресурсы не останавливают Россию от массированных атак.

«Они смещают акценты на жилые кварталы. Чистая вода террор. Они рассчитывают, что чем больше будет жертв среди мирного населения, чем более невыносимые условия будут для населения, тем скорее согласимся на капитуляцию», — пояснил он.

Олег Жданов также напомнил о рисках новых ударов по критической инфраструктуре.

«Ближе к лету и лету возможны удары по системам водоснабжения, то есть по водоканалам и водоотводу», — сказал эксперт.

Как часто Россия может повторять массированные удары

По оценке Жданова, Россия способна совершать несколько массированных атак ежемесячно.

«Судя по ракетам, я думаю, что не более двух, максимум три раза в месяц», — отметил он.

Что касается дронов, возможности врага гораздо шире.

«Если брать по „Шахедным“ налетам, то здесь, я думаю, что четыре раза они могут организовать в месяц. Где-то примерно три-четыре массированных обстрела в месяц», — объяснил эксперт.

В то же время, по его словам, за счет комбинирования ракет и беспилотников атаки могут происходить еще чаще.

«Если так миксовать, то может и до десяти обстрелов в месяц они смогут по нам осуществить наличием ракет и пусковых установок, которые есть на сегодняшний день», — говорит Олег Жданов.

