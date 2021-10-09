"Ад рядом, а такси в морг уже ждет": львовянин "без прикрас" о лечении и ужасе коронавируса в больнице

"Ад рядом, а такси в морг уже ждет": львовянин "без прикрас" о лечении и ужасе коронавируса в больнице

Житель Львова рассказал об условиях лечения в больнице.

Житель Львова Роман Левчик 13 дней пробыл вместе с больным коронавирусом отцом во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи. Мужчина все это время фотографировал и делился впечатлениями "без прикрас" в Instagram об условиях пребывания в больнице и больных, которых не удалось спасти.

ТСН.ua с разрешения автора публикует его впечатления и фотографии с "ковидного" отделения.

"Ад рядом и "такси" в морг уже ждет"

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Роман Левчик рассказал ТСН.ua, что его отца госпитализировали с коронавирусом в больницу 25 сентября. Он там был из-за того, что старшему человеку был нужен уход.

"Отец сам не мог есть и передвигаться. Я там был, потому что нужен был уход. Скорее всего, если бы я там с ним не был, то он оттуда бы и не вернулся. Отец был в критическом состоянии", — говорит Роман Левчик.

Также мужчина описывает, как в больнице прямо на глазах умирают больные коронавирусом люди.

"Будет с кем поговорить, говорил пан Сергей, когда его привезли к нам в палату. На второй день начал задыхаться. 30 минут назад его сердце в муках остановилось. За две минуты до смерти рентген показал отсутствие легких", — написал Роман Левчик.

Фото: Роман Левчик, Instagram

После смерти умерших в больнице размещают за клеенкой, а затем на "такси" — стареньком автомобиле, везут в морг. На одном из фото автор показал вещи покойного, которые составили на инвалидной коляске.

"Родственники покойного не успели забрать", — подписал фото мужчина.

Фото: Роман Левчик, Instagram

Роман Левчик также отмечает, что случается и такое, когда в больнице отключается система, которая подает кислород: "Ночь была "трешовая". Дедушка, лет 80 упал с кровати и со стоном дополз почти к выходу. На час отключилась система, которая подает кислород. Все зависящие от нее едва не задохнулись ".

Отец Романа Левчика победил недуг после 13 дней лечения. За это время на лечение мужчины семья потратила более 35 тыс. грн. Впереди у него реабилитация.

Львовянин отмечает, что он рассказал все о лечении коронавируса, чтобы в Украине снизилась смертность и улучшились условия пребывания больных. Также мужчина надеется, что те, кто считают, что "коронавирус — это глупости", задумаются и сделают выводы.

"Ад рядом и "такси" уже ждет. Сегодня оно заберет кого-то незнакомого, а завтра тебя", — отмечает Роман Левчик.

Фото: Роман Левчик, Instagram

Что говорят во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи

В комментарии ТСН.ua пресс-секретарь Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак рассказала, что у них сейчас находится много больных коронавирусом. И больница пытается для всех создать нормальные условия лечения.

"Сегодня в больнице находится 439 пациентов с пневмониями. В 400 является ПЦР-положительный тест, в реанимации являются более 30 пациентов. Наша больница в Украине осуществляет не наибольшее ли количество приемов пациентов с коронавирусом в Украине. В целом мы можем принять более 700 пациентов. Течение заболеваемости в нашем городе заставляет нашу больницу постоянно принимать меры, чтобы лечить больных. Полтора года назад, когда только началась пандемия, видимо еще ни одна больница не была готова к этому. За это время наша больница сделала большой прогресс. И это касается не только количества койко-мест, но и вообще улучшение условий пребывания пациентов. Но нашей больнице почти 50 лет. То есть наши корпуса, помещения не новые. Это не новая построенная больница частного типа, где все идеально. Это заведение, где за последний год сделано много, чтобы наши пациенты лечились в нормальных условиях ", — объясняет пресс-секретарь больницы.

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Кристина Каспшишак добавляет, что сейчас в их больнице приоритет — это спасение людей.

"У нас в приоритете стоит спасение человека. И тут видимо, не самое важное, в какой палате лежит пациент, если его нужно спасать. В прошлом году мы единственные в Украине организовали самую большую в государстве "ковид"-зону в помещениях, которые у нас арендовал медицинский колледж. Мы там сделали места для массовых поступлений, поскольку ожидали, что будет вспышка и нужно будет принимать людей. Тогда наши пациенты ложились в просторные помещения, объединенные с коридорами. Может это не всем нравилось. Но они имели важное — медицинский персонал, соответствующее количество препаратов, предусмотренных протоколами лечения, там разведен кислород и есть кислородные концентраторы и маски. Конечно, какие-то пациенты хотели бы лечиться в лучших условиях, но наши реалии заставляют нас обеспечивать лечебный процесс в тех условиях, которые есть. Хотя в большинстве помещений нормальный ремонт, там чисто ", — отмечает пресс-секретарь Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Что касается лекарств, на которые пациенты тратят большое количество средств, то в больнице это объясняют тем, что средства выделяются на те препараты, которые предусмотрены протоколами лечения, однако не всем они подходят.

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"Что касается лекарств. Есть протокол, который предусматривает наличие и лечения определенными медикаментами. Но бывает так, что пациенту те или иные антибиотики не подходят. И мы имели такие моменты, когда наши пациенты возмущались, что они за свой счет покупают те или иные медикаменты. но врач не просто так назначает те или иные антибиотики, главное — эффективность. Медики имеют право рекомендовать те медикаменты, которые будут лучше для больного", — говорит Кристина Каспшишак

Представитель львовской больницы добавляет, что последние дни в увеличилось количество пациентов. В понедельник, 4 октября в больнице был антирекорд с госпитализаций за сутки — 81 человек. Это самый большой показатель за весь период пандемии. Также врачи коронавирусного отделение больницы загружены, случается и такое, что они вынуждены буквально жить на работе.

"Наша больница во Львове является крупнейшей медицинским учреждением в Западной Украине, у нас работает около 1800 медицинского персонала. Для того, чтобы построить эффективную работу в "ковид"-отделение, администрация приняла решение перегруппировать с каждого отделения часть персонала, который помогает в "ковидному" отделении. То есть сегодня медики терапевтического профиля, работающие в коронавирусном отделении, усиленные коллегами из травматологии, хирургии, гинекологии. То есть абсолютно из всех отделений. Ибо мы понимаем, что наша больница имеет большую ответственность за жизнь и здоровье жителей Львова", — отмечает Кристина Каспшишак.

P.S. Во Львовской больнице скорой медицинской помощи отмечают, что нынешняя вспышка коронавируса — это "пандемия невакцинированных". Поэтому там напоминают о важности прививки, обязательность ношения маски, мойки и дезинфекции рук.

Напомним, новое исследование показало, что воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с коронавирусом.

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