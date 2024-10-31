Ад в Харькове: россияне сбросили бомбу на многоэтажку — обзор

После террористического удара российской армии много жителей дома оказались под завалами.

Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. Авиабомба попала между третьим и четвертым этажами, что привело к разрушению почти всего подъезда. Уже известно о не менее трех десятках раненых и погибшем ребенке.

Все подробности страшного удара рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.UA.

Страшный удар по Харькову

Россияне снова атаковали Харьков. Около 23 часов 30 октября местные жители услышали громкий взрыв. После этого в части города исчез свет. Российский КАБ попал в многоэтажку.

"В Харькове был слышен взрыв, профильные службы выехали на обследование места прилета КАБа. Предварительно имеем информацию о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажное здание, есть пострадавшие”, — написал мэр города Игорь Терехов.

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По информации главы ОВА Олега Синегубова, КАБ попал в четвертый этаж многоэтажки. Почти сразу он уточнил, что в результате российского удара есть пострадавшие. А дальше их количество стало постоянно увеличиваться.

“23:15 – по предварительным данным, семь пострадавших. Осмотр продолжается. 23:26 – количество пострадавших увеличилось. Среди 10 раненых – двое в тяжелом состоянии, среди них ребенок 11 лет. Четверо в среднем состоянии, другие получили легкие ранения”, – говорилось в сообщениях.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове, под завалами которой могут находиться люди.

"Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизнь наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой”, — сказал президент.

Число пострадавших возросло

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за повреждений от вражеского КАБа дом может обрушиться. Несмотря на это, работники ГСЧС максимально оперативно работают над разбором завалов. Он добавил, что по состоянию на 12 часов ночи количество пострадавших возросло до 17.

Впоследствии представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что количество пострадавших в очередной раз возросло. Он отметил, что под завалами еще находятся люди.

В прокуратуре также опубликовали жуткие кадры последствий обстрела Салтовского района города Харькова, которые являются доказательством того, что целью россиян является террор гражданского населения.

Пострадавших — более трех десятков

Около двух часов ночи спасатели сообщили, что количество пострадавших возросло почти вдвое. Из-под завалов деблокировали мальчика с тяжелыми травмами головы и многочисленными переломами. Медики более получаса боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

В то время спасатели отметили, что пострадали 29 человек, а спасти удалось 3 человека. Утром 31 октября стало известно, что в результате российского удара пострадали не менее 35 человек. Один ребенок погиб. Вероятно, под руинами могут быть еще люди.

Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Около 12 часов стало известно, что тело мальчика нашли под завалами. Он жил на первом этаже именно в той комнате, куда обрушились все шесть этажей.

Зрительно тело спасатели видят, но на нем – очень тяжелые плиты. Сейчас решается вопрос, как деблокировать тело мальчика, который не подает признаков жизни. К моменту подготовки обзора разбор завалов продолжался.

Предыдущая атака

Враг каждый день обстреливает Украину, регулярно под ударами – Харьков. Вечером 28 октября российские оккупанты также запустили по городу КАБы. Тогда в результате атак РФ пострадал памятник национального значения – харьковский Госпром. Это одно из самых известных зданий города – памятник архитектуры и один из первых небоскребов Советского Союза.

Сначала мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Харьков КАБами. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что известно о шести пострадавших – они в легком и среднем состояниях.

Как уточнил паблик "Харьков 1654", среди шести раненых — полицейский, который был на дежурстве, а также прохожие и находившиеся в здании люди.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что это здание – историческая ценность Украины и не только Украины. Также он добавил, что пострадало не только здание Госпрома, но и другие дома 1920-х годов, являющиеся архитектурным ансамблем Харькова.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре сообщили, чем именно враг ударил по центру города, показав жуткие кадры последствий российской атаки по Шевченковскому району Харькова.

Спасатели сообщили, что в результате прямого попадания при обстреле Харькова частично разрушены помещения 2-го и 3-го этажей админздания Госпрома в центральной части города. Повреждены жилые дома, больница и учебные заведения рядом. Специалисты ГСЧС также добавили, что количество пострадавших увеличилось до 8 человек. А уже через несколько минут цифра снова выросла.

Повторный удар

В ночь на 29 октября российская армия снова ударила по Харькову. На этот раз – по жилым домам. Сначала мэр города Игорь Терехов сообщил об одном погибшем.

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Впоследствии количество жертв увеличилось. Около 7 утра полиция Харьковской области сообщила о четырех погибших.

Спасатели подтвердили количество погибших и показали жуткие кадры разбора завалов. Последствия российского удара по территории Основьянского района Харькова показали и в прокуратуре.

По данным следствия, погибшими оказались двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "АД В ХАРЬКОВЕ. Войска РФ сбросили БОМБУ на многоэтажку! Кадры с места прилета!"

Напомним, в четверг, 31 октября, из-под завалов многоэтажки, в которую попали КАБом россияне, спасатели достали тело 15-летнего подростка.

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