Ад в Соледаре: Жданов рассказал, под чьим контролем город и какая там ситуация

Никакого окружения в Соледаре сейчас нет, уверяет эксперт.

В городе Соледаре, что в Бахмутском районе Донецкой области, — сверхсложная ситуация, но половину города контролируют украинские военные, никакого окружения там сейча нет.

Об этом заявил военный эксперт в интервью ТСН.ua в среду, 11 января.

"Продвижение врага на севере и юге от Соледара на сегодняшний день остановлено, они продолжают атаковать, но не имеют там успеха. И сейчас ведутся бои в центре города. Под нашим контролем где-то половина, половина — под контролем российских войск, российских наемников", — сказал он.

Жданов отметил, что оккупанты усилили частные военные компании, которых туда перебросили. Также там есть регулярные части российской армии, затем туда еще перебросили наемников из ЧВК "Вагнера" и впоследствии туда отправили еще и десантные войска из состава Вооруженных сил РФ.

"Так что там такая сборная солянка, которая пытается штурмовать этот город. И сейчас бои идут в центре города. Никакого захвата, окружения сейчас нет", — сказал Жданов.

Что касается обеспечения войск, то оно осуществляется под огнем противника, но осуществляется, добавил эксперт. "И сегодня наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с тем, чтобы обеспечить пропускную способность трассы Бахмут-Соледар", — резюмировал Жданов.

Битва за Соледар

Российские оккупанты на Бахмутском направлении пытаются захватить город Соледар и пути поставок украинских подразделений. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут, оккупанты атаковали Соледар большими силами, зашли в город, но украинские военные остановили их продвижение. Оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

В среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что россияне якобы захватили Соледар Донецкой области. По его словам, распространяя ложь, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

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