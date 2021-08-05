"Ад" в Турции уже видно из космоса: масштабы пожара шокируют (фото)

"Ад" в Турции уже видно из космоса: масштабы пожара шокируют (фото)

Спутники сфотографировали турецкие лесные пожары.

Турция уже больше недели пылает. Сильнейшие пожары бушуют в провинциях Анталья и Мугла.

Масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса. В NASA сняли пожар. На фото видны значительные разрушения, вызванные огнем, который превратил леса в пепелища.

В Турции, где борьба с огнем продолжается больше недели, в пожарах погибли, по меньшей мере, 8 человек.

Кроме того, погибло множество скота в сельском хозяйстве и диких животных. Сгорели десятки частных домов и некоторые объекты гостиничного бизнеса.

По состоянию на 3 августа огонь уничтожил 136 тысяч гектаров леса.

Корреспондент ТСН.ua сообщил, что в районе Мармариса уже пожаров сильных нет, но со вчерашнего вечера небо все затянуто облаком дыма, из-за которого солнце едва пробивается. Утром на одежде, что сушится на улице, есть сажа и пепел.

"В целом дышать есть чем, но однозначный запах дыма есть. В районе Мармариса работали самолеты из Испании — они тушили огонь за поселком Турунч. Отдыхающих стало гораздо меньше: люди просто уехали. В этом году в основном — это граждане Турции, хотя приезжают и новые туристы — британцы, украинцы. В гостиницах наполненность — один-два номера", — сказал турист Дмитрий.

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