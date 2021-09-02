Адаптация к школе: советы родителям, как помочь ребенку привыкнуть в 1 классе

Адаптация к школе — тяжелый и очень важный период как в жизни детей, так и их родителей.

Первый звонок прозвучал для более 400 тысяч первоклассников. Важной для маленьких учеников является адаптация к школе, ведь пребывание там существенно отличается от привычного для них сада. Адаптация к школе — переход ребенка к систематическому обучению и привыкание к новым условиям. И этот период привыкания к обучению каждый первоклассник переживает по-своему.

ТСН.ua подготовил материал о том, что поможет детям быстрее адаптироваться к обучению в школе.

Трудности адаптационного периода в школе

Переход из детского сада в школу не всегда проходит гладко для первоклашек, ведь его сопровождают психологические и социальные проблемы. У ребенка появляется новый режим дня, обязанности — это часто вызывает усталость, раздражительность, непослушание.

"Поступление ребенка в школу — переломный этап в его социализации, ведь ребенок впервые оказывается в среде с новыми требованиями и правилами. Поэтому задача ближайшего окружения ребенка — наблюдать за его развитием и постепенно готовить к встрече со школьным жизнью", — рассказала ТСН.ua кандидат психологических наук, практический психолог Марина Дворник.

Начало школьного обучения часто является причиной эмоционально-стрессовой ситуации: от изменения привычного образа жизни ребенка увеличивается психоэмоциональная нагрузка. Проявлениями трудностей привыкания и перенапряжения организма может стать капризность детей дома, частая смена настроения, сложное поведение и тому подобное. Сколько продлится этот сложный период, однозначно сказать нельзя — это индивидуально и зависит не только от ребенка, но его семьи и атмосферы, что там царит.

Этапы и факторы адаптации к школе

Степень готовности к школьному обучению оценивается, как правило, с такими сферами: биологическая, личностная, социально-психологическая и интеллектуальная.

На начальном этапе ребенок присматривается ко всему новому и изучает все. Этот период характеризуется бурной реакцией. Он может длиться две-три недели. Далее ребенок постепенно приспосабливается к школьным условиям. Ребенок становится более спокойной и уравновешенной. Появляется интерес обучением, общением со сверстниками и тому подобное.

Среди факторов, которые влияют на то, как ребенок адаптируется к новым условиям жизни, выделяют следующие:

эмоциональное и личностное развитие ребенка, на которое влияет и семейное воспитание, и опыт общения со сверстниками другими детьми и взрослыми;

психофизиологические характеристики ребенка;

уровень интеллектуального развития: навыков письма, счета и рисования, тонкой моторики.

Физиологическая адаптация

Родителям не стоит отдавать ребенка в общеобразовательную школу, если у него еще не сформированы ключевые антропометрические показатели, говорит психолог Марина Дворник. Речь идет прежде всего о таких факторах:

достаточная пропорциональность частей тела (ребенок может достать ведущей рукой противоположного уха через макушку головы);

зубная зрелость (не менее 5-10 постоянных зубов в 7 лет);

зрелость коры головного мозга (взрослый своей ладонью накрывает одну руку ребенка, а на другой по очереди показывает пальчики, ребенок должен поднять соответствующий палец из-под руки взрослого)

зрелость скелете (взрослый показывает ребенку две позиции: "коза" — руки в кулаки, выброшенный 2-й и 3-й пальцы, "корова" — 2-й и 5-й пальцы, ребенок должен уметь поочередно менять позиции рук).

Социально-психологическая адаптация

Об успешной психологической адаптации свидетельствует то, что ребенок идет в школу с удовольствием — и это его личное желание, а не влияние внешних атрибутов — таких как рюкзак, форма, тетради, карандаши и так далее.

"Личностная готовность к школе включает и то, насколько ребенок умеет управлять своими эмоциями. Для этого родителям следует позаботиться о том, чтобы ребенок различал базовые эмоции и умел произвольно их переключать. Помогут разговоры о том, что вызывает те или иные эмоции: как успокаиваться, замедляя дыхание, если злой или слишком оживленный. Интеллектуально адаптирована к школе ребенок — это такая, что уже имеет определенный кругозор и запас знаний. Он обладает дифференцированный восприятием, аналитическим мышлением, логическим запоминанием, разговорной речью и способностью понимать и применять символы", — рассказывает писхолог.

Социально-психологическая готовность ребенка к школе предполагает гибкость в построении отношений. "Для того, чтобы заводить друзей и совместно выполнять учебные задания, ребенок должен уметь как уступать, так и защищаться. Это можно отслеживать в коллективных играх, где заметно, какую позицию обычно занимает малыш — лидирует, выполняет, привлекается ли отстраняется", — добавила Марина Дворник.

Сколько времени занимает адаптация в первом классе

Период алаптации может длиться от восьми недель до шести месяцев. На это влияет несколько факторов: особенности ребенка, его знания и умения, специфика учебной программы и тому подобное.

Разделить первоклашек можно на три группы по степени адаптации к школе:

Первая: дети в течение двух-трех месяцев обучения легко вливаются в детский коллектив, без особого напряжения выполняют требования педагога и с удовольствием йдкть в школу.

дети в течение двух-трех месяцев обучения легко вливаются в детский коллектив, без особого напряжения выполняют требования педагога и с удовольствием йдкть в школу. Вторая: дети только за полгода вливаются в коллектив; в течение этого времени часто ссорятся с товарищами, бурно реагируют на замечания учителя, им трудно дается учебная программа.

дети только за полгода вливаются в коллектив; в течение этого времени часто ссорятся с товарищами, бурно реагируют на замечания учителя, им трудно дается учебная программа. Третья: у детей затруднена социально-психологическая адаптация — они ведут себя конфликтно, имеют преимущественно негативные эмоции, есть трудности с усвоением школьной программы.

Следует заметить, что нормальный процесс адаптации у первоклассников продолжается 6-8 недель — может достигать полугода.

Признаки успешной адаптации ребенка к школе

Одним из первых показателей успешной адаптации ребенка к школе — это удовлетворенность от процесса обучения:

ребенок с радостью говорит о школе, одноклассниках и с удовольствием ее посещает.

Если учебная программа и задачи не приносят особой сложности первоклашек, то адаптация проходит успешно. Кроме того, ребенок может самостоятельно выполнять задачи и только после неудачных попыток просит о помощи взрослого.

Удовлетворенность от отношений с учителем и одноклассниками — один из основных признаков успешной адаптации. Если у ребенка сложились гармоничные отношения с коллективом, то процесс привыкания будет происходить с наименьшими затратами.

Как помочь ребенку легче адаптироваться к школе

Для успешной психологической адаптации важна доброжелательная и спокойная атмосфера в семье. Нужно также отдыхать, играть в спокойные игры, гулять. "Особенно важно следить за тем, чтобы для активного досуга и отдыха малыша также было достаточно времени, чтобы переход от ведущей игровой деятельности к деятельности учебной происходило не резко, а постепенно", — советует психолог..

Роль родителей во время школьного обучения ребенка очень важна. Ни в коем случае не следует считать, что школа заменит родителей как главных экспертов жизни малыша.

"Родителям следует рассказывать ребенку о различных способах взаимодействия с другими, а также демонстрировать на собственном примере, что договариваться на горизонтальном уровне "ты мне — я тебе" - это лучшая стратегия, когда речь идет о совместной деятельности и достижения общей цели. Стоит интересоваться, как проходит обучение ребенка, разделять с ним его первые школьные успехи и неудачи, помогайте в выполнении сложных задач и решении конфликтов", — говорит Марина Дворник.

Общие советы родителям

Несколько советов, которые помогут успешно адаптироваться ребенку к новым условиям:

Утром будите ребенка спокойно

Перед началом дня — пожелайте ребенку успеха, найдите несколько ласковых слов.

Встречая ребенка после школы — дайте немного расслабиться.

После школы не торопитесь садиться за уроки.

Не заставляйте делать все упражнения сразу: 20 минут занятий — 10 минут перерыв.

В общении с ребенком старайтесь избегать условий: "Если ты сделаешь, то ...".

Будьте внимательны к жалобам ребенка на усталость или плохое самочувствие.

Период адаптации к школе — очень важный этап в жизни первоклассника. Он длится от нескольких недель до полугода. Как этот процесс будет происходить зависит не только от личных качеств ребенка, но и от родителей. Именно они могут помочь пройти этот период своим детям безболезненно.

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