"Адекватная, но не сильная": экс-посол США в Украине о помощи Америки

Запад, и в первую очередь США, должен дать Украине больше оружия, не только чтобы защищаться от кремлевского наступления, но также^ чтобы вести успешное продвижение вперед.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал бывший посол США в Украине директор Центра Евразии в Atlantic Council Джон Гербст.

"Я неоднократно говорил о недостатках внешней политики Байдена по этому вопросу. Их политика адекватная, но не сильная. Хоть США и Европа посылают Украине много военной поддержки, но когда речь идет о той передовой военной технике, которая Украине нужна, чтобы совершить успешные наступления. Но мы посылаем немного такой техники и медленно, еще мы отказываемся от некоторых поставок. Я имею ввиду артиллерию дальностью более 300 км и речь тоже идет о истребителях F-16. Нам также нужно посылать свои американские танки не самым медленным путем, а сейчас", — подчеркнул он.

Джон Гербст также отметил, что большое наступление России, о котором сейчас все говорят, началось более четырех месяцев назад на Донбассе.

"На мой взгляд, наступление России уже началось осенью. То, что мы видим вокруг Бахмута, это уже длится 4 месяца, даже больше. И они туда бросают глобальные ресурсы и результат для них совсем небольшой. Это глобальные затраты и военной техники и солдат. Россия также сейчас предпринимает определенные действия на юге Украины, в Запорожской области, может, они там также собираются наступать. Конечно, они испытывали огромное поражение вокруг Угледара последние дни. Поэтому их компетентность не растет", — пояснил экс-посол.

Он также отметил, что большое наступление российских захватчиков еще впереди.

"Я думаю, что мы еще увидим наступления россиян. Они также угрожают наступлением с севера, с территории Беларуси, но пока мы не видим там российских солдат и их военную технику в необходимом масштабе для наступления. Я вообще не ожидаю успехов с российской стороны. На мой взгляд украинские позиции на Донбассе, в Запорожской области и на севере страны предотвращают такую возможность для Кремля", — резюмировал он.

Напомним, Столтенберг объяснил, почему страны-члены НАТО не спешат предоставить Украине современные истребители.

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