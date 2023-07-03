"Администратор посетителей не выталкивала": в заведении под Киевом, где пели Лепса, отреагировали на скандал

Стали известны новые подробности скандала в кафе под Киевом, где посетители заведения отдыхали под песни российского певца Григория Лепса. Владельцы кафе "Дубровка" убеждают, что их администратор никого не выталкивала из зала, а их незаслуженно обвиняют в произошедшем.

"У нас есть отдельные залы, которые арендуют наши посетители. Люди арендуют помещение, празднуют там дни рождения, свадьбу. Мы с самого начала войны вообще отказались от музыки в заведении, всю аппаратуру убрали. Но в то же время мы не можем людям запрещать приносить музыку с собой. Мы их предупреждаем, что не несем ответственности за музыкальное сопровождение их праздника. Более того, мы ярые противники всего российского. Перед празднованием банкета люди были в тот же день предупреждены что российская музыка у нас запрещена", — рассказывает сайт ТСН.ua Яков Гулиев, совладелец заведения.

Гулиев говорит, что в день, когда произошел конфликт, в зале играла украинская музыка, а через некоторое время началась ссора.

"Рядом с залом №2 расположена летняя терраса, где тоже отдыхали посетители. К нам подошла посетительница с террасы, которая потом и стала автором скандального видео. Она попросила сделать замечание посетителям, включившим в зале №2 песни российского исполнителя. Мы сразу отреагировали на это, но когда наша администратор зашла в зал – музыки там уже не было. Она вернулась на свое рабочее место. Как будто все уладилось между посетителями, никаких проблем не было. А когда во втором зале снова включили российскую музыку, мы ее просто не слышали. А посетительница, которая уже к нам обращалась, решила туда зайти сама, включить камеру и записать все на видео", — добавляет совладелец заведения.

Гулиев утверждает, что женщина, которая выталкивала посетительницу из зала, не является их администратором.

"Эта женщина не является администратором нашего заведения. Мы никого из кафе не выталкивали, просто так написала автор видео. Женщину выталкивала заказчица этого банкета, отдыхавшая в зале №2. Когда мы увидели, что между посетителями начался конфликт, сразу прибыли на место, вызвали охрану, но вначале приехала полиция, кто-то уже вызвал правоохранителей. Досадно, что нас облили грязью. Да, наша вина в этом тоже есть. Мы не последовали за тем, что в зале звучала русская музыка. Мы сами категорически против всего российского. Мы с первых дней войны помогаем людям. Возим гуманитарную помощь в Донецкую область, помогали людям после подрыва Каховской ГЭС, помогаем местным жителям Киевской области. Все российское – нам отвратительно", — уверяет он.

Яков Гулиев добавляет, что очень досадно от той грязи, которой сейчас люди поливают их заведение.

"У нас есть доказательства с камер видеонаблюдения, что конфликт был не между нашим администратором и посетителем, а именно конфликт был между посетителями. Да, мы виноваты в том, что не проследили за посетителями, но все произошло за 3-4 минуты, когда мы не слушали, что там звучит из зала № 2. Полиция составила протокол, потому что, к сожалению, это российское говно звучало в нашем заведении. Но с субботы у нас разрывается телефон. Нас угрожают убить, сжечь заведение, повесить весь персонал, в том числе, администратора и владельца. Поверьте, это очень неприятно. Мы просили автора видео написать правду об этом случае, но она нам сказала, что ничем не может помочь. А в социальных сетях никто не захотел разбираться в ситуации и выслушать нашу позицию по поводу этого конфликта. Это несправедливо", — отметил владелец заведения.

Как сообщалось, из-за песни Лепса владелец заведения заплатит штраф.

Стоит напомнить, что поддерживающие путинский режим и геноцид украинцев Григорий Лепс, Николай Басков и Владимир Киселев пообещали выплачивать по миллиону рублей тем, кто подобьет танк Leopard. Лепс заявил, что считает свое решение "правильным". Он утверждает, что будет делать это "искренне". Еще в мае 2017 года Лепс попал в базу "Миротворца" из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.

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