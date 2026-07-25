Мать павшего воина просит ТЦК не присылать повестки ее сыну, поскольку это причиняет ей невыносимую боль. / © ТСН

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В Запорожье мать погибшего на войне бойца Сергея Демина, Ольга Николаевна Демина, рассказала в соцсети, что в последнее время на имя ее сына, в свое время добровольно ушедшего защищать Украину, пришло две повестки, что причинило ей большие душевные страдания.

Как рассказала Ольга Николаевна в комментарии для ТСН.ua, после того, как пришло уведомление о второй повестке, она даже на мгновение начала питать надежду на то, что, возможно, произошла ошибка и ее сын жив.

Как оказалось, все гораздо банальнее.

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«Первая повестка пришла после того, как Сергей пропал без вести. Было требование явиться в ТЦК. На этот раз после уведомления о письме от ТЦК я пошла на почту. Там я рассказала, что Сергей является павшим воином, погиб в мае 2025 года, вот документы, я — его мама. Мне ответили, что письмо могут отдать только лично в руки Сергею. Я говорю, что он находится в могиле. И сообщили, что письмо отправят отправителю — ТЦК. Я считаю, что в этом вина ТЦК. Тем более — второй раз. Я не могу передать, что я почувствовала. У меня задрожали руки и ноги. На какое-то мгновение я подумала, что, возможно, произошла ошибка и на самом деле сын жив… Нельзя так издеваться над матерями…», — рассказала мать воина.

Она добавила, что вчера, 24 июля, одна из российских авиабомб попала по кладбищу, где похоронен ее сын и другие герои.

У себя на странице в соцсети она среди прочего так обратилась к местному ТЦК: «У моего сына изменился адрес. Отправляйте ему повестки по адресу — ул. Солидарности, 104. Аллея Героев. Теперь там дом Сережи. Приходите. Смог бы сын, снова пошел защищать нас с вами».

По ее словам, отправка повесток мертвому сыну — не единственное, что ее оскорбила.

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«Когда я получила вещи сына, то обнаружила, что в военном билете было отмечено, что у него только среднее образование. А на самом деле у него высшее образование. Есть и другие неточности», — говорит женщина.

В Запорожском областном ТЦК в комментарии для ТСН.ua сообщили, что уже выяснили обстоятельства отправки повесток на имя Сергея Демина.

В течение нескольких часов выяснилось, что в реестре, которым руководствуется ТЦК, по каким-то причинам на имя Сергея Демина было две учетные карточки — основная и дубликат. Вся актуальная информация вносилась в основную карточку, а согласно дубликату Сергей Демин считался военнообязанным. Как сообщил в комментарии для ТСН.ua спикер Запорожского областного ТЦК Дмитрий Гамаль, уполномоченные лица все неточности уже устранили, и согласно актуальной информации Сергей Демин является погибшим воином.

В свою очередь источники ТСН.ua в силах обороны рассказали, что были случаи, когда повестка направлялась даже мужчине, который умер за определенное время до полномасштабного вторжения.

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