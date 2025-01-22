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"Адская дорога" возле Часового Яра: военные рассказали, что там на самом деле происходит

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"Адская дорога" возле Часового Яра: военные рассказали, что там на самом деле происходит

Дорога возле Часового Яра

Россияне из разных видов вооружения уничтожают город Часов Яр в Донецкой области.

У Часового Яра в Донецкой области враг уничтожает все села и подъездные дороги вокруг. Саперы 24-й отдельной механизированной бригады под взрывы вражеских снарядов пытаются расчистить сельскую дорогу для проезда от разбросанных боеприпасов, которыми оккупанты засевают вокруг. Эта работа позволяет проехать как военным, так и немногим гражданским, еще остающимся вблизи города.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Россияне уничтожают Времен Яр / ©
Россияне уничтожают Времен Яр

У Часового Яра все вокруг разбито КАБами, артиллерией и FPV-дронами. Целых домов на улице не осталось. Воронками потрепаны все дороги.

Армейские саперы, пока небо относительно чисто от враждебных БПЛА, расчищают сельскую дорогу.

"Мы собрали снаряды, которые валялись по дороге. Это чтобы люди могли уехать", — говорят военные.

Сгоревшие снаряды сносят в яму на обочине. Их нельзя перевозить, потому что уже снаряжены. Да и автомобилю будет трудно заехать, потому что всюду висят вражеские дроны. Время от времени в полях вокруг рвутся вражеские снаряды, поэтому работать надо быстро.

Саперы закладывают заряды и перекрывают дорогу с обеих сторон, чтобы не подвергнуть опасности случайных людей и взрывают.

Саперы работают и на нуле, и на второй линии. Нужно миновать участки перед врагом и расчищать дороги для проезда своих и постоянно обманывать смерть.

"Настраиваю себя, что родные дома ждут, все будет хорошо. Очень переживаю за побратимов", – говорит военный.

Сапер возле Временного Яра / ©
Сапер возле Временного Яра

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 7:00 22 января. ВСТРЕЧА ТРАМПА С ПУТИНЫМ: Вашингтон подает НЕОПАСНЫЕ сигналы

Напомним, воины ССО показали бой с северокорейскими солдатами на Курщине.

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