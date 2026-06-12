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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
673
Время на прочтение
1 мин

Адская ликвидация: под Киевом тушат гигантский пожар после атаки РФ (фото, видео)

В настоящее время продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского дрона в Бориспольском районе.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Масштабный прилет на Киевщине: пылает около 2000 «квадратов», спасатели сражаются с огнем

Масштабный прилет на Киевщине: пылает около 2000 «квадратов», спасатели сражаются с огнем / © ТСН

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара, вспыхнувшего в результате вражеских обстрелов.

Об этом журналистке Валерии Кобзарь из ТСН сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, огонь охватил около 2000 квадратных метров.

Пожар в Киевской области после удара РФ (17 фото)

Удар по Київщні 11 червня_16 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_15 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_14 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_13 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_12 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_12 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_10 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_11 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_9 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_8 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_7 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_5 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_1 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_6 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_4 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_3 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_2 / © ТСН

© ТСН

К тушению привлечены не только областные подразделения, но и спасатели Киева и спецтехника из аэропорта «Борисполь».

Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели продолжают бороться с огнем.

«Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники», — пояснила Рубан.

По предварительным данным, жертв и потерпевших нет.

Напомним, что российские оккупанты устроили настоящее кровавое «сафари» на мирных жителей с помощью FPV-дронов — истории пострадавших из Никополя и Краматорска.

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Дата публикации
Количество просмотров
673
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