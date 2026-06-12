Адская ликвидация: под Киевом тушат гигантский пожар после атаки РФ (фото, видео)

Масштабный прилет на Киевщине: пылает около 2000 «квадратов», спасатели сражаются с огнем / © ТСН

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В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара, вспыхнувшего в результате вражеских обстрелов.

Об этом журналистке Валерии Кобзарь из ТСН сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

По ее словам, огонь охватил около 2000 квадратных метров.

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Пожар в Киевской области после удара РФ (17 фото) © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН

К тушению привлечены не только областные подразделения, но и спасатели Киева и спецтехника из аэропорта «Борисполь».

Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели продолжают бороться с огнем.

«Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники», — пояснила Рубан.

По предварительным данным, жертв и потерпевших нет.

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