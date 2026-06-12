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Адская ликвидация: под Киевом тушат гигантский пожар после атаки РФ (фото, видео)
В настоящее время продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского дрона в Бориспольском районе.
В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара, вспыхнувшего в результате вражеских обстрелов.
Об этом журналистке Валерии Кобзарь из ТСН сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
По ее словам, огонь охватил около 2000 квадратных метров.
Пожар в Киевской области после удара РФ (17 фото)
К тушению привлечены не только областные подразделения, но и спасатели Киева и спецтехника из аэропорта «Борисполь».
Несмотря на сложности с подвозом воды, спасатели продолжают бороться с огнем.
«Очень большая площадь и воду приходится подвозить с помощью дополнительной техники», — пояснила Рубан.
По предварительным данным, жертв и потерпевших нет.
Напомним, что российские оккупанты устроили настоящее кровавое «сафари» на мирных жителей с помощью FPV-дронов — истории пострадавших из Никополя и Краматорска.