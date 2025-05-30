Адская ночь в Харькове: что известно о последствиях "прилетов" и о пострадавших (фото, видео)

Последствия атаки на Харьков / © Игорь Терехов, мэр Харькова

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Российские террористы ударили по Харькову беспилотниками. Целились по транспортной инфраструктуре — пылало троллейбусное депо.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Около трех утра Харьков атаковали БпЛА «Герань-2». Один из главных ударов пришелся по территории транспортного коммунального предприятия. Атака длилась менее 20 минут, но последствия серьезные: уничтожена инфраструктура, разрушены маршруты, напуганы жители.

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Мишенью стало троллейбусное депо, которое каждое утро выпускает транспорт на все направления Харькова.

«Такой налет на троллейбусное депо. Это сделано для того, чтобы троллейбусы не выходили на маршруты, чтобы не работал общественный транспорт. Но я уверен, что благодаря работе наших коммунальных предприятий это нашему врагу не удастся. Мы сделали таким образом, что жители города Харькова не будут видеть проблемы с запуском троллейбусов и автобусов, общественный транспорт будет работать по расписанию», — говорит городской голова Харькова Игорь Терехов.

Последствия атаки по Харькову / © ТСН

На момент удара в депо находились по меньшей мере семь работников. Многие троллейбусы стояли в ремонтных блоках.

«В то время, когда прилетело, выполнялись работы. Конкретно этот троллейбус стоял на подзарядке, он заряжался, чтобы утром выехать на смену. Здесь были люди, которые работали ночью, выполняли ремонты. Было около 6-7 человек. У мастера участка ночной смены острая реакция на стресс», — говорит Алексей Илиметов, первый заместитель директора троллейбусного депо.

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Еще две женщины обратились к медикам из-за сильного стресса. Ударной волной повреждены несколько жилых домов, расположенных рядом с депо. Жители рассказывают — проснулись от мощных взрывов, прятались в коридорах и ванных комнатах. Не впервые этот район оказывается под вражеским прицелом.

И пока харьковчане приходят в себя после ночного удара, на месте атаки работают спасатели и коммунальные службы.

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