Адская ночь в Украине: что известно об ударе по Тернополю и где еще гремели взрывы

В ночь на 2 декабря россияне атаковали Тернополь беспилотниками. В результате вражеского удара в доме возник пожар. Есть погибшие и раненые.

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Удар по Тернополю

Российские войска в ночь на 2 декабря атаковали дронами Тернополь. В результате атаки в жилом доме произошел пожар. Об этом около 2 часов ночи сообщили мэр города Сергей Надал и глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

Первые мгновения после попадания вражеского беспилотника опубликовали в социальных сетях.

Приблизительно в это же время глава ОВА уточнил, что из-за атаки один человек погиб, другие получили ранения. Уже впоследствии мэр города написал, что вражеский дрон попал в верхний этаж многоэтажки в одном из микрорайонов города: "Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели тушат пожар".

По уточненной информации Сергея Надала, после попадания дрона в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на 5 этаже, а также частично третий и четвертый этажи.

Последствия вражеской атаки

В свою очередь спасатели сообщили, что удар дрона нанес масштабный пожар в многоквартирном доме. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения, а около 100 жителей эвакуировали. Кроме того, взрывной волной были повреждены окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей.

В каком состоянии горожане

Тернополяне до сих пор приходят в себя от ночной атаки врага. Местная жительница Серафима рассказала "Суспільне", что сразу не поняла, что попадание было в ее дом.

"Громко было, услышали взрыв. Сразу не поняли, что это в наш дом. Услышали, что в подъезде люди начали выходить, тогда уже поняли. Когда открыли дверь, то подъезд уже был в дыму. Мы быстро собрали документы и выбежали. Мы с сыном сели в машину и уехали", — поделилась женщина.

Утром, 2 декабря, стало известно, чем именно оккупанты ударили по Тернополю. Глава ОВА Вячеслав Негода сообщил, что на этот раз в жилой дом попал не "Шахед".

Взрывы в Хмельницкой области

Отметим, что этой ночью было неспокойно во многих областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Хмельницкой области.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили и обезвредили 4 вражеских БпЛА", — сообщили в ОВА.

По состоянию на сейчас обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало.

Атака на Киев

Сигнал воздушной тревоги раздавался и в столице. Глава КМВА Сергей Попко рассказал, что вражеские дроны заходили в Киев по-прежнему волнами и по разным направлениям. Силами обороны было обнаружено и обезврежено около двух десятков БпЛА противника, потенциально угрожавших столице. В результате атаки разрушений или пострадавших в городе нет.

Как отработала ПВО

В общей сложности этой ночью оккупанты выпустили 110 "Шахедов" и беспилотников других типов из четырех районов — Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщили в Воздушных Силах.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

50 беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси.

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