Адская передовая: поселок Пески трое суток подряд враг засыпает смертоносными снарядами

Над полуразрушенной церковью развевается сине-желтый флаг, а местных жителей почти не осталось.

В июле 2014 года украинские военные освободили поселок Пески от пророссийских боевиков. Однако до сих пор здесь не прекращаются обстрелы со стороны оккупантов, последние трое суток были особенно горячими. Об этом говорится 15 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Ровно семь лет назад, когда украинская армия освобождала поселок Пески, на этом участке фронта шли, пожалуй, одни из самых ожесточенных боев этой войны. С тех пор здесь многое изменилось: над полуразрушенной церковью развевается сине-желтый флаг, а местных жителей почти не осталось. Но хуже всего то, что война отсюда никуда не делась.

С начала этой недели каждое утро в Песках начинается с обстрелов. Воевать автоматами против минометов, признаются военные, дело неблагодарное, поэтому, чтобы избежать потерь, приходится прятаться в укрытия.

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Во время одного из обстрелов вражеский снаряд попал прямо в наблюдательный пост, вспыхнул пожар. Военнослужащий с позывным Марчелло сетует, что в огне сгорело его любимое рабочее кресло.

Только за полчаса утреннего обстрела прозвучало 17 разрывов. Боевики стреляли, вероятно, из самоходных гаубиц и тяжелых минометов.

К счастью от тяжелых российских снарядов, которые разрушали толстые бетонные перекрытия, никто из украинских бойцов не пострадал.

Пески – адская передовая: три утра подряд под массированным минометным и артиллерийским огнем

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