"Адские каникулы" или стоит ли украинцам планировать отпуск на турецких курортах: рекомендации путешественникам

"Адские каникулы" или стоит ли украинцам планировать отпуск на турецких курортах: рекомендации путешественникам

Пожары бушуют в семи регионах страны.

Огонь в Турции не стихает уже третий день подряд и вплотную приблизился к курортным зонам. Количество погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех, 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений. Украинский МИД готовится возвращать наших отдыхающих из охваченной огнем Турции в случае ухудшения ситуации. Сейчас, по данным дипведомства, среди пострадавших наших соотечественников нет.

ТСН.ua собрал рекомендации и актуальную информацию для тех, кто планирует отпуск на любимых турецких курортах.

СТОИТ ЛИ ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ

Так, рекомендации гражданам Украины в связи с лесными пожарами в туристических регионах Турции предоставил МИД.

"28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов", — отметили в министерстве.

Отмечается, что есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное.

Turkey has been burning for 2 days, there are multiple fires in multiple cities. We are losing our homes, our forests, our wildlife and our people. We've lost a lot of precious life already and we need help. We want to be heard. #PrayForTurkey



pic.twitter.com/uOIS7mkgB2 — | Bhr ꨄ︎ | (@epipbharyy) July 30, 2021

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", — призвало министерство.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью необходимо обращаться на "горячие" линии:

Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60

и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

"Спокойно можно выбирать тур и ехать, там уже почи все потушили, остался только смог. Кемер не горит. Если же хотите горы — то можно подождать пару дней и выбрать тур. В случае, если ситуация не стабилизируется — мы перебронируем даты", — заверил туроператор "Tez Tour".

В столичном аэропорту "Борисполь" отметили, что в основном все рейсы в турецком направлении летают по расписанию, а единичные задержки случаются по вине авиаперевозчиков.

В свою очередь, в пресс-службе "МАУ" отметили, что изменения в расписании не связаны с экологической ситуацией в Турции (лесными пожарами — Ред.), а представляют собой операционные задержки (замена борта и т.д.).

"Авиаперевозчик выполняет полеты по заказу туроператоров, а запреты на полеты в связи с определенными обстоятельствами принимает власть страны. Поэтому пока никаких запретов со стороны Турции не было, в основном все рейсы в этом направлении происходят в штатном режиме", — пояснили в компании.

КАКАЯ СИТУАЦИЯ НА КУРОРТАХ

CNN Turk

Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га. Спасательными службами взято под контроль 36 очагов лесных пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Фото: Wajahat Hussain/Twitter

Тушение пожаров осложняется сильным ветром и жаркой погодой, по состоянию на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных судов. Также от огня страдают и погибают животные.

В Анталии несколько сел сгорело и есть факты открытых возгораний в Манавгате и Сиде. Но больше всего пострадал Манавгат. Огонь также распространился на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

В Мармарисе огонь усилился и вплотную приближается к курортному поселку Ичмилер. Как сообщает корреспондент ТСН.ua, очень большая обеспокоенность как среди местных, которые говорят о том, что эти лесные пожары нехарактерные и такого они не помнят, так и среди туристов, выезжающих из поселка.

Таких лесных пожаров здесь не помнят: какая сейчас ситуация в охваченной огнем Турции

Сейчас на месте работает один вертолет и он носит воду из моря. Однозначно, что ему это не удается сделать. Местные говорят, что всю авиацию отправили буквально на днях в соседнюю Анталию, где они тушат пожары в Манавгате и Сиде.

Также в соцсетях сообщают, что лесные пожары добрались и до турецкой провинции Стамбул.

УКРАИНА НАПРАВИЛА ДВА СВМОЛЕТА

30 июля Украина направляет два пожарных самолета в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, бушующих вблизи города Манавгат (провинция Анталия) и распространились на территорию провинций Стамбул, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

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