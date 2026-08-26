"Адские санкции" против России могут принять уже в сентябре: в США назвали условие

США и РФ / © ТСН

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Сенатор-демократ от штата Коннектикут (США) Ричард Блюменталь надеется, что Конгресс быстро одобрит «адские санкции» против российской нефти, газа и теневого флота.

Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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Когда ждать принятия «адских санкций» против РФ

Сенатор Ричард Блюменталь выразил надежду, что Палата представителей одобрит законопроект об «адских санкциях» уже в сентябре. По его мнению, работа над документом будет продвигаться быстро.

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Такая уверенность объясняется тем, что новые пошлины направлены против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. При этом в документе прописаны исключения по объемам закупок, которые оградят европейские страны от дополнительных тарифов, но в то же время жестко ударят по обходящим санкции.

«Он предусматривает жесткие меры против теневого флота. В нем есть много положений, которые мало обсуждались публично, но важны для этого законопроекта. Поэтому я надеюсь, что именно эта версия, этот законопроект будет принят, и я очень надеюсь, что это произойдет в сентябре, ведь американские избиратели должны требовать от своих кандидатов в Конгресс ответа на вопрос: „Как вы голосуете по Украине?“, — подчеркнул сенатор.

Кроме того, Ричард Блюменталь посоветовал украинскому лидеру обратиться непосредственно в Палату представителей для ускорения рассмотрения документа по аналогии с тем, как это успешно работало во время прохождения законопроекта в Сенате.

«Я надеюсь, что он пообщается с членами Палаты представителей, ключевыми лидерами и другими. Возможно, это будет не в Вашингтоне и не со всеми членами Палаты, но я считаю, что он может повлиять на ситуацию так же, как это было при рассмотрении законопроекта в Сенате. И его энтузиазм заразителен. Он очень сильный переговорщик и защитник своих интересов», — резюмировал сенатор.

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«Адские санкции» против РФ — последние новости

Напомним, 7 августа Сенат США подавляющим большинством поддержал законопроект о введении масштабных санкций против России и Ирана. Ранее его разрабатывал и активно поддерживал бывший сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в Вашингтоне.

Однако предстоит голосование в Палате представителей. Ранее сообщалось, что часть конгрессменов опасается, что из-за новых пошлин возрастут цены в США, а это рисковано для республиканцев, едва держащих большинство в Конгрессе.

Ранее Сенат США 86 голосами против 12 поддержал процедурное решение, необходимое для дальнейшего рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Впоследствии Дональд Трамп предложил расширить законопроект о санкциях против России, но его инициатива может усугубить споры в Конгрессе и отсрочить принятие документа.

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