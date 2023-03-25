Адвокат дьявола или окончательный раздел мира: почему Путин не получил все, что хотел от визита Си в Москву

В то время, когда Запад почти ясно определился, что переговоры с действующим режимом в Кремле невозможны, Китай публично сделал ставку на сохранение Путина у власти в России.

Китай до сих пор не подтвердил, поговорит ли Си Цзиньпин после трехдневного визита в Москву с Владимиром Зеленским. Официально Пекин этого и не обещал. Информацию о возможности первом после начала войны России против Украины разговоре Си и Зеленского давали китайские СМИ. Хотя советник главы ОПУ Михаил Подоляк подтвердил, что в планах такой разговор, которым занимается Офис президента и МИД, все-таки есть.

Но даже если такой разговор и состоится, питать иллюзий не стоит. Си Цзиньпин, переизбранный на третий срок, будет делать все, чтобы Путин не проиграл войну. И речь не только о "мирном плане" Китая по урегулированию, как они называют войну, "внутреннего украинского кризиса". Трехдневный визит лидера Китая в Москву, где после решения Международного уголовного суда (МУС) Си называл Путина "дорогим другом", имеет два главных вывода:

мир окончательно делится на два лагеря: демократии и автократии; Си сделал ставку на сохранение путинского режима, выразив надежду, что российский народ поддержит Путина на выборах в марте 2024 года.

Си Цзиньпин сейчас больше сосредоточен на дальнейшем цементировании своей власти, используя Россию и ее войну против Украины в своей конфронтации с США, даже в ущерб экономике Китая. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, есть признаки, что Москва обратилась к Пекину с просьбой предоставить оружие для последующей войны против Украины. И сейчас Китай рассматривает этот запрос. Но пойдет ли Си Цзиньпин на этот шаг — вопрос открытый. Да и Путина по некоторым вопросам он держит на расстоянии вытянутой руки.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о последствиях показного сближения России и Китая.

Вассал и повербанк

Первая с начала полномасштабной войны России против Украины встреча Си и Путина, а для Си – это еще и первый заграничный визит после избрания на третий срок, была пронизана показным символизмом. Именно показным, а не искренним.

На обед Путин принимал Си в Грановитой палате Кремля. Там же в свое время Сталин, которому так любит подражать Путин, встречался с Мао Цзэдуном. Однако более 70 лет назад все было с точностью до наоборот: Китай нуждался в помощи России, а не Россия — "китайского чуда". Washington Post напоминает, что советско-китайский раскол в 1961 году привел к сближению Пекина с Вашингтоном. А сейчас Китай снова возвращается к дружбе с Россией.

Но не все так безоблачно. В статье для Politico внештатный сотрудник Института Брукингса Дэниел Дрезнер даже написал, что российские элиты не в восторге от своих новых партнеров, таких как Китай и Иран. И этот уровень оскорблений и пренебрежений к Москве со стороны Пекина и Тегерана не меньше. Пока российский олигарх и руководитель "Роснефти" Игорь Сечин шутил во время визита Си, уже изучившего китайской фразу "много юаней", на самом деле для России это уже никакая не шутка.

Из бензоколонки, как еще в феврале в интервьюТСН.ua сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский, Россия действительно превращается в павербанк Китая. Причем такой, что в первую очередь выгоден Пекину, а не Москве. Можно даже сказать, что Россия становится еще китайским банкоматом. Путин подтвердил, что Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле со странами Азии, Латинской Америки и Африки.

Однако, несмотря на публичные заверения Путина, что проект "Сила Сибири-2" — второй газопровод через Монголию в Китай — это "соглашение века", которое почти согласовано, китайская сторона ни слова об этом не сказала. Да и зачем, потому что Пекин и так закупает российский газ с скидкой 70%, параллельно проводя переговоры о закупках в Туркменистане, чтобы диверсифицировать поставки.

Почему для Путина это так важно? После потери Россией европейского рынка, куда "Газпром" ежегодно поставлял до 155 млрд куб м газа, по "Силе Сибири-1" за весь 2022 год на экспорт в Китай ушло только 22 млрд куб м. Учитывая, что до 24 февраля 2022 года более 50% бюджета РФ формировали именно доходы от продажи энергоресурсов, а также введенный ценовой потолок на российскую нефть, в российском бюджете уже огромная многомиллиардная дыра и закрывать ее нечем.

Проект "Сила Сибири-2" на 50 млрд куб м газа ежегодно должен частично компенсировать потери Кремля. По объему прокачки — это почти то же, что и "Северный поток-2". Но главная проблема – это стоимость строительства – $95 млрд. И, по многочисленным сообщениям западной прессы, очевидно Пекин мог сказать Москве строить газопровод исключительно за свои деньги, раз Россия так в этом заинтересована.

Уроки для Украины

Многие украинские и западные обозреватели утверждают, что Россия окончательно превратилась в младшего брата Китая. Но нужно всегда помнить, что Путин и Си воспринимают демократию как личную угрозу своим режимам. Поэтому сегодняшнее сближение Пекина и Москвы, которое представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал "браком по расчету", имеет еще и идеологическую составляющую.

Да, сейчас Китай для Путина, особенно после ордера на арест МКС, — это спасательная лодка. Не зря же Си Цзиньпин публично на камеры поддержал переизбрание Путина на президентских "выборах" в марте 2024 года еще на шесть лет – до 2030 года. Но и Россия для Китая – это защитный ядерный зонтик на случай масштабного военного конфликта с США.

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В последний раз Си и Путин виделись 4 февраля 2022 на открытии Олимпиады в Пекине, за 20 дней до начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Тогдашняя их встреча ничего хорошего ни Киеву, ни миру не принесла. Как и недавний трехдневный визит Си Цзиньпина в Москву. Да, возможно, Китай и не начнет открыто поставлять оружие России, опасаясь жестких западных санкций. Но он может делать это скрыто через третьи страны — Иран, Северную Корею и Беларусь — если увидит, что российская армия потерпит сокрушительное поражение на поле боя в Украине.

По словам президента США Джо Байдена, представления о союзе Китая и России значительно преувеличены. Действительно, с одной стороны невозможно сравнивать товарооборот Китая с Россией, еще не достигший даже $200 млрд, и товарооборот Китая с ЕС и США более чем на $1,3 трлн. Поэтому Си Цзиньпин будет использовать Россию и ее войну против Украины для глобального противостояния с США.

Китайский мирный план по Украине на столе. Через год после подогрева Москве, Пекин вышел на арену со своими инициативами в надежде, что к ним прислушиваются. Однако видение Китая по урегулированию войны – это капитуляция Украины в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной – заморозка боевых действий, сохранение за Россией ее территориальных достижений и отказ Украины от вступления в НАТО.

И некоторые европейские лидеры, как премьер Испании Педро Санчес или президент Франции Эммануэль Макрон зря считают, что на Путина можно повлиять или надавить именно из-за Пекина. Сидя с Си за общим столом во время итоговых заявлений в Москве, Путин открыто прибег к ядерным угрозам. Хотя до этого все были уверены, что Китай и Индия поставили решающую точку в неприменении Путиным ядерного оружия в Украине. Не успел Си уехать из Москвы, как на камеры вышел сумасшедший Медведев, начавший не только ядеркой угрожать, но и ударить ракетами по Бундестагу. И это еще неизвестно, что после первого личного разговора Зеленского с Си, когда Украина точно откажется от "мирных" инициатив Китая.