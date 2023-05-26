Адвокат полицейских из Кагарлика и сам был подсудимым за изнасилование: приговор будут обжаловать

Вины не признают и будут оспаривать приговор. Полицейские, которых суд признал виновными в изнасиловании Нели Погребицкой в отделении Кагарлика, будут подавать апелляцию, об этом ТСН сообщил адвокат одного из осужденных, который когда-то тоже был правоохранителем и которого тоже судили за изнасилование, говорится в ТСН.

История Нели Погребицкой всколыхнула страну три года назад, тогда девушку изнасиловали в полицейском участке Кагарлика. Все это время шли судебные заседания и теперь из пяти подозреваемых остались двое.

За годы рассмотрения дела, Неля пережила десятки допросов и заседаний, рассказывает ее адвокат. Судебный процесс от журналистов закрыли, а жаль, говорит Елена Сотник, потому что дерзость бывших копов должны видеть все.

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Адвоката одного из подозреваемых перед решающим заседанием агрессивно реагирует на внимание к делу журналистов. Когда-то он и сам был на месте своего подзащитного — будучи милиционером, его судили за изнасилование.

Производство о поругании над Нелей тянется еще с мая 2020 года. Ее вызвали в полицейский участок Кагарлика, как свидетеля, а там, перед тем как изнасиловать, поиздевались с помощью противогаза и пистолета. "То до колена, то пули показывал, говорил, видишь, сейчас застрелю", — рассказывала девушка.

На скамье подсудимых оказались пятеро подозреваемых: Николая Кузива – бывшего начальника сектора криминальной полиции Кагарлыка, и Сергея Сулиму – оперуполномоченного сектора криминальной полиции – сразу заключили под стражу. Обуховский районный суд Киевщины назначил им по одиннадцати годам за решеткой. Три из которых они уже отсидели.

Рассмотрение дела в отношении еще трех подозреваемых эксполицейских: Ярослава Левандюка, Сергея Панесенко и Евгения Трохименко – приостановили. Один из них пошел в армию в начале войны, а двое – мобилизовались за две недели до оглашения приговора. “Это произошло во время судебного разбирательства, на котором были запланированы судебные прения. Несколько недель назад-месяц”, — рассказывает прокурор.

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За решеткой каждый из них мог провести восемь лет. “У меня это уже не первое такое дело, когда приостанавливается разбирательство из-за мобилизации. Это такая дилемма, а с другой стороны мы тоже с вами понимаем, что мобилизация бывает разной, есть ребята в Бахмуте, а мы не знаем, где эти находятся, возможно, осенью закончится война, а они на фронт так и не пойдут”, — говорит адвокат потерпевшей.

Формально эти мужчины закон не нарушили, говорит один из защитников подозреваемого. "В связи с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс, с военным положением, ввели норму права, где выделяется в отдельное производство дело, если его мобилизовали в вооруженные силы и приостанавливается", — объясняет он.

Но не факт, что разбирательство после войны возобновится, рассказывают в общественной организации «Юридическая сотня». Некоторые из подсудимых украинцев уже пользуются такой возможностью.

Мобилизированные экс-полицейские подозреваются в похищении человека, пытках и непринятии соответствующих действий для пресечения пыток. По закону рассмотрение их дел должны быть возобновлены после увольнения со службы. Все пятеро подозреваемых свою вину так и не признали. А защита Сулимы и Кузива, которым дали по 11 лет тюрьмы, будет подавать апелляцию.

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