Адвокаты девушки, что сбила мать троих детей в Кировоградской области, готовят апелляцию: она раскаивается

Адвокаты девушки, что сбила мать троих детей в Кировоградской области, готовят апелляцию: она раскаивается

Молодая женщина может выйти под залог в более 340 тысяч гривен

Два месяца за решеткой или залог — такую меру пресечения избрал Кропивницкий суд 28-летней девушке-водителю, что накануне выехала на тротуар и убила 27-летнюю мать троих детей. Согласно выводам экспертизы, подозреваемая была трезвая.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В судебный зал подозреваемую вывозят в коляске, у нее сломана нога и травма головы. На скамье подсудимых 28-летняя Татьяна Вишневская плачет и просит прощения у родственников погибшей женщины.

«Я очень сильно раскаиваюсь, я не хотела, чтобы так вышли, я ее даже не видела», — утверждает девушка.

Трагедия произошла на центральной улице Светловодска в четыре утра. «Мазда» вылетела на площадку возле торгового центра, снесла многокилограммовую крышку противопожарного колодца. А потом — влетела в женщину, которая стояла у банковского терминала, и врезалась в стену. Потерпевшая сначала дышала, но умерла в больнице.

Погибшей Марии Капинос было 27, у него осталось трое детей. Младшему — всего месяц, старший сын в день аварии пошел в первый класс. Сейчас ее родственники в шоке, с прессой не общаются.

Водитель, которая сбила Марию, утверждает, в авто лопнула шина и она не могла контролировать движение.

«На моей стороне движения ежик перебегал дорогу, я хотела просто объехать и выходит выехала на полосу встречного — там не было ни машин, ничего. Я услышала звук, как взрыв какой-то», — утверждает подозреваемая.

Новости Украины: в Кропивницком избрали меру пресечения водителю, которая убила мать троих детей

В прокуратуре говорят, водитель не ехала- летела. Ее скорость по городу была не менее 80 километров в час. Для подозреваемого обвинитель просил арест без права на залог, потому что уверены, что девушка может скрыться от правосудия за границу. «Близкие родственники подозреваемого Вишневской проживают за пределами Украины: отец — РФ, мать — республика Польша», — говорит прокурор Игорь Васильков.

Однако это ходатайство суд удовлетворил лишь частично. «Мера пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней. Определить размер залога — 340 000 500 гривен», — объявляет судья.

Адвокат подозреваемого планирует подавать апелляцию. Мол, денег на залог нет. О подозреваемой известно лишь то, что сама она официально не работает. Ее муж ездит на заработки в Киев.

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