Аэропорт "Борисполь" готовят к открытию: когда могут возобновить полеты и кто должен сказать "да"

Главный аэропорт Украины — Международный аэропорт "Борисполь" снова в центре внимания, там заявляют, что работают над сохранением возможности быстрого запуска и готовы возобновить полеты через три недели, но при выполнении необходимых условий для обеспечения авиационной безопасности и безопасности полетов.

Что говорят в "Борисполе"?

В аэропорту отмечают, что готовятся к открытию последние два года и подтверждают, что сотрудники предприятия продолжают работать над тем, чтобы аэропорт мог в кратчайшие сроки возобновить свое функционирование.

"Конечно, мы готовимся. Мы сможем быстро возобновить работу, благодаря ежедневному труду наших работников, которые все эти 2 года поддерживают инфраструктуру аэропорта. Однако возобновление привычной авиационной деятельности аэропорта возможно только тогда, когда будет безопасной ситуация и выполнены все требования международных стандартов авиационной безопасности и безопасности пассажиров", — объяснили сайту ТСН.ua в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Директор Международного совета аэропортов Европы осмотрел терминалы "Борисполя"

Визит с осмотрами

Интересно, что недавно аэропорт "Борисполь" посетил Оливье Янковец, генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE). Это первый визит в Украину топ-менеджмента Совета с начала полномасштабного вторжения.

Поэтому в этом визите эксперты видят определенные сдвиги по вопросу возможного возобновления работы гражданской авиации в украинском небе. К слову, Международный совет аэропортов представляет более 560 аэропортов в 55 странах, на которые приходится более 90% коммерческих авиаперевозок в Европе.

Иностранные гости ознакомились с состоянием терминалов аэропорта "Борисполь", зон выдачи багажа и регистрации пассажиров, зон ожидания пассажиров и посадки в самолет, пунктов контроля, перронов, другой инфраструктуры и оборудования.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Обещают внешнюю поддержку

Оливье Янковец отметил, что, учитывая истощение финансовых резервов, украинским аэропортам становится все сложнее поддерживать уровень готовности к полетам и своим работникам без внешней поддержки.

"Украинские аэропорты подпадают под действие Плана ЕС-Украина в размере 50 млрд евро, потеря и последующая подготовка к операционной готовности украинских аэропортов обойдется для Украины гораздо дороже, чем их поддержка во время войны, это повлияет на способность страны к полноценному восстановлению", — отметил Оливье Янковец.

В свою очередь, Алексей Дубревский, гендиректор аэропорта "Борисполь" отметил, что для предприятия ценна экспертная оценка состояния аэропорта руководством Международного совета аэропортов Европы.

"Это стратегическое сотрудничество знаменует собой важную веху на пути к возрождению аэропорта "Борисполь" и подчеркивает нашу непреклонную приверженность развитию авиационного ландшафта Украины", – отметил Алексей Дубревский.

Международный аэропорт "Борисполь" до войны. Фото: Facebook-страница аэропорта

Что говорят в Европе после визита

Между тем, по неподтвержденной информации, уже несколько месяцев продолжаются дискуссии по изучению возможностей возобновления воздушного сообщения между Украиной и Европой еще до окончания войны.

Это может включать создание безопасных воздушных коридоров, подобных коридорам, установленным в морской зоне. Мол, сначала восстановление морских перевозок грузов (украинского зерна) тоже считали нереальным, но Украина смогла получить преимущество над Россией в Черном море.

Также после визита в Киев топ-менеджеров Международного совета аэропортов Европы, во французских СМИ сообщается, что хотя воздушное сообщение с Украиной и было полностью закрыто с начала войны, украинские власти и Европейская комиссия неофициально работают над планом возобновления коммерческого авиасообщения, не дожидаясь окончания войны. .

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Как уже сообщал сайт ТСН.ua, восстановление гражданских полетов в Украине зависит от нескольких факторов: первый – это безопасность аэропортов от ракетных ударов врага, второй – подготовка и сертификация инфраструктуры аэропортов, третий – механизм страхования пассажиров и самолетов, четвертый – определение авиакомпаний, которые согласятся совершать полеты в таких жестких условиях.

Готовность аэропорта и возможность летать – разные вещи

Авиационные эксперты говорят, что следят за комментариями чиновников о возможном возобновлении полетов гражданской авиации в Украине, которые действительно начали звучать слишком часто.

"Мне лично не совсем понятны основания для таких заявлений. Особенно когда их комментируют официальные лица. Ведь они должны ссылаться на конкретные факторы безопасности и готовности аэропорта к возобновлению работы. Сейчас большое количество работников аэропорта задействовано только для содержания объекта инфраструктуры", — рассказывает ТСН.ua Кирилл Новиков, авиационный эксперт.

Международный аэропорт "Борисполь"

Он отмечает, что возобновление полетов для гражданской авиации в Украине напрямую связано с составляющей безопасности.

"Возможно, что уже существуют какие-то договоренности по безопасности с нашими международными партнерами, о которых мы не знаем. Например, о том, что система противовоздушной обороны будет поддерживаться западными партнерами. И в случае вероятной атаки на Киев или на район аэропорта – безопасность будет гарантирована на сто процентов. Но есть ли такие договоренности – неизвестно", — отмечает Кирилл Новиков.

Он подчеркивает, что не стоит забывать, что безопасность аэропорта – это еще не безопасность всего маршрута полета самолета над Украиной в условиях войны.

"Представим себе, что возобновление деятельности аэропорта "Борисполь" на первом этапе будет связано только с международными рейсами, то есть будут летать от "Борисполя" до западных границ и за пределы страны. В таком случае безопасность должна гарантироваться на всем маршруте. Там должны работать системы ПВО, а учитывая, что борта летают разными маршрутами, соответственно, все они должны быть защищены. Это основное", — объясняет эксперт.

Будут ли гарантировать безопасность истребители?

Он добавляет, что добиться безопасности в воздухе во время войны достаточно сложно, даже если в украинском небе появятся самолеты F-16.

"Оружие, которое использует враг настолько коварно и непредсказуемо, что F-16 не смогут гарантировать стопроцентное прикрытие неба. Кстати, есть еще один важный момент – это экономика таких авиаперевозок. Если каждый вылет пассажирского или грузового самолета из "Борисполя" будет сопровождать 2 -3 истребителя, то можно только представить, насколько подорожает экономика таких рейсов", — объясняет Кирилл Новиков.

Главное – это безопасность полетов / Фото: из соцсетей

Пока летает только военная авиация

По словам авиационного эксперта, специальные авиарейсы в Украине выполняются и во время войны, но только с согласия Генерального штаба. Поєтому, каким-то образом Украина гарантирует их безопасность, по крайней мере, для военных грузовых бортов.

"В открытом доступе есть информация о перевозке авиагрузов в 2023 году. И там стоят далеко не нули. Но эти рейсы происходили исключительно по согласованию с Генштабом. То есть военная авиация летает. Но военные борта – это одно во время военного положения, а гражданская авиация – это совсем другой аспект, когда могут пострадать пассажиры и техника, не имеющие конвенционной защиты во время войны", — отмечает Кирилл Новиков.

Вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда.

При каких условиях возможно возобновление полетов

Авиационный эксперт добавляет, что возобновление гражданских полетов над Украиной напрямую зависит от владельцев воздушных судов.

"В гражданской авиации держателями воздушных судов являются финансовые учреждения, лизинговые, кредитные и страховые компании. От их решения зависит возможность запуска или не запуска рейсов по разным направлениям. Соответственно, если они скажут свое "да", тогда уже можно будет говорить, что рынок готов к полетам и возобновлению рейсов в определенном виде. Пока они молчат, а есть только заявления чиновников, но не более того", — заключает Кирилл Новиков.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о "железном коридоре" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны.

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