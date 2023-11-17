Аэроразведчики не разрешили оккупантам закрепиться в селе на Запорожье: как работают дроны на фронте

Беспилотники на фронте нужны постоянно, чтобы поскорее определить расположение окупантов и уничтожать их без потерь.

108 бригада ТРО Днепропетровщины работает на Запорожском направлении. Здесь квадрокоптеры бойцов постоянно в небе, они выслеживают россиян и их военную технику. Именно по их координатам прицельно бьют по оккупантам артиллерия, пехота и авиация.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Украинские военные Роман, Максим и Павел почти круглосуточно отслеживают линию фронта с воздуха. Они отслеживают россиян и их технику с помощью дронов. Их "птички" взлетают высоко в небо и оттуда передают изображение на планшеты бойцов.

Аэроразведчики ВСУ

"За аэроразведчиком стоит артиллерия, авиация. Если аэроразведка находит цель и она интересна — будет уничтожена", — говорит пилот подразделения аэроразведки 108-й бригады ТРО Петр.

Таким образом, аэроразведчики не дали врагу закрепиться в одном из сел на Запорожском направлении. По информации с их беспилотников, работали ударные дроны. Тогда оккупанты были вынуждены отступать. Пилот Петр говорит, что дроны берегут жизнь украинских военных.

В 108 бригаду ТРО Петр пошел добровольно, сразу после начала полномасштабного вторжения. Дома его ждет 9-летний сын, новорожденная дочь и жена.

"У меня много родственников, которые меня ждут. Когда был отпуск, приезжал, и в основном, когда выезжаем с линии фронта по делам и есть время выделить семье", — говорит Петр.

Первые "птички", вспоминает Петр, он вместе с побратимами освоил самостоятельно. Но теперь знаний столько, что уже и сами могут учить новых пилотов. Однако останавливаться на достигнутом не собираются.

Защитник Украины

"В планах это - ударные дроны, это уже более мощное уничтожение и огневых средств, огневых позиций и надеемся артсистем врага", - говорит пилот Роман.

"Наконец государство нам должно выдать боевой дрон и мы хотим перейти на следующее звено. Он больше, мощнее имеет возможность переносить больше заряда", - добавляет Максим.

"Мавики", рассказывают аэроразведчики, живут на фронте несколько месяцев. Враг охотится на них не меньше, чем на украинских бойцов. Поэтому беспилотники на фронте нужны постоянно, чтобы быстрее определить расположение оккупантов и уничтожать их без потерь.

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Напомним, что говорят о сроках войны в Украине и на Западе и можно ли верить этим прогнозам.

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