Аэроразведчики рассказали о ситуации на фронте и потере дрона: им нужна помощь

Пилоты-аэроразведчики в глубоком тылу врага выискивают цели для ракетных ударов по оккупантам. Для их оперативной работы команда 1+1 медиа, "Украинская премьер лига" и фонд "Вернись живым" закупили передвижные пункты управления. И теперь объявляем очередной сбор "Лига аэроразведки 3.0" - собираем 48 миллионов гривен.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко поработала с такими пилотами на линии фронта. И увидела, что такое этот пункт управления.

"На первый взгляд это - обычный микроавтобус, но на самом деле - станция по управлению полетами. Вот сейчас как раз ребята распаковывают один из самых больших дронов, его еще называют "крылья". И он позволяет увидеть, что же там происходит в тылу врага", - говорит Юлия Кириенко.

"Лелека" - это дрон нашего производства, он является штатным для Вооруженных сил и корректирует HIMARS и Storm Shadow. А еще - дальнобойную артиллерию иностранного образца.

ТСН аэроразведчики показали, как борт долетает до Соледара и показывает полуразрушенный город. С окраин которого прямо сейчас раздаются выходы вражеской артиллерии.

Снаряды разрываются в соседней лесополосе. Задача разведчиков найти орудия, которые стреляют. На пункте управления работают два пилота. Несколько компьютеров и связь через "Старлинк" позволяют передавать картинку с борта нашим артиллеристам и командирам батальонов. Поэтому они в режиме онлайн видят, откуда движется враг и на какой технике.

Вражеская техника

"Очень нужны глаза с воздуха, чтобы уничтожать врага еще до того, как он будет подходить к нашим позициям. Целей по факту обнаружено много, разные цели – от военной автомобильной техники, до гусеничной", – говорит "Студент", командир подразделения аэроразведки.

Во время съемки сюжета пилоты внезапно потеряли связь с дроном. Военные говорят – это могла быть работа враждебной ПВО или РЭБа. Впоследствии пилоты решают — уезжать, поскольку оккупанты могут на них "охотиться".

"Для успешной разведки важен не только дрон, но и станция управления. В этом пункте пилоты могут просидеть до 10 часов, пока дрон маневрирует в небе и ищет привлекательные цели. Этот комплекс можно собрать и купить в Украине, чтобы были деньги", — подчеркивает Юлия Кириенко.

А потому – присоединяйтесь к сбору по QR-коду.

"Аист"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинские беспилотники "Лелека" помогают в работе HIMARS и Storm Shadow! Присоединяйтесь к сбору!

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