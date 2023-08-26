Афера на миллион: как перекупщики наживаются на билетах на поезд в Варшаву

Активные путешественники жалуются: купить железнодорожный билет из Киева в Варшаву – официально и по ценам "Укрзализныци" невозможно.

Сервис настроили таким образом, что подавляющее большинство билетов скупают перекупщики и соответственно перепродают по втрое более высокой цене. Почему "Укрзализныця" толерирует проблему перекупов – и как купить билет официально и по его настоящей цене – говорилось в сюжете ТСН.

Проблема добраться до Варшавы. Нет билетов на поезд. Длительные общения и консультации с тур агентами – и на людей выходят перекупщики. В один из мессенджеров пишут и обещают за четыре тысячи гривен получить билет на любую дату.

Оказывается, что такие случаи не единичны – пассажирам приходится переплачивать за билет в Варшаву.

Найти дельцов, которые помогут купить билет на поезд – не сложно. Любой сайт бесплатных объявлений. Несколько щелчков мышкой – и мы уже заказываем билет в Варшаву.

В "Укрзализныце" советуют покупать билеты заранее. Утверждают, что борются с перекупщиками. Им якобы усложнили процедуру переоформления билета. А еще сделали приложение – здесь, по словам чиновника, якобы можно без проблем приобрести билеты. И это приложение не позволяет ими спекулировать.

Но если и в приложении не удалось купить – есть выход: без купюр и склеек.

Журналисты спросили у правоохранительных органов – расследуют ли они схемы реализации билетов на поезда за границу. Ответ получили отрицательный: никто не обращался – соответственно и пострадавших нет. Вместе с тем, путем простых арифметических расчетов, можно, предположить, что перекупщики, или же

Перекупщики получают в среднем 200 тысяч гривен чистой прибыли только с одного поезда.

Авторы: Дмитрий Святненко, Алина Лисова, Андрей Хлус и Владислав Коток.

Напомним, "Укрзализныця" анонсировала дополнительный поезд в Польшу – расписание движения.

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