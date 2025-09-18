Афера на миллионы долларов в Украине: как церковь известного пастора причастна к строительным скандалам

Журналисты раскрыли скандальную аферу

«Новые Теремки», «Петровский квартал», «Новые Жуляны» — застройки, которые должны были стать домом для тысяч людей, а стали бетонными призраками.

Почему ветераны, молодые семьи и пенсионеры вынуждены доплачивать во второй раз за воздух? Кто уничтожил надежды сотен инвесторов? И почему следы ведут к окружению известного пастора?

Об этом говорится в расследовании проекта Хапуга.ua.

МУТКИ Мунтяна Всплыли! Прикрывались молитвами и обманывали украинцев на деньги! ГДЕ Ж КВАРТИРЫ? ХАПУГА.UA

Что известно о скандалах с застройкой

Ксения Шевченко пошла защищать страну. А застройщик — защищать свои схемы. Ксения — ветеранка, которая приобрела квартиру в ЖК «Петровский квартал» от застройщика «Новбуд» еще до большой войны. Квартира должна была ждать ее после службы. Но когда она вернулась — на месте обещанного ЖК с развитой инфраструктурой ее не ждал даже бетонный каркас.

Когда возникли вопросы, застройщик заявил: «все будет хорошо» и озвучил просьбу не ходить на митинги. Ведь вдруг другие инвесторы тоже что-то заподозрят?

Ксения не сразу взялась за эту историю. Потому что имела другую, более важную работу — она служила в Вооруженных силах Украины. А когда вернулась — вынуждена была снимать квартиру, потому что обещанный дом остался только на бумаге.

«Я обратилась в полицию, написала заявку в полицию, и в мае этого года я повторно открыла, и сейчас открыто именно уголовное проведение по статье 190, часть Оно открыто, но ничего не делается», — говорит Ксения Шевченко, пострадавшая инвесторка ЖК «Петровский квартал».

И вот апогей этой истории — чтобы все же получить квартиру, Ксении практически предлагают купить ее еще раз. По словам инвестора, на горизонте появился новый застройщик «Рубикон Холдинг», который предлагает достроить (или в данном случае построить почти с нуля?) жилой комплекс за доплату, вдвое превышающую первоначальную стоимость квартиры.

Заплатить за квадратные метры воздуха дважды — именно такое решение предлагают новые застройщики инвесторам. История Ксении — не единичная. Это лишь одна из сотен подобных, связанных с застройщиком ООО «Новбуд». За многими сомнительными историями вокруг застройщика — одни и те же лица: Городилов, Микуленко, и где-то в тени — Владимир Мунтян, известный проповедник со скандальным шлейфом бизнес-структур.

Журналисты раскрыли строительные аферы в Киеве

Владимир Городилов — выходец из Днепра, который является бенефициарным владельцем более 30 обществ. Как и Александр Микуленко, Городилов является учредителем общества «Новбуд».

Фактически, эти двое ведут общую «сеть» компаний, которые между собой переплетаются как по адресам, так и по контактным лицам. Но самое интересное начинается, когда углубляешься в контекст. Микуленко и Городилова объединяет не только «Новбуд», но и общая точка притяжения — религиозная организация «Возрождение», более известная в медиапространстве как «Церковь Владимира Мунтяна». Именно на мероприятиях этого пастора исцеляются, молятся, а иногда — учат не только любить бога, но и как стать миллионером и вкладывать в эту секту деньги.

Недостроенные многоэтажки

Бизнес в стенах церкви, застройки с обещаниями «по вере», компании с одинаковыми директорами и контактами. А теперь добавьте к этому еще одну важную составляющую — строительная сфера, которая сама по себе в Украине чрезвычайно уязвима к схемам и нарушениям.

Почему строительство в Украине «зависает»

«Если градостроительная документация и вообще разрешительная система далеки от идеала, то есть очень много непрозрачности, очень много неофициальных платежей, различных влияний на то, чтобы получить разрешение на строительство с нарушениями: там, где нормы запрещают или не позволяют увеличить этажность, или вообще изменить целевое назначение земли. Если из-за этих различных нарушений, которые есть почти в каждом строительстве, и из-за того, что и людей, самих строителей стало меньше, и все это вместе таким кумулятивным эффектом фактически сработало и многие строительства новых остановились или очень медленно движутся», — говорит Олег Гречух, архитектор.

Почему люди «ведутся» на мошеннические схемы

То есть даже в законных проектах все может «зависнуть» на годы. А что уж говорить о тех, где за спинами застройщиков — десятки фирм-прокладок и пасторы со сцены. Риски возрастают в разы. Но люди несут туда деньги, потому что им обещают не просто квадратные метры, а мечту.

Юрий — один из инвесторов ЖК «Новые Теремки», еще одного комплекса от «Новбуда». Квартира должна была стать первым собственным жильем для его сына.

Реклама, говорит, была искусно эмоциональная. Буклеты, слоганы, красивые визуализации — все работало для привлечения новых инвесторов. Но из всех обещанных квадратных метров реальным осталось только одно — разочарование.

Деньги застройщику Юрий занес настоящие, а в договоре — сказка. Одна сумма на бумаге, другая в жизни. Часть оплатил через банк, часть — наличными в офисе.

Юрий — тоже лишь одна из сотен подобных историй. По подсчетам самих инвесторов — таких, как он, более полутора тысяч только в ЖК «Новые Теремки». Людей, которые заплатили десятки тысяч долларов за до сих пор несуществующие квартиры.

«Примерное количество спокойно можно найти в интернете, писали даже расследователи, цифра уже перевалила за полторы тысячи. Полторы тысячи людей, которые принесли от 10 до 30 тысяч долларов. Представляете, какая сумма денег? Это астрономические средства. Можно было бы выиграть войну», — говорит Юрий Степин, пострадавший инвестор ЖК «Новые Теремки».

Более полутора тысяч обманутых вкладчиков. Это не просто цифра — это полторы тысячи людей. С собственными надеждами, разочарованиями и часто — последними деньгами.

Один из инвесторов другого комплекса от «Новбуда» «Петровского квартала» — Владимир Ефремов. Сначала все шло по сценарию: привлекательная реклама, несколько успешных сделок с этим застройщиком. А потом — тишина. И бетон, который не растет.

Но самое печальное — даже не в юридических формулировках, а в том, как застройщик вел себя дальше: ни обновлений, ни официальных сообщений, ни объяснений.

Далее — пострадавшим инвесторам другие застройщики также предлагают доплатить за уже оплаченные квадратные метры.

«200 евро за квадратный метр доплаты, если с отсрочкой, и там больше уже набегает. Меня это пока не интересует, я хочу как-то добиться какого-то ответа от руководителей, почему это именно так произошло и почему я должен доплачивать», — говорит Владимир Ефремов.

Заявления инвесторов, которые отдали все кровно заработанное — годами лежат в ящике следователя, а дела, по словам пострадавших, не двигаются.

На звонки инвесторов застройщики не отвечают, на сообщения журналистов — тоже. По юридическому адресу «Новбуда», вместо офисного помещения, оказался просто жилой дом.

В отделах продаж теперь вместо «Новбуда», другой застройщик — «Рубикон холдинг».

Пока одни исцеляются на стадионах, другие годами живут с чемоданами под кроватью, ожидая свое жилье. «Новые Теремки», «Петровский квартал», «Новые Жуляны» — как религиозные обещания, сбывшиеся только в буклетах. И если чудо и случится — то явно не благодаря застройщику.

