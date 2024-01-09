Афера на миллионы: как арендатор в Киеве продал квартиру жительницы Мариуполя, пока она была за границей

В Украине активизировались квартирные мошенники. Если в начале 2022 года таких преступлений почти не было, потому что действовал запрет на разные нотариальные сделки, то теперь квартирная мафия адаптировалась.

Об этом говорится в расследовании корреспондентки ТСН Нины Грушецкой.

У женщины украли квартиру, пока та была за границей

С Галиной Хиорой ТСН познакомилась в Киеве осенью. Она тогда как раз приехала в Украину на суд. В 2016 году она купила в столице квартиру, чтобы когда-то вместе с мужем переехать сюда из родного Мариуполя.

Однако жилье своей мечты может рассматривать только вот так, внешне.

Накануне муж ей сообщил, что у семьи украли квартиру.

Сейчас в квартире Галины живут другие люди. Жилье, как рассказывает женщина, продали неизвестные. А главные фигуранты по делам о незаконном присвоении недвижимого имущества - те, кто должен был бы быть на страже закона.

Дом, в котором Галина купила квартиру

Дома в Мариуполе Галина пережила обстрелы. Две недели жизни в подвале с 90-летней мамой и мужем, который передвигался только с помощью костылей после операции. И долгую дорогу из оккупированного города. В себя пришли только в Болгарии. Квартиру в Киеве же сдавала, чтобы было на что жить.

"Перестали платить деньги. Звоню - не отвечают. В Киеве живет бывший зять, попросили сходить. А он мне говорит, что там уже новые двери стоят", - вспоминает Галина.

Зашли в реестр недвижимого имущества и увидели - владелица квартиры теперь другая.

Что говорит новая владелица квартиры?

Новая владелица квартиры Екатерина сказала, что служит в рядах ВСУ, поэтому ни фамилии, ни лица светить не может.

"Мы абсолютно законно купили эту квартиру. Оформили законно у нотариуса, заплатили деньги. Это было через риелторскую контору", — говорит Екатерина.

Как действовала схема

В этой схеме вероятно обманули сразу обеих женщин. И первый из подозреваемых - это черный нотариус.

Черный нотариус - это лицо, которое задействовано в преступной деятельности. Он меняет имущественные права, вносит сведения в реестры на основании заведомо поддельных документов

"У нотариуса в Полтавской области так же, вроде бы, моя клиентка выдала доверенность на получение дубликата договора купли-продажи", - говорит адвокат Галины Хиоры.

Галина Хиора

То есть сначала есть фальшивая доверенность, которую принимает нотариус. Далее - мошенник получает дубликат договора купли-продажи Галины.

Следующий элемент схемы - подставная Галина. Настоящая тогда была за границей.

"Вот это моя подпись, я вчера на экспертизу давала. А эта подпись подставной Галины", - говорит потерпевшая.

В полиции нам рассказали, такие схемы организуются большими группами людей.

Одни люди подделывают документы, вторые люди выполняют роли подставных лиц. Ну и без нотариуса это невозможно.

Подобные схемы, как правило, начинаются с черного нотариуса и оборваться могут благодаря нотариусу добросовестному.

Их должно контролировать несколько органов. например, Минюст. Туда мы можем написать жалобу на нотариуса, они проводят проверки нотариусов. А вот лишить лицензии может высшая квалификационная комиссия нотариата. За 2023 год было аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельности 117 лицам.

Потерпевшая Галина

Как не стать жертвами мошенников

Сейчас в Украине действует 5751 нотариус. И где-то среди них есть те, кто помог мошенникам обокрасть Галину и Екатерину. В наибольшей опасности владельцы старого паспорта-книжечки.

"Поэтому первый и самый главный совет - это оцифровать ваши документы и поместить сведения о вашем праве собственности на имущество, на земельные участки, на недвижимость в государственных реестрах прав на недвижимое имущество", - говорят в Минюсте.

При купле-продаже выбирайте тщательно риелторов и нотариусов, а лучше - считайте их ключевым элементом или вашего спокойствия, или вашего ограбления. Также можно отдать квартиру в залог своим родным - тогда ее невозможно продать.

Галина уже год судится за квартиру, получить возмещение, на которое в будущем, возможно, рассчитывать Екатерина, еще сложнее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Вашу квартиру уже украли, а вы можете об этом и не знать!? Расследование от ТСН

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках.

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