Аферисты охотятся на родственников погибших воинов: как у матери, потерявшей сына, украли 900 тыс. грн
Аферисты украли со счетов матери погибшего воина 900 тысяч гривен.
Мать погибшего бойца обманули на 900 тысяч гривен. Это часть выплат после смерти погибшего сына.
Женщина перешла по ссылке, которая была в общем чате, и попала на фишинговый сайт. Это один из самых технологичных видов мошенничества, который требует высокой квалификации от современных воров. Кажется, что вы входите в свой банковский кабинет, но все данные и ключи от него попадают в руки преступников.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.
Никита был отцом троих детей, однако пошел защищать Украину
Семья Перегудовых в начале полномасштабной войны переехала в Норвегию. Оксана показывает орден своего сына за мужество. Она получила его недавно — и ради этого ездила в Украину. Она очень тяжело переживает гибель своего Никиты. Сейчас из-за воспаления сосудов вынуждена принимать сложные препараты.
Ее невестка, тоже Оксана, с Никитой воспитывали троих детей. Он принял решение, что статусом многодетного отца пользоваться не будет. Выбрал бригаду и должность — разведчик-наводчик. Попал на один из тяжелых участков фронта — Серебрянский лес в Луганской области.
14 января 2024 года их подняли на рассвете по тревоге — враг штурмовал позиции. На один из участков Никита попал с 4 побратимами, враг значительно превосходил их по количеству.
«Им предложили сдаться в плен, они отклонили предложение, они приняли бой, хотя знали, что это без шансов», — вспоминает женщина.
Однако Оксане не сообщили о смерти мужа, сразу его статус был — пропавший без вести.
«Никита погиб 14 января 2024 года, но плотность боев была такой, что тело забрать не смогли. Только через полтора месяца нашу позицию в Серебрянском лесу удалось отбить и тело вернуть родным», — отмечает Ирина Маркевич.
Жена приехала в Украину на опознание. Родное село встретило Никиту на коленях. Далее была волокита с документами. Первые выплаты за погибшего воина семья получила в апреле этого года. Одна часть пришла жене, другую перевели на счет — мамы Никиты.
Как у женщины украли выплаты
Оксана получила миллион 200 тысяч гривен на карту «Ощадбанка». Женщина говорит, что эти деньги использовала на донаты и чтобы купить цветы на могилы.
Однако на днях в местной норвежской группе, где объединяются украинцы, аккаунт одного из участников взломали и отправили в общий чат ссылку. Мол, для клиентов «Ощадбанка» есть возможность получить зимнюю поддержку — 6,5 тысяч гривен. Женщина перешла и ввела свои банковские данные.
Через несколько часов с карты исчезает 30 тысяч, затем еще раз 30 и 1 тысяча гривен. Три операции проведены за минуту.
Но женщина не видит движения средств на своем счете. Уже вечером того же дня картой Оксаны рассчитываются за технику в известной украинской сети бытовых товаров, что интересно ровно в полночь.
«Это была покупка бытовой техники на более чем 500 тысяч грн, а в понедельник это была покупка на 314 с лишним гривен», — говорится в сюжете.
В общей сложности с карты исчезает почти 900 тысяч гривен (898 129 грн). Только тогда банк автоматически блокирует счет.
Оксана перешла по ссылке на фишинговый сайт. Он может быть похож на оригинальную страницу банка и отличаться несколькими деталями, в частности в адресе сайта. Пока женщина думала, что заходит в личный кабинет, она отдала преступникам все свои финансовые данные.
Мошенники могут менять лимиты на снятие наличных и расчета на маркетплейсах, и при этом об операциях не будут приходить уведомления на финансовый номер. Киберполиция уже расследует дело, однако отмечает, чем быстрее будет обращение к финансовой установке и киберполиции, тем больше шансов найти мошенников — и время идет на часы.
Мошенники охотятся на семьи погибших воинов
В целом онлайн-мошенники охотятся за отдельными категориями украинцев. В частности, семьи, получающие выплаты за погибших родных под их прицелом. ТСН рассказывала о маме погибшего военного — Татьяну обманули на 7.5 миллионов гривен. В ходе следствия киберполиция установила, что действовала масштабная группа мошенников с колцентрами в 7 странах.
«Это — Россия, Израиль, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Испания. Они обманули по меньшей мере 6 тысяч человек на сумму 65 млн гривен», — говорит старший инспектор отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области Владислав Антонов. Организатор украинского колцентра задержан. Дело в суде. Получить деньги, укравшие онлайн-мошенники, Татьяне сможет только после приговора и в случае, если суд примет решение о конфискации его имущества,
Тем временем киберполиция напоминает о правилах онлайн гигиены:
не передавайте никому данные карты: PIN, си-ви-ви, срок действия или коды с SMS;
не реагируйте на звонки будто бы из банка, где просят подтвердить операции. Завершите разговор и самостоятельно позвоните по телефону на официальный номер;
не переходите по подозрительной ссылке;
опасаться информации о «компенсациях» или «выигрышах», приходящих в мессенджеры.
создайте отдельную карту для онлайн-покупок;
При купле-продаже на маркетплейсах пользуйтесь наложенным платежом.
Видео сюжета можно посмотреть ЗДЕСЬ.