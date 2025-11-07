Аферисты охотятся на родственников погибших воинов: как у матери, потерявшей сына, украли 900 тыс. грн

У матери, потерявшей сына, украли 900 тыс. грн / © ТСН

Мать погибшего бойца обманули на 900 тысяч гривен. Это часть выплат после смерти погибшего сына.

Женщина перешла по ссылке, которая была в общем чате, и попала на фишинговый сайт. Это один из самых технологичных видов мошенничества, который требует высокой квалификации от современных воров. Кажется, что вы входите в свой банковский кабинет, но все данные и ключи от него попадают в руки преступников.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Никита был отцом троих детей, однако пошел защищать Украину

Семья Перегудовых в начале полномасштабной войны переехала в Норвегию. Оксана показывает орден своего сына за мужество. Она получила его недавно — и ради этого ездила в Украину. Она очень тяжело переживает гибель своего Никиты. Сейчас из-за воспаления сосудов вынуждена принимать сложные препараты.

Ее невестка, тоже Оксана, с Никитой воспитывали троих детей. Он принял решение, что статусом многодетного отца пользоваться не будет. Выбрал бригаду и должность — разведчик-наводчик. Попал на один из тяжелых участков фронта — Серебрянский лес в Луганской области.

14 января 2024 года их подняли на рассвете по тревоге — враг штурмовал позиции. На один из участков Никита попал с 4 побратимами, враг значительно превосходил их по количеству.

«Им предложили сдаться в плен, они отклонили предложение, они приняли бой, хотя знали, что это без шансов», — вспоминает женщина.

Однако Оксане не сообщили о смерти мужа, сразу его статус был — пропавший без вести.

«Никита погиб 14 января 2024 года, но плотность боев была такой, что тело забрать не смогли. Только через полтора месяца нашу позицию в Серебрянском лесу удалось отбить и тело вернуть родным», — отмечает Ирина Маркевич.

Жена приехала в Украину на опознание. Родное село встретило Никиту на коленях. Далее была волокита с документами. Первые выплаты за погибшего воина семья получила в апреле этого года. Одна часть пришла жене, другую перевели на счет — мамы Никиты.

Как у женщины украли выплаты

Оксана получила миллион 200 тысяч гривен на карту «Ощадбанка». Женщина говорит, что эти деньги использовала на донаты и чтобы купить цветы на могилы.

Однако на днях в местной норвежской группе, где объединяются украинцы, аккаунт одного из участников взломали и отправили в общий чат ссылку. Мол, для клиентов «Ощадбанка» есть возможность получить зимнюю поддержку — 6,5 тысяч гривен. Женщина перешла и ввела свои банковские данные.

Через несколько часов с карты исчезает 30 тысяч, затем еще раз 30 и 1 тысяча гривен. Три операции проведены за минуту.

Но женщина не видит движения средств на своем счете. Уже вечером того же дня картой Оксаны рассчитываются за технику в известной украинской сети бытовых товаров, что интересно ровно в полночь.

«Это была покупка бытовой техники на более чем 500 тысяч грн, а в понедельник это была покупка на 314 с лишним гривен», — говорится в сюжете.

В общей сложности с карты исчезает почти 900 тысяч гривен (898 129 грн). Только тогда банк автоматически блокирует счет.

Оксана перешла по ссылке на фишинговый сайт. Он может быть похож на оригинальную страницу банка и отличаться несколькими деталями, в частности в адресе сайта. Пока женщина думала, что заходит в личный кабинет, она отдала преступникам все свои финансовые данные.

Мошенники могут менять лимиты на снятие наличных и расчета на маркетплейсах, и при этом об операциях не будут приходить уведомления на финансовый номер. Киберполиция уже расследует дело, однако отмечает, чем быстрее будет обращение к финансовой установке и киберполиции, тем больше шансов найти мошенников — и время идет на часы.

Мошенники охотятся на семьи погибших воинов

В целом онлайн-мошенники охотятся за отдельными категориями украинцев. В частности, семьи, получающие выплаты за погибших родных под их прицелом. ТСН рассказывала о маме погибшего военного — Татьяну обманули на 7.5 миллионов гривен. В ходе следствия киберполиция установила, что действовала масштабная группа мошенников с колцентрами в 7 странах.

«Это — Россия, Израиль, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Испания. Они обманули по меньшей мере 6 тысяч человек на сумму 65 млн гривен», — говорит старший инспектор отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области Владислав Антонов. Организатор украинского колцентра задержан. Дело в суде. Получить деньги, укравшие онлайн-мошенники, Татьяне сможет только после приговора и в случае, если суд примет решение о конфискации его имущества,

Тем временем киберполиция напоминает о правилах онлайн гигиены:

не передавайте никому данные карты: PIN, си-ви-ви, срок действия или коды с SMS;

не реагируйте на звонки будто бы из банка, где просят подтвердить операции. Завершите разговор и самостоятельно позвоните по телефону на официальный номер;

не переходите по подозрительной ссылке;

опасаться информации о «компенсациях» или «выигрышах», приходящих в мессенджеры.

создайте отдельную карту для онлайн-покупок;

При купле-продаже на маркетплейсах пользуйтесь наложенным платежом.

Видео сюжета можно посмотреть ЗДЕСЬ.