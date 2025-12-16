"Афганистан-2" для Трампа, гарантии безопасности для Украины и "корейский" сценарий: эксперты о "мирном" плане США

Трамп продолжает давить на Украину несмотря на отказ РФ от перемирия / © ТСН

Реклама

Москва отвергла предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу рождественского перемирия. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Россия «не хочет дать Украине передышку, чтобы подготовиться к продолжению войны».

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков добавил, что Кремль вроде бы готов заключить соглашение, однако только при сохранении российского контроля над оккупированным Крымом, а также над частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы однозначно никогда не подпишемся под каким-либо присутствием войск НАТО на украинской территории», — добавил Рябков.

Реклама

После двух дней напряженных переговоров Владимира Зеленского со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Берлине в эти дни, издание Politico сообщило, что у Украины есть считанные дни, чтобы согласиться на предложение США относительно гарантий безопасности, которые якобы будут аналогичны статье 5 Устава НАТО. Вместе с этим, по сообщениям американской прессы, администрация Трампа до сих пор требует от Украины уступить свои территории, как это требует Россия.

По словам президента Зеленского, украинская делегация отправляется в Майами для дальнейшего обсуждения с американцами трех документов о гарантиях безопасности, экономическом восстановлении Украины и 20 пунктах рамочного соглашения по завершению войны.

Чего ждать от дальнейших переговоров с США? Удастся ли в ближайшее время договориться хотя бы о прекращении огня? На какие гарантии безопасности Украина может рассчитывать? Но почему в Америке снова говорят о «корейском» сценарии?

Об этом ТСН.ua расспросил у директора программы студий безопасности и директора программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Анны Шелест и Александра Краева во время Пятого Украинского Центрально-Европейского Форума в Киеве.

Реклама

Удастся ли в ближайшее время договориться хотя бы о прекращении огня?

По словам Анны Шелест, трясти две базовые вещи.

Во-первых, все может измениться даже в последнюю минуту, пока ничего не подписано. И даже те части, которые мы видим в СМИ или заявления дипломатов, — это не окончательно. В финальном тексте будут важны даже запятые, которые могут драматически изменить текст. Поэтому ни одной паники, пока мы не увидим хотя бы письменный черновик того, о чем договариваются.

Во-вторых, это ни в коем случае не будет финальным мирным планом. Это просто невозможно при текущих условиях. Слишком много дополнительных вопросов. Поэтому документ, который может наработать, может быть промежуточным, и не обязательно даже о перемирии, включая другие вопросы.

«Например (переговорная — Ред.) группа говорит, что мы договариваемся, что это (прекращение огня — Ред.) будет по линии разграничения. Но о том, какая эта линия, уже будет садиться дальше группа говорить. То есть, во всяком случае, это не финальный план об окончании войны. В том же плане из 28-ми пунктов (который „слили“ в СМИ месяц назад — Ред.), давайте вспомним, были пункты о европейской безопасности. Поэтому без европейцев он не может быть подписан. И все это может занять не один год», — отмечает Анна Шелест.

Реклама

Александр Краев добавляет, что «мирного» плана как такового пока нет. По его словам, сначала было 28 пунктов, потом 18, теперь 20, есть еще 3, которые не решаются. Это что-то, к чему мы двигаемся, что мы обсуждаем с американцами, чтобы оно произошло. То есть, это не завершенный документ. Даже не потому, что у нас нет к нему доступа. Сами американцы до конца не уверены, что там как происходит.

«Почему американцы так за него уцепились? Это впервые, когда Россия хоть на что-нибудь согласилась. Почему это русский план? Потому что он перевезен Кушнером и Виткоффом из Москвы. Почему он важен? Потому что за несколько месяцев до этого Украина говорила, что готова работать. И мы работали, в том числе с европейцами, выдвигали предложения. Русские крутили носом. А затем за первое же предложение россиян Вашингтон ухватился. К сожалению, Россия смогла здесь Америку определенным образом раскрутить», — считает Александр Краев.

Будет ли это как-нибудь продвигать перемирие? Ну, мнение Краева, прогнозировать трудно. По его словам, то, что мы Украина показываем себя как проактивная, хорошая сторона, уже положительно. Но насколько это будет эффективно работать — это огромный вопрос. Ибо первым шагом должно быть самое прекращение огня. Но Россия этого не признает, требуя от Украины уступить территории.

Могут ли США выйти из переговорного процесса?

Анна Шелест напоминает, что Трамп уже много раз говорил, что США могут выйти из переговорного процесса. Но почему он возвращается? Ибо не хочет иметь Украину как Афганистан для Байдена.

Реклама

«Трамп многое обвинял Байдена в провале в Афганистане. Трамп и его команда понимают, что его будут винить так же. Потому просто пойти для него невозможно. К тому же отказавшись от Украины, он понимает, что может потерять европейских партнеров, если вдруг будет конфликт с Китаем. Может ему надоесть? Да, может. И здесь он может переводить это либо на посредников без собственного привлечения, либо на европейских партнеров, но со своими четкими условиями», — подчеркивает эксперт.

Однако, по ее словам, будем откровенны: так или иначе, финальное соглашение будет между Россией и Украиной. Поэтому выйдут США или не выйдут — это будет только дополнительным фактором. Основной фактор — о чем договорится Москва и Киев.

Александр Краев также считает, что Трамп попросту не может выйти из переговорного процесса. Если Трамп хочет вывести США из Европы, ему нужно с Европой договориться. Если же он ее бросит, это будет Афганистан-2, только в формате всей Европы. К тому же если Трамп показывает слабость перед Россией в контексте Украины, что говорить о Тайване?

«Китай точно следит за тем, как США и Запад в целом реагируют на происходящее по Украине, к чему они придут. Это для них модель того, что будет по Тайваню. Почему постоянно переносится „финальное решение тайваньского вопроса“? Потому что китайцы видят, что с Украиной как-то быстро не выходит. А с Тайванем точно не выйдет быстро. Поэтому фактически отступление по Украине — это отступление по Тайваню, отступление по Израилю и т.д. Здесь не получится расчленить нас от общей тематики», — заключает Краев.

Реклама

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Что такое гарантии безопасности, которые были бы универсальными и на 100% сработали? По словам Анны Шелест, Израиль был уверен, что у них на 100% есть гарантии. Катар был уверен.

«Единственный вариант, который хоть как-то еще можно назвать гарантиями, — это Япония. Они просто отказались от своих ВС — на их территории находятся американские войска. Однако и здесь вопрос: если сейчас на них нападает Китай, будут ли американцы действительно что-нибудь делать? В свое время были определенные гарантии по защите Западной Германии. Но это была многогранная композиция из трех разных форматов во время Холодной войны именно по Берлину», — рассказывает эксперт.

Анна Шелест подчеркивает, что Украине ничего такого даже близко сегодня не обещают. Статья 5 НАТО о чем она? Нападение на одного будет считаться нападением на всех, и страны могут использовать любые средства, включая военные. То есть могут использовать, а могут и не использовать. Их ничего не обязывает это делать.

Во-первых, они должны признать, что это атака. А например, с гибридной атакой это сложнее.

Реклама

И, во-вторых, они могут использовать только дипломатические средства ответа, могут оказать оружие, финансовую поддержку. Или могут применить ВС. А если нет? Если остановятся только на дипломатической поддержке?

«Тогда, в принципе, то безопасное соглашение, которое мы сегодня имеем с американцами, так или иначе все это покрывает. Получить юридически обязывающие гарантии безопасности США можно только в одном случае, если их проголосует Конгресс. Тогда президент США их не сможет отменить. Ибо текущее соглашение с США подписано чисто президентом, и новый его может легко отменить. Но нигде не прописано: через 36 часов их солдаты должны быть в Украине. Больше я не знаю, что еще может называться гарантиями», — считает Анна Шелест.

Александр Краев также сомневается в гарантиях безопасности, которые может получить Украина. Если бы, по его словам, это было на уровне статьи 5 НАТО — это политически хорошо.

«Но практически без контроля над тем, как будет поддерживаться режим прекращения огня, все это будет фарс. Если они не смогут заставить Россию не стрелять, какие гарантии они не ставили бы, они могут сказать, что не имеют причин их выполнять, даже проголосованные в Конгрессе», — подчеркивает эксперт.

Реклама

Корейский сценарий для Украины: миф или реальность?

Анна Шелест отмечает, что о «корейском» сценарии слышит только в США и некоторых европейских странах.

«Когда я приезжаю в Корею и спрашиваю, что вы об этом думаете, корейцы мне четко отвечают: „А вы уверены, что вы хотите вторую Северную Корею, но в центре Европы?“. Они считают, что Украина должна отказаться от условного корейского сценария», — ответила экспертка.

Александр Краев считает, что о «корейском» сценарии снова заговорили, потому что, с одной стороны, да, нечего больше предложить. С другой стороны, к сожалению, просто очень мало знаний у людей о таких подобных сценариях.

«У нас корейский сценарий невозможен, потому что у нас другое государство захватило кусок нашего. Это точно не Корея. Это даже не Германия. Это больше похоже на хорватский сценарий. Но его просто никто не рассматривает, потому что Хорватия возвращает эти земли скорейшей военной операцией. „Корейский“ сценарий — это просто медийная штука, которую часто используют на Западе. Правда, никто не вспоминает, что для этого погибли 50 тыс. американских воинов. И еще примерно столько же из других государств, чтобы это реализовать», — отмечает Александр Краев.

Реклама

Напомним, накануне вечером, 15 декабря, в немецком Берлине завершился двухдневный саммит по Украине, участие в котором приняли президент Владимир Зеленский, лидеры ЕС и посланники США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Пока мир в Украине «ближе, чем когда-либо», а на Западе говорят о «конце войны».