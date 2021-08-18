Афганистан теперь принадлежит талибам: каким будет новое "правительство" террористов и кто может управлять страной

"Талибан" заявляет о намерении сформировать "инклюзивное исламское правительство" и ведет переговоры с высокопоставленными политиками, в частности с лидерами бывшего правительства.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.
Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", разбирался ТСН.ua.
Что ждет афганское правительство
Спустя два дня после захвата Кабула в понедельник, 17 августа, представители "Талибана" провели в афганской столице первую пресс-конференцию, которую провел официальный представитель террористов Забихулла Моджахед. Он подтвердил, что талибы намерены сформировать в Афганистане "инклюзивное исламское правительство".
Накануне мулла Абдул Гани Барадар, высокопоставленный лидер "Талибана", приезжал в столицу Афганистана, где его делегация провела переговоры с главой катарского внешнеполитического ведомства и вице-премьером эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Говорили о вопросах безопасности и управлении страной.
"Через несколько дней, конечно, состоится передача власти. Обсуждение и переговоры продолжаются, чтобы сформировать афганский инклюзивный исламское правительство. Об этом будет объявлено в ближайшее время", — сказал представитель талибов Сохаил Шахин "Голосу Америки".
В свою очередь, Сохаил Шахин в комментарии CNN уточнил, что в новое "правительство" войдут и афганцы, которые не являются членами "Талибана". Шахин отметил, что пока преждевременно называть имена, но, талибы намерены привлечь в "правительство" некоторых "хорошо известных деятелей".
По словам представителя "Талибана", все военные и полицейские, которые сдадут оружие и присоединятся к талибам, мол будут амнистированы, но их имена занесут в соответствующий реестр и их будут использоваться как резервные силы и призывать по мере необходимости.
По информации Al Hadath со ссылкой на одного из представителей "Талибана", они вроде планируют допустить женщин к управлению Афганистаном. Якобы сейчас они также обещают не лишать женщин права на образование и работу. Но все же талибы уточнили, что женщины должны будут закрывать лицо, хотя и смогут выходить из дома без мужчины.
Впрочем, в СМИ есть информация, как те же талибы сейчас замазывают краской изображения женщин на витринах, снимают ведущих-женщин с эфиров и формируют списки гражданок для выдачи их замуж. Кроме того, немало афганцев не доверяют "Талибану" и опасаются, что их правление будет жестоким и деспотичным.
Между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который остался в стране, объявил себя действующим главой государства и призвал население страны присоединяться к сопротивлению "Талибану". Сын Ахмад Шах Масуда, бывшего лидера Северного альянса Ахмад Масуд-младший начал собирать остатки правительственных сил в северной провинции Панджшер для организации сопротивления талибам.
А уже 18 августа стало известно, что в здании посольства со стены снимают портрет президента беглого Ашрафа Гани и меняют его на фото Амрулла Салеха.
Кто сейчас руководит "Талибаном"
Пока же среди руководства "Талибана" следующие лица:
- мулла Абдул Гани Барадар, руководитель политического офиса "Талибана" в Дохе. Он является главным переговорщиком талибов. Именно он подписал в начале 2020 года соглашение с США о выводе американских войск.
- мавлави (правитель) Хайбатулла Ахундзаде, руководитель "Талибана". Известно, что он возглавил группировку в 2016 году, сменив первого преемника муллы Омара Ахтара Мансура, которого убили. О нем известно не много. Ему около 60 лет. После присоединения к талибам он занимался вопросами религии и судебного производства. Именно он является автором большинства фетв — предписаний.
- сираджуддин Хаккани, заместитель руководителя. Он вошел в правление талибов в 2015 году. США разыскивают его по подозрению в участии в террористической атаке на отель в Кабуле, когда погибли 6 человек, а также в покушении на президента Афганистана Хамида Карзая. Хаккани-младший контролировал районы на юге и юго-востоке Афганистана. Но в последние годы именно он, по данным американских военных, отвечал за военное планирование.
- мулла Мухаммед Якуб, заместитель руководителя. Он является сыном основателя "Талибана". Считается, что в последнее время он находился в Афганистане. По данным британского Королевского института оборонных исследований, Якубу можно отнести к крылу условно умеренных талибов, которые поддерживали мирные переговоры с правительством Афганистана.
- шер Мохаммад Аббас Станикзай, возглавлял отделение в Дохе в 2015 году. В годы правления талибов был заместителем министра иностранных дел, а затем здравоохранения. В последние годы он возглавлял делегации талибов на встречах в Москве, Узбекистане, Индонезии.
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Абдул Хаким Хаккани, член политической офиса в Дохе, отвечал за переговоры с афганскими властями. Во время правления талибов был судьей в суде Кандагара. Пять лет назад был главным в судебных делах, после чего выпустил множество фетв (предписаний). Считается самым осведомленным среди соратников в юридических и религиозных вопросах.
Вероятное возвращение "Аль-Каиды"
"Талибан" пообещал предотвратить использование Афганистана в качестве базы для нападений на другие страны, что является ключевым требованием США, закрепленного в мирном соглашении 2020 года. Но американские военные обеспокоены.
Впрочем, издание The Sun со ссылкой на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона пишет, что лидеры "Талибана" якобы предлагают "Аль-Каиде" использовать территорию Афганистана в качестве убежища и планируют создать в стране "колыбель джихада". В докладе Пентагона говорится, что теперь, когда талибы захватили власть, "у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств".
Ранее в этом году руководство Пентагона заявил, что "Аль-Каида" может возродиться в Афганистане, и теперь официальные лица предупреждают, что такие группы могут увеличиваться значительно быстрее, чем ожидалось.
Напомним
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
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