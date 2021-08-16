Афганистан в плену талибов: что ждет захваченную террористами страну

По некоторой информации, Ашраф Гани находится в Таджикистане, но якобы готовится отправиться оттуда в третью страну.

Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под свой контроль Кабул и вошли в президентский дворец. Несколькими днями ранее талибы захватили другие крупнейшие города страны, в частности Кандагар и Герат. Сейчас они также контролируют все пограничные пункты в Афганистане, покинуть который пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы. Но президенту Афганистана Ашрафу Гани все же удалось выехать из страны и сейчас его точное местонахождение неизвестно.

ТСН.ua разбирался, где может находиться Ашраф Гани и кто сейчас держит власть в Афганистане.

Побег Ашрафа Гани

Ашраф Гани, который находился на посту президента Афганистана с 2014 года, днем 15 августа покинул страну. По информации издания Asia Plus, он полетел в Таджикистан, а оттуда отправится в третью страну, но в какую именно, не уточняется.

Вместе с тем "Радио Озоди" со ссылкой на два источника уточняет, что Ашраф Гани находится в Душанбе и "готовится к выезду в третью страну". Официальный Душанбе пока не предоставил информации по этому поводу.

Афганский телеканал TOLOnews сообщил, что вместе с президентом находятся его ближайшие помощники. Гане объяснил позже, что покинул Афганистан, чтобы предотвратить вооруженные столкновения, поскольку талибы, по его словам, собирались атаковать Кабул.

"Талибан" ясно дал понять, что готов провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил поехать", — написал Гани в Facebook.

Также в Сети опубликовали видео, как президент Афганистана Ашраф Гани покидает страну.

Создание Координационного совета

В свою очередь, бывший президент Афганистана Хамид Карзай сообщил, что в стране "для предотвращения хаоса" создали Координационный совет, которому передали управление страной. По согласованию с "Талибаном" в его состав вошли сам Карзай, глава Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана, бывший премьер страны Гульбуддин Хекматиар. Точный статус Совета не понятен, по некоторой информации, он является неким переходным правительством.

Афганистан в плену талибов

Талибы же 15 августа подошли к столице Афганистана Кабула и объявили, что контролируют территорию всей страны и все пограничные переходы. Они призвали власти мирно сдаться, чтобы избежать кровопролития. Представители правительства, союзники и талибы все же договорились о мирной передачи власти — то есть правительственные войска без единого выстрела сдали столицу.

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После чего боевики ворвались в президентский дворец в Кабуле и в течение дня вели переговоры с представителями правительства. Однако заявлений об их результатах не было.

Между тем в Сети уже появились фото из президентского дворца в Кабуле, на которых видно, как талибы осваиваются в кабинетах и позируют перед камерами. Их кадры даже показали на местном телевидении. Террористы даже сняли со стены одного зала и вынесли флаг Афганистана.

Al Jazeera currently showing live pictures of the Taliban inside the Presidential Palace in Kabul. pic.twitter.com/OOwzDivAtj — Oliver Varney (@OliverVarney) August 15, 2021

UPDATE: Taliban enters Afghan presidential palace in Kabul after President Ghani leaves Afghanistan.



LIVE updates: https://t.co/oqiy2tkYJt pic.twitter.com/fdtbtCj5jn — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021

В то же время талибы настаивают на том, не будут создавать переходного правительства и намерены добиваться, чтобы им передали официальную власть в стране.

Представитель политического офиса талибов Сохаил Шахин утверджает, что тоже вошел в состав вновь координационного Совета, и заявил, что "Талибан" ожидает после передачи ему власти в Афганистане сформировать "инклюзивное исламское правительство".

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"Наши силы получили указания оставаться на въездах в Кабул, не вступая в город. Мы ожидаем мирную передачу власти. Под этим мы подразумеваем, что город и власть должны быть переданы исламскому эмирату Афганистан, после чего в будущем у нас будет инклюзивное исламское правительство, в котором будут представлены все афганцы", — сказал он.

Шахин также опроверг слухи о том, что лидер политического крыла "Талибана" мулла Абдель Гани Барадар уже прибыл в Кабул, чтобы взять власть из рук президента Афганистана Ашраф Гани. По его словам, Барадар по-прежнему находится в Дохе.

Кроме того, талибы уверяют афганцев в безопасности и призывают их не покидать страну. Они говорят, что людям из всех слоев общества найдется место в "новом государстве".

В то же время граждане в течение дня в панике бегут из города. На дорогах образовались пробки, а в аэропорту хаос.

ТСН.ua

Ранее сообщалось, что сотни людей ворвались в терминал аэропорта, пытаясь убежать с афганской столице после того, как исламистское движение "Талибан" захватило Кабул. По крайней мере 5 человек погибли. От пуль или в давке — неизвестно.

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