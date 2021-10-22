Афины всколыхнули протесты: люди требуют прекратить отстранения невакцинированных медиков от работы

Афины всколыхнули протесты: люди требуют прекратить отстранения невакцинированных медиков от работы

В Греции все медики должны сделать обязательную прививку против коронавируса.

Греческие медики объявили однодневную забастовку против обязательной вакцинации от коронавируса. А около полутысячи человек прошли по центру города к Министерству здравоохранения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Люди требовали прекратить отстранения непривитых медиков от работы. Ведь, говорят, в больницах и так не хватает персонала, из-за чего приходится работать сверхурочно и не получать за это ни копейки.

Обязательная вакцинация медработников в Греции вступила в силу с первого сентября. Сейчас в стране около 60% полностью вакцинированных граждан, и наблюдается рост количества новых больных и смертей.

Новости мира: греческие медики объявили однодневную забастовку против обязательной вакцинации

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