"Агент" полиции трижды занимался сексом с женщиной, которую сутенер заставил стать проституткой: шокирующие подробности

Мужчина заставлял женщину заниматься проституцией.

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В Кировоградской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который шантажировал женщину, заставляя ее почти год заниматься проституцией.

Об этом говорится в приговоре Знаменского горрайонного суда Кировоградской области.

Сутенер поселил женщину в доме и заставлял ее заниматься проституцией

По данным суда, житель Кировоградщины осенью 2023 года заставил женщину заниматься проституцией, «используя при этом принуждение и обман, грубо нарушая конституционные права и свободы».

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Он предложил знакомой, у которой «умственная отсталость с поведенческими расстройствами и она находится в сложном материальном положении», предоставлять мужчинам секс-услуги. За это он пообещал обеспечить женщину жильем и денежными средствами. Впоследствии он поселил пострадавшую в доме, запретил пользоваться средствами связи и самостоятельно выходить на улицу.

С осени 2023 года по июнь 2024 года женщина предоставляла мужчинам секс-услуги. Она не получала денег за свою «работу». Когда потерпевшая была не согласна с этим, подсудимый давил на нее, оскорблял и унижал. Кроме того, мужчина придумал долг, который женщина должна якобы ему оплатить.

Агент полиции трижды занимался сексом с женщиной

За отдельную плату сутенер возил женщину к клиентам. Так, 22 мая 2024 года мужчина «под контролем полиции» за 2400 грн заказал интимные «услуги» в лес. Подсудимый привез туда женщину, где состоялся половой акт.

28 мая 2024 женщину для предоставления секс-услуг привезли в квартиру, где мужчина «под наблюдением» полиции занялся с ней сексом. Это повторилось и 19 июня 2024 года.

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Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

В ходе досудебного следствия подсудимый вину признал и заключил сделку с прокурором.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 149 УК Украины, ч. ст. 303 УК Украины, ч. 2 ст. 303 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, полиция три часа спасала секс-игрушку.