Агент белорусского КГБ использовала секс, чтобы завербовать украинского командира

Как агент КГБ Беларуси вербовала украинских командиров через секс.

Самый громкий шпионский скандал последнего времени — агент белорусских спецслужб использовала секс, чтобы завербовать командира боевого подразделения.

Агентку Комитета госбезопасности Беларуси ловят с поличным в штабе одного из подразделений ГУР. Как гражданке Беларуси удалось втереться в доверие к чиновникам высшего эшелона украинской власти? К чему здесь интим? И почему враг не получил секретной информации — рассказал корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний.

Выразительны большие глаза, стройное состояние, приятный голос. Эта красавица — шпионка с 10 летним опытом, жесткая, беспринципная, авантюрная. ТСН удалось получить эксклюзивные кадры задержания: ее спутник еще сопротивляется, он не до конца осознает, что произошло. Она спокойно за всем наблюдает, потому что знает, ей уже не убежать. Ее игра окончена.

К Инне Кардаш, сотрудники СБУ присматривались многие годы. Но она умела осторожничать, зачищала все улики, часто меняла номера, уничтожала сами телефоны. На личные встречи с кураторами соглашалась только за границей. И в полную силу использовала женское волшебство для агентурной работы.

И все же, как гражданке Беларуси удалось выйти на ведущих политиков, командиров военных группировок, дипломатов разных стран? В конце концов устроиться в ГУР?

«Главное управление разведки, не скажу, что прямо сердце-сердце украинской обороны. Но все равно там большая государственная тайна, до которой она хотела добраться. И в этом действительно любопытство. Я понимаю, что это был большой успех на том этапе для белорусского КГБ, что смогли столько лет она была незамеченной и так далеко зашла», — говорит Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Жизнь очень быстро меняется и шпионы ХХІ века совсем не похожи на шпионов века ХХ. В черных очках уже давно никто не шпионит. Но есть приемы классические, работающие кругом и всегда. Это когда один уважаемый мужчина просит другого уважаемого мужчину помочь в жизни молодой, хрупкой и обязательно очень красивой девушке. И дальше дело техники.

2016 год, Минск. Заседание трехсторонней контактной группы. Помните, когда бывший президент Леонид Кучма встречался с россиянами при посредничестве европейцев? Там Инну Кардаш — молодую белорусскую журналистку знакомят с руководителем ведущего информагентства Украины. Фамилию этого гуру украинской журналистики, редактора, интеллектуала мы не хотим называть по этическим соображениям.

Для многих журналистов он был нравственным ориентиром в профессии. И вот его просят обратить внимание на молоденькую девушку, помочь с работой. Ей 25, ему 55. И он попался — говорят, не мог отвести глаз! Но Кардаш уже тогда активный агент КГБ — Комитета государственной безопасности Беларуси. По легенде, она оппозиционная журналистка, а потому бесстрашно сотрудничает с украинскими медиа, рассказывает о жизни в Минске.

В 2020 году она постоянно освещает масштабные протесты против Лукашенко.

В конце концов Инна переезжает в Украину, потому что, мол, на родине ей угрожает опасность. И звонит по телефону своему знакомому и неравнодушному руководителю влиятельного информационного агентства.

Карьера Инны Кардаш резко пошла вверх именно в информагентстве. Ну вот, судите сами: девушка приезжает из-за границы, устраивается работать журналистом в страну, язык которой она не знает. И несмотря на это, она фактически сразу получает собственного водителя, живет в отдельном доме в Конча-Заспе и самое главное, из общего ньюз-рума, где сидят все журналисты, она перебирается в кабинет руководителя. Коллеги говорят, что иногда они не могли к нему зайти о чем-нибудь посоветоваться, потому что она всегда была там и всегда все слушала.

Инна регулярно встречается с лидерами страны на неофициальных встречах, ездит за границу на международные конференции, общается с дипломатами как корреспондент агентства вплоть до самой смерти своего покровителя. Особое внимание шпионки к китайским дипломатам. Такая активность белоруски привлекает сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ. Слишком эта белорусская активная, слишком серьезный у нее список контактов и потенциальный доступ к чувствительной информации.

«Она использовала эту работу и связи своих коллег из данного СМИ для расширения собственных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В рамках уголовного производства следователи СБУ начинают присматриваться и прислушиваться к подозрительной девушке и натыкаются на гигантское двойное дно в ее жизни и деятельности.

«Мне просто больше подходит роль разведчицы под прикрытием журналистки. Вот это верно. Я действительно умею получать очень хорошую информацию», — говорила она в перехваченном телефонном разговоре.

КГБшники Беларуси даже пересылают ей солидную сумму денег на покупку собственного жилья в Киеве и дают ей новую задачу — интегрироваться в Интернациональный легион, чтобы собрать информацию о его бойцах. Информацию, которая могла бы стоить многим людям жизни.

«Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения людей, которые в этих подразделениях воюют, выяснить потом — это дело техники — родственники в Минске, Гродно. Бресте или в Воронеже, найти этих людей и давить на них. И главное для россиян и белорусов было понять каналы, как иностранцев забирают из Российской Федерации. Весь этот путь русских очень интересовал. Чтобы потом эти каналы ломать», — отмечает эксперт Ступак.

Эти кадры мы не показываем по этическим соображениям. Шпионка использует секс, чтобы завербовать командира боевого подразделения. Боец, несколько лет проведший на передовой, не смог устоять перед обольстительной белорусской. Он влюбляется в нее до безумия, она это чувствует и начинает его вербовать.

«Тебя никто ни к чему не принуждает. Вообще. Не хочешь — не надо. Это не КГБ, это выше гораздо! Это так работает! Есть и опыт и поддержка от первого лица вообще нашей страны. Это уникальные вещи», — вербовала украинская военная белорусская шпионка.

Именно секс, по уверению сотрудников спецслужб, молодая шпионка сделала своим главным козырем. А насчет этой записи мужчина убеждал, что не сдал Инну в СБУ, потому что влюбился в нее безгранично. Сама же Инна в переписке с куратором называла его не иначе как «мой лох».

На последнем этапе у Инны была задача интегрироваться в китайское посольство и узнать все об украино-китайских отношениях. Из КГБ Беларуси ее тщательно инструктировали, как и на кого ей нужно выйти, о чем спрашивать. И все же план-макисимум для Инны Кардаш было устроиться в Главное Управление разведки Украины. И сотрудники СБУ вместе с собственной безопасностью ГУР ей это позволяют. Потому что тоже умеют играть в шпионов.

«Сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусским агентом долгосрочную оперативную игру. Которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но из-за нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу. В частности, силы иностранной спецслужбы были перенацелены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки», — отметил спикер СБУ.

В конце концов Инну Кардаш задержали, сейчас она находится в следственном изоляторе. Иван Ступак считает, что белорусы попытаются ее обменять. Более того, уверен, по возвращении она получит награды и станет национальной героиней в Беларуси. В СБУ говорят, что об этом еще рано говорить, главное, что свою миссию белорусская Мата-Хари провалила, она никого уже не завербует, не сдаст и не навредит Украине. Да и просто не сломает другую жизнь. Ветеран, который подпал под ее волшебство последним, до сих пор не верит, что она могла с ним так поступить.

Дата публикации 22:00, 01.02.26

